Lokalizačné služby slovenských operátorov

Obaja operátori ponúkajú lokalizačné služby, EuroTel svojou ponukou zatiaľ na Orange nestačí.

20. apr 2004 o 10:15 Marián Pavel - SME online



Lokalizačné služby pracujú na jednoduchom princípe využívajúcom základné vlastnosti mobilnej siete. Pri pohybe po krajine sa mobil prihlasuje do tzv. bunky, ktorá zabezpečuje jeho spojenie s ústredňou operátora. Územie pokryté signálom je posiate bunkami a postupným prihlasovaním z bunky do bunky mobil

sieti ohlasuje svoju aktuálnu polohu. Vďaka tomuto prihlasovaniu vás potom sieť nájde a prepojí na váš telefón prichádzajúci hovor. Vďaka neustálemu kontaktu mobilu s bunkou je však možné zistiť, kde asi sa nachádzate s presnosťou niekoľkých desiatok metrov v meste a niekoľkých stoviek metrov v otvorenej krajine. Toto však ešte nie sú lokalizačné služby. Lokalizačnou službou sa táto služba stáva po pridaní technológie LBS. Tá na základe štatisticko matematických výpočtov a triangulácie dokáže určiť polohu užívateľa oveľa presnejšie ako len tým, že zistí,

v ktorej bunke sa nachádza.



EuroTel: preľaknutí majitelia mobilov

EuroTel nedávno spustil jednoduchú lokalizačnú službu, ktorá na displeji telefónu automaticky vypíše názov miesta, kde sa aktuálne nachádzate. Ak princíp služby zjednodušíme, EuroTel pomenoval všetky bunky, ktoré telefónu posielajú svoj názov. Tak sa dozviete, v ktorej mestskej časti sa nachádzate a mimo mesta zasa poznáte názov lokality. EuroTel zatiaľ službu spustil iba v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach, no čoskoro prisľúbil jej rozšírenie na celé územie Slovenska. Služba je bezplatná, aktivovať si ju možno zapnutím funkcie "celulárne info" (funkcia sa v rôznych typoch mobilov volá inak, rady ako telefón nastaviť nájdete na http://mobil.sme.sk/clanok.asp?cl=1453775).

Spustenie služby v prvých dňoch naľakalo niektorých zákazníkov siete, ktorí si mysleli, že ich ktosi sleduje. Nie je to tak - služba slúži len na podávanie informácií o vašej aktuálnej polohe. V zahraničí funguje už dlhší čas a turistom napríklad výrazne uľahčuje pohyb na neznámych miestach. V Českej republike túto službu ponúka menovec Eurotel Praha.



Orange: pokročilé lokalizačné služby

Orange už dlhší čas prevádzkuje pokročilé lokalizačné služby Nájdi najbližšie cez SMS, Nájdi svojich známych, Nájdi moju polohu, Nájdi mesto a ulicu a Manažment zdrojov.

Služba Nájdi najbližšie cez SMS umožní, aby užívateľ zistil, kde sa v jeho okolí nachádza najbližší bankomat, lekáreň, čerpacia stanica či iné hľadané zariadenie. Stačí, ak pošle SMS správu so správnym kľúčovým slovom (napr. BANKOMAT) na číslo 350 a informácia o polohe najbližšieho hľadaného objektu mu príde SMS správou. Okrem názvu zariadenia a jeho adresy obsahuje SMS aj približnú vzdialenosť hľadaného objektu.

Pomocou služby Nájdi svojich známych môže užívateľ zistiť, kde sa práve nachádzajú jeho priatelia alebo jeho rodinní príslušníci. Rodičia tak môžu napríklad zistiť, kde sa ich dieťa vracajúce zo školy práve nachádza. Stačí, ak zákazník pošle SMS v tvare NAJDI 0905Xxxxxxx, kde 090Xxxxxxx je telefónne číslom hľadanej osoby, na číslo 527. Hľadanému užívateľovi príde SMS správa s požiadavkou na súhlas s lokalizáciou. Ak hľadaný do 15 minút odpovie SMS správou SUHLAS A na číslo 527, dostane hľadajúci užívateľ správu o polohe hľadaného aj s informáciou o jeho približnej vzdialenosti. Ak užívateľ na zistenie polohy použije WAP alebo internet, v odpovedi okrem textu dostane aj obrázok - mapu, na ktorej bude zobrazená oblasť, kde sa hľadaný užívateľ nachádza, v kvalite, ktorá zodpovedá možnostiam mobilného telefónu.

Pri službe Nájdi svojich známych je plne zabezpečená ochrana súkromia užívateľa. Hľadaný užívateľ musí s lokalizáciou súhlasiť, každá ďalšia lokalizácia si už jeho súhlas nevyžaduje, pri každej lokalizácii je však nájdený užívateľ upozornený SMS správou. Ak si užívateľ neželá, aby bolo možné jeho polohu ďalej zisťovať, môže povolenie kedykoľvek zrušiť.

Pri službe Nájdi mesto a ulicu stačí poslať SMS v tvare MAPA ulica mesto na číslo 527. Vzápätí dostanete obrazovú správu s troma mapkami v troch rôznych rozlíšeniach, na ktorých bude vyznačená hľadaná ulica. Veľmi užitočná služba, ak sa stratíte napríklad v neznámom meste.

Služba Manažment zdrojov umožňuje monitorovanie zvolených objektov. Svojím charakterom je určená najmä pre zákazníkov pracujúcich v oblastiach dopravného dispečingu, kuriérskych a špedičných služieb, taxislužieb či bezpečnostných služieb. Služba je pre užívateľa prístupná prostredníctvom internetu použitím štandardného internetového prehliadača. V súčasnosti už okrem klasickej GSM lokalizácie umožňuje využívať aj lokalizáciu pomocou satelitného systému GPS.