Služby Slovak Telecom pre firemných zákazníkov sú špecifické

Slovak Telecom môže pre firemných zákazníkov ponúkať vzhľadom k obmedzeniam pevnej siete služby na ňu viazané.

20. apr 2004 o 10:13 Marián Pavel - SME online

Aj keď na prvý pohľad ide o obmedzenia, napríklad niektoré dátové služby sú pre zákazníkov atraktívnejšie a cenovo prístupnejšie ako u mobilných operátorov - ponúkajú vysoké prenosové rýchlosti pri prijateľných mesačných nákladoch na prevádzku.



Hlasové služby - okrem štandardných zvýhodnených biznis programov ponúka ST aj služby postavené na technológii ISDN.



Business Partner 12 - je to špeciálne riešenie pre firmy na zníženie mesačných výdavkov za telekomunikačné služby. Program ponúka nižšie ceny medzimestských, medzinárodných a mobilných volaní do sietí v SR a aj v zahraničí, mesačnú objemovú zľavu na volania zahrnuté do volacieho programu, zľavu za zotrvanie vo volacom programe a zľavu na vybranú krajinu vo výške 20%. V rámci programu dostane zákazník súhrnný prehľad nákladov za volania na jednej spoločnej faktúre a navyše získa podrobný prehľad o volaniach z jednotlivých liniek zaradených do volacieho programu.



Spoločné číslo - služba umožňuje komunikovať zákazníkom spoločnosti len na jedno telefónne číslo, na ktoré sa v rovnakom čase spojí i viac volajúcich.



Univerzálna schránka - služba funguje ako záznamník, ktorý umožňuje 24 hodín denne prijímať a odosielať nielen hlasové správy, ale aj faxové, SMS a e-mailové správy. Univerzálna odkazová schránka je viazaná na ISDN alebo klasickú telefónnu linku. Pri type Plus môžu volajúci zaslať správu na e-mailovú adresu schránky.



Dátové služby - Slovak Telecom zriaďuje a prenajíma dátové okruhy, siete VPN, ATM, služby Frame Relay. Pre menších podnikateľov ponúka služby postavené na technológii DSL (bohužiaľ, zatiaľ sú výrazne obmedzené lokalitami, kde sú dostupné).



Zvýhodnené a skrátené čísla - Slovak Telecom má niekoľko programov skrátených a zvýhodnených čísiel pre podnikateľov. Skrátené číslo si môžu vybrať z podmnožín 16XXX (regionálne služby) a 18XXX (celoštátne služby). Zriadiť sa dá aj bezplatné číslo pre volajúcich 0800, prémiové číslo 0900 alebo zvýhodnené číslo 0850. Pri prevádzke týchto čísiel ST ponúka rôzne možnosti nastavení pre prevádzkovateľov služby.



Videokonferencie - ak potrebujete usporiadať videokonferenciu, môžete využiť aj komplexné služby ST. Spoločnosť ponúka prenájom videokonferenčných miestností, prenájom prenosných videokonferenčných zariadení a zriadenie viacbodovej videokonferencie.



Telekomunikačné zariadