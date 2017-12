Soldner: Secret Wars - dojmy z beta dema

Vojnové multiplayerové akcie si vyslúžili obrovskú obľubu medzi hráčmi. Do modernej doby zasadená hra s veľkým potenciálom, Soldner: Secret Wars, sa už čoskoro bude tiež uchádzať o ich priazeň. Teraz vám ponúkame podrobné prvé dojmy z betaverzie MP dema.

20. apr 2004 o 17:14 Marcel Klimo

V roku 2002 mnohých ľudí očarila skvelá multiplayer hra Battlefield 1942 a neskôr aj jej skvelé datadisky (The Road to Rome a Secret Weapons of World War Two). Prednedávnom vyšiel Battefield Vietnam, ktorý ako priamé pokračovanie BF1942 uviedol hráčov do sveta vietnamského konfliktu. Mnohí ale ešte dnes čakajú na hru, ktorá prinesie moderné zbrane a vylepšenú zničiteľnosť prostredia. Soldner: Secret Wars by pod tieto kritéria spadalo perfektne. Ja som mal možnosť oskušať beta demo tejto naozaj ambicióznej hry.

Na začiatok by som chcel upozorniť, že demo je voľne dostupné na stiahnutie, ale bohužiaľ iba ako US Beta Demo (beta – pokročilejší stav vývoja, v ktorom hra ešte obsahuje bugy - chyby). Kedže sa nachádzam v USA, toto pre mňa nerobí žiaden problém, ale na Slovensku by ste pravdepodobne mali veľmi veľké problémy s pripojením na server, i keď viem o tom, že sa dá hrať z Veľkej Británie. Je tam síce možnosť začať LAN sever, ale uspešne ho zapnuť a udržať stabilne zapnutý je vážny problém. Docela nudným spôsobom som sa dopracoval k tomu, čo z tejto hry najviac "žiari". Sú to chyby. Je ich tu viac ako dosť (podobné skôr alphe než bete) a výrobcovia urobili veľmi múdrý krok tým, že vydali beta verziu širokému publiku na všeobecné oskúšanie. O chybách poviem niečo neskôr, teraz sa pozrime o čom táto hra vlastne je.

Hra sa odohráva v roku 2010, keď veľmoci ako Rusko, USA, Čina a Japónsko (tieto by mali byť v hre) už nebaví hrať sa na veľkých "policajtov" sveta a rozhodnú sa použivať nekonvenčné techniky na boj. Sú to tzv. Special Forces, ktoré operujú v tichosti, rýchlo a neľútostne proti svojim nepriateľom. V tomto duchu sa nesie aj celá hra (aspoň tak to plánujú výrobcovia) a bojisko hry. Samotný boj sa v plnej hre bude odohrávať na jednej obrovskej mape o rozlohe približne 6500 x 3500 km o ktorej výrobcovia tvrdia, že s jednoduchých vozidlom v hre, ako je humvee (hummer) to potrvá asi hodinu (reálneho času!) na prejdenie z jednej strany mapy na druhú. Mapa je rozdelená na štyri veľké časti podľa ročných období, takže v hre sú zabudované rôzne druhy počasia a samozrejme aj prostedia (napr. tajga, tundra, atď.). Všeobecne sa bojisko nachádza v oblasti, ktorú výrobcovia charakterizujú ako Sibír, alebo Alijaška, čiže sa pravdepodobne nedočkáme horúcej púšte alebo tropického lesa. Ako som už spomenul, v hre sa nachádza to, čo urobilo z BF1942 takú výnimočnú hru – vozidlá. Tých tu je viac ako 40 a sú rozdelené do troch skupín: pozemné jednotky, helikoptéry a lietadlá. Dočkáme sa klasík ako je napríklad Humvee, Chinook, Commanche a F16, ale i noviniek ako rôzne jeepy, tanky, alebo naozajstnú stíhačkovú raritu ako Mitsubishi F-1, ale i známy Harrier. Dokonca je tu aj traktor a stará dobrá Lada. Pre viac info o vozidlách v hre, navštívte oficiálnu stránku hry. To je asi tak všetko, čo bude aj v plnej verzii. Pozrime sa teda čo bolo dostupné v demoverzii.

Na to, že sa jednalo iba o demo, obsahovala táto verzia až príliš veľa vecí. Prekvapenie z počtu dostupných zbraní pokazili problémy, ktoré sa objavili ešte pred inštaláciou. Demo bolo totiž vydané s problémovým inštalačným súborom, ktorý nešiel spustiť. Najprv som si myslel, že je niečo zlé s mojou stiahnutou verziou, ale potom ako som zavítal na oficiálne forum, som zistil že mnohí ľudia s týmto tiež mali problémy. Toto už zo začiatku neveštilo nič dobrého. Príjemne ma prekvapilo veľmi skoré ospravedlnenie od vydavateľov, ktorí sa ospravedlňovali za dodanie chybného súboru a obratom poslali všetkým serverom opravené inštalačné súbory, ktoré som si samozrejme okamžite stiahol. Inštalácia prebehla hladko a pustil som sa do hrania. Vtedy som ešte nevedel o problémoch, ktoré ma čakajú neskôr.

Hned po spusteni, vás privíta zaujímavá úvodná obrazovka, ktorá ma prekvapila dĺžkou nahrávania (1-3 minúty), ale potom ako som zistil, že sa za ten čas načítavá celá herná mapa, rýchlosť nahrania bola v podstate rýchla. Predpokladám, že v plnej hre bude doba nahrávania dlhšia, lebo v deme je dostupná iba malá, ale pritom veľmi rozsiahla (v pomere s inými multiplayer hrami a mapami) plocha. Na screenshote si môžete všimnúť, že je tam text "Multiplayer will NEVER be the same!" (Multiplayer NIKDY nebude rovnaký!). Tento text ma takmer presvedčil o tom, že táto hra by mohla byť lepšia ako Battlefield 1942 alebo Battlefield Vietnam, ale hlboko som sa mylil.

Menu

Po nahrávaní sa objavilo dosť zaujímave menu, kde napravo boli klasické položky ako Singleplayer (nedostupný v deme), Play on LAN, Play Online, atď. Taktiež je tu položka, kde sa dá nastaviť grafika, ovládanie a podobne. Všetko to čo poznáme z iných FPS. Hneď ma ale pritiahla položka "Customize your Soldner". Umožňuje zmeniť si výzor postavy v hre, a to dosť dôkladne. Môžete zmeniť tvár, vrchné oblečenie a nohavice. Toto je v hrách dosť nezvyklé a začalo ma to po druhýkrát presvedčovať o vysokej kvalite hry. Naľavo v menu sa celý čas zobrazuje vaša postava s pozadím z hry. Po chvílke hrania sa s konfiguráciou, som sa dostal k samotnej hre.

Multiplayer

Kedže tu nie je možnosť singlepayeru, hneď som prešiel na položku multiplayer. Hra od vás vyžaduje login v systéme hry, ktorý sa naštastie dá urobiť priamo v nej. V deme sú dostupné tri módy. Conquest je klasické obsadzovanie bodov, na ktorých sa hráči objavujú po smrti, ktoré sme mohli vidieť napríklad v Battlefield 1942. Team Deathmatch a klasický Deathmatch sa tu tiež nachádzajú a asi ich netreba predstavovať, lebo ich mnohí ľudia poznajú z mnohých iných hier (spomeniem napríklad Quake seria, Half-Life a iné). Pripojiť sa na server bobilo spočiatku dosť veľké problémy, ale nakoniec sa mi to úspešne podarilo.

Prvé dojmy z hry

Chvíľku mi trvalo dostať sa k samotnej hrateľnosti a hre samotnej, ale musel som dôkladne vysvetliť, aké chyby sa objavili ešte pred samotným hraním. Na server som sa dostal hneď. Myslím v tom zmysle, že som nečakal pokým sa natiahne mapa, ale bol som na nej. Mapy su v deme 2, ale sú si veľmi podobné. Hlavný rozdiel je, že v jednej husto sneží a v druhej je docela príjemné jarné počasie. Mnohí z vás sa určite pýtate, prečo hovorím o rôznych mapách, keď som na začiatku hovoril o jednej veľkej mape. Je to takto. Hra obsahuje jednu veľkú mapu, ktorá sa načíta hneď na začiatku, ako som už spomínal, a potom si administrátori servera môžu nastaviť, akú veľkú chcú mapu a kde bude respawn (miesta kde sa človek objaví, keď zomre), čo bude dostupné a podobne. V deme samozrejme toto nie je možné, kedže je to iba demo a taktiež sa tu nenachádza celá obrovská mapa, kedže potom by bola veľkosť dema omnoho väčšia ako 200 MB teraz.

