Ako pracovať s odkazovou službou

Mnoho majiteľov mobilných telefónov (predovšetkým zákazníkov Orange) má aktivovanú odkazovú schránku i keď ju nevyužíva.

20. apr 2004 o 10:18 Marián Pavel - SME online

Ak totiž máte aktivovanú hlasovú schránku a ste napríklad nedostupní, hovor sa do nej automaticky presmeruje. Volajúci sa s vami nespojí, no hovor sa účtuje. A poplatky medzi sieťami EuroTel a Orange sú riadne vysoké.

Ak odkazovú službu nevyužívate, buďte ohľaduplní k tým, čo vám volávajú a službu si deaktivujte. Zrušenie služby je jednoduché a môžete ho zrealizovať priamo z vášho mobilného telefónu.

Stačí, ak zadáte kód ##002# a odošlete ho ako hovor. Týmto kódom zrušíte všetky presmerovania, ktoré ste mali v telefóne nastavené. Kód platí pre obe siete - EuroTel aj Orange.