Dátové služby v mobilnom telefóne

20. apr 2004 o 10:20 Marián Pavel - SME online

Moderné mobilné telefóny podporujú dátové služby. Telefón môžete použiť ako bezdrôtový modem, môžete z neho posielať multimediálne správy MMS, či priamo na jeho obrazovke surfovať po internete.



GPRS - pripojte svoj mobil na internet

GPRS je technológia, ktorá umožňuje využívať telefón na časovo neobmedzené pripojenie na internet. Operátor teda neúčtuje čas, aký na internete strávite, ale kapacitu stiahnutých a odoslaných dát. Pomocou GPRS môžete v telefóne prezerať internetové stránky, sťahovať do neho polyfonické zvonenia, obrázky, programy, ale aj používať multimediálne správy. Zároveň môžete cez GPRS pripojiť k internetu váš osobný počítač - stačí ak váš telefón podporuje niektorú z variant prepojenia s PC (infračervený port, bluetooth, kábel).



WAP - surfujte po internetových stránkach

Cez prehliadač WAP môžete v mobilnom telefóne prehliadať špeciálne upravené internetové stránky. Na takýchto stránkach sa nachádzajú zaujímavé informácie, ale môžete si cez ne do telefónu stiahnuť multimediálne súbory, alebo programy. Staršie telefóny podporovali WAP 1.2.1, obaja operátori však v uplynulých dňoch prešli na novšiu verziu 2.0, ktorá zobrazuje farebný obsah a ponúka viac možností. Medzi nimi je napríklad aj prehliadanie bežnej internetovej stránky v mobilnom telefóne bez potreby špeciálnych úprav.



MMS - pošlite priateľom multimediálnu správu

Multimediálne správy patria medzi pomerne "mladé" služby. V princípe ide o textové správy, ku ktorým možno pridať obrázky, animácie, video a zvuk. Pri troche šikovnosti môžete vytvoriť zábavné pohľadnice pre svojich známych. Väčšina telefónov so zabudovaným fotoaparátom umožňuje cez MMS odoslať nafotené obrázky.



E-mail - pošta v telefóne pri mori aj na horách

Mnoho telefónov ponúka aj program na prijímanie a odosielanie e-mailov. Ak si program správne nastavíte, objavíte v ňom praktického pomocníka na cestách. E-mail sa v telefóne píše rovnako ako SMS, no namiesto čísla príjemcu napíšete

e-mailovú adresu. Lepšie vybavené telefóny dokážu bez problémov odoslať, ale aj otvoriť menšiu prílohu v e-maile (zväčša obrázok, alebo hudobný súbor - zvonenie, komunikátory však dokážu otvoriť aj dokumenty PDF, či Microsoft Office). Existujú aj programy, ktoré napríklad v mobile umožnia čítať poštu na internetovej službe Hotmail.