Respawn menu a zbrane

Keď som "formálne" veci vysvetlil, pustím sa do rozboru hry. Po prihlásení sa zobrazí tabuľka podobná tej v Battlefield 1942, kde si hráč vyberie stranu, hodnosť (sniper, assault...) a nakoniec i body kde sa budete objavovať po smrti. Tu je to riešené podobne, ale nie je tu možnosť výberu hodnosti, ale môžete si zase kúpiť zbrane, ktoré budete použivať pri boji (podobne ako v Counter-Strike). Môžete mať: nôž (zadarmo), pištol (klasická zadarmo, vylepšená ako napríklad Desert Eagle už dačo stojí), primárnu zbraň (MP5, FAMAS, AK47, alebo rýchlopalnú sniperku Dragunov), Raketomet (Bazooka, Stinger...), granát (mnoho typov – napr. frag, smoke, TNT...) a dajakú dodatočnu vec (sniper balík – ste neviditeľný, ak ste zohnutý a pokým nevystrelíte; bomb balík...) Peniaze sa získavajú podobne ako v CS zabitím nepriteľa, splnením dajakej úlohy (napr. obsadiť respawn bod ) a podobne. Server dokáže nastaviť, koľko bude mať každý na začiatku a z času na čas sa mi podarilo dostať sa na server, kde bolo niekoľko tisíc peňazi (peňažná jednotka neexistuje).

Grafika a pocit z hrania

Už prvé demo BF1942 ma vtiahlo hneď do hry a kvalitne som sa bavil, ale tu sa to nedá povedať. Pôvodné grafické nastavenie (800x600, stredné až max detaily) som nemenil, ale stále som mal problémy s grafikou, ktorá bola sekaná a nebežala veľmi hladko. Samozrejme chápem, že je to beta a tie mapy sú dosť rozsiahle, ale to by nemalo zaručovať slabý výkon grafického enginu. Aby ste si nemysleli, že to je mojim strojom, môžem to potvrdiť tým, že mi bežia hry ako Max Payne 2, Call of Duty (starý Quake 3 engine, ale stále kvalitný), Need for Speed Underground a Battlefield 1942 na 1024x768 na max detailoch úplne v pohode. Tento článok ale nie je o spomínaných hrách ale o Soldner: Secret Wars. Problém so sekaním som upravil vypnutím tieňov. Potom hra už bežala lepšie. Samozrejme tu bol stale nejaký lag zo strany servera, ale väčšie problémy som nemal (pre informáciu: moja linka 1MB DSL). Pomalosť mi ešte tak nevadila, ale vadili mi dosť málo detailné textury oblasti. Boli síce docela pekné, ale bohužiaľ mnohé už pred niekoľkými rokmi prekonal Battlefield 1942. Je tu ale hýbajúca sa tráva na zemi (podobná Far Cry ale menej detailnejšia) a podobné detailíky, ktoré príjemne spestria prostredie.

Začal som pobehávať po oblasti a všímať si krajinku. Nič moc, povedal som si, a len tak zo srandy si vypálil z bazooky priamo do skupiny vysokých stromov. Zostal som v šoku. Trafený strom sa zlomil a začal realisticky padať zhadzujúc asi tucet ďalších stromov. Potom som skušal ďalej páliť - všetko búchalo a rozpadávalo sa. Domy praskajú na miestach zásahu, stromy padajú a v zemi sa objavujú diery. Záleži dokonca od zbrane (pištol urobí malú dierku, z ktorej vyletí kúsok zeme, ale taká bazooka ta už urobí poriadny kráter). Chlapci z Wings Simulations (výrobcovia hry) si dali záležať na engine. Zostal som príjemne prekvapený a pomalosť hry mi už vôbec nevadila. Hra dovoľuje pohľad z tretej alebo prvej osoby . Výrobcovia sami pripúšťajú, že hra je robená v tretej osobe a prvú pridali, lebo to hráči žiadali. Preto tento pohľad vyzerá dosť kostrbato a neprirodzene. Totiž, postava keď sa pohybuje s pištolkou v ruke, mieri prudko dopredu a v prvej osobe to vyzerá, akoby ruka vychádzala z hrude. Osobne som používal oboje, kedže obidve sú použiteľné a po čase pohlaď v prvej osobe je dosť zaujímavý a netradičný (v dobrom slova zmysle).

Vozidlá a ich ovládanie

Pustil som sa teda do najbližšej základne cez rieku, kde je malé skriňa, v ktorej si môžete počas boja kúpiť zbane ale aj vozidlá. Záleží ale na akej základni. Na niektorých sa dá kúpiť iba traktor alebo Lada (obidve majú blbo nastavenú váhu a rýchlosť a preto sú dosť nestabilné a neovládateľné), ale na niektorých miestach sú aj hummery, tanky, ale aj lietadlá alebo helikoptéry. Všetky typy som otestoval a musím povedať, že sú všetky prekrásne vymodelované a keď do nich strelíte, presne na tom mieste sa objaví diera. Po niekoľkých strelách do motora, vozidlá začínajú horieť. Z diaľky vyzerajú plamene realisticky, ale z blízka sú to iba animované 2D placky. Hra je robená na boje na rozsiahlych pláňach, takže by to nemal byť veľmi problém.

Pozemné jednotky sa spravajú realisticky a lámu všetko tak ako majú. Napríklad som sa rozbehol s Hummerom oproti drevenému plotu, ktorý iba praskol a spadol. Keď som to urobil ale s malou buginkou, iba sa odrazila a začala efektne horieť. Všeobecne boli veľmi dobre ovládateľné (okrem spomínaného traktora a Lady). Vzdušné jednotky boli už iné kafe. Boli tažko ovládateľné a všeobecne nestabilné. Helikoptéry sa ešte dali zvládnuť, ale lietadlá boli fakt komplikované. Sú tu totiž lietadlá s kolmým štartom, ktoré sú mixom ovládaní, ktoré treba ešte určite vylepšiť.

Aby som to s vozidlami uzavrel. Kalibrácia ovládania a stability by sa zišla a dúfam, že to do vydania výrobcovia zvládnu. A eše jednu vec. Vozidlá sú ovládané iba z tretej osoby a preto na ukazovanie rýchlostí (a iných vecí) sa používa jednoduchý tachometer (pozemné jednotky) a výškomer (vzdušné) vytvorený iba z čiar. Je to dosť nepraktické, ale aspoň to nezaberá tak veľa na obrazovke

Na záver

Už som vyčerpal asi všekto, čo by bolo treba o tejto hre povedať. Dodatočné mienky si môžete urobiť z priložených obrázkov alebo po stiahnutí dema. Nepísal som nič o samotnom boji, pretože som to nepovažoval za nutné, kedže ako som už viackrát spomínal, veľmi sa podobá hre Battlefield 1942, Command and Conquer Renegade, Operation Flashpoint a mnohým iným.

Celý článok vyznel docela negatívne, demo však malo naozaj strašne veľa chýb, o ktorých som ani nepísal (napr. niekedy hra spadla alebo horšie, zamrzol mi celý počítač). Mám ale tiež dobré správy. Výrobcovia totiž plánujú vydať európske demo a dokonca aj vydať opravu pre US demo (niekedy po 19. apríli). Uvidíme, čo sa podarí výrobcom opraviť a čo nie. Dokonca aj sami povedali, že vedia o všetkých problémoch a pracujú na odstránení chýb. Pripomínam, že problémy s hrou málo nemálo ľudí. Ak navštívite oficiálne forum, tak objavíte mnoho zúfalych hráčov...

Aby som to uzavrel. Hra vychádza v USA 4. mája a v Európe 27. mája. Toto dáva výrobcom trochu času, aby opravili chyby a dokončili to, čo ešte majú na práci. Mimochodom hra podporuje nové Athlon 64, takže tí s novým procesorom sa môžu tešiť na zvýšený výkon. Vydaním hry sa však všetko iba začína. Výrobcovia chcú totiž hneď po vydaní nielen vydávať patche, ktoré sú nevyhnutné po vydaní každej hry, ale aj voľné stiahnuteľné ako vozidlá, budovy, zbrane a podobne. Táto hra je napriek mnohým chybám v deme stále vo vývoji a bolo by fakt smutné, keby chyby, ktoré som tu spomínal, neopravili. Uvidíme, čo z toho nakoniec vyjde.