Microsoft ČR zvýši ceny softvéru v priebehu dvoch rokov až o tretinu

20. apr 2004 o 11:29 TASR

Praha 20. apríla (TASR) - Česká pobočka spoločnosti Microsoft zvýši v priebehu dvoch rokov po vstupe Českej republiky do Európskej únie ceny lokálnych verzií svojich programov až o tretinu. Dôvodom je vyrovnávanie cenovej hladiny v ČR s cenami, ktoré zákazníci platia v západnej Európe, vysvetlil hovorca Jiří Grund. Bezprostredne po vstupe krajiny do EÚ tento rok v máji sa podľa Grunda ceny zvýšia nepatrne, maximálne o 6 %. Ďalšie zdražovanie Microsoft rozloží do celého dvojročného obdobia. Naopak skokovo, teda o 35 %, vzrastú na českom trhu ceny cudzojazyčných verzií softvéru. Verzií, ktoré sú inštalované do novopredávaných počítačov, sa zdražovanie nedotkne. "Nové počítače teda nezdražejú," uviedol Grund. Informoval o tom český denník Hospodářské noviny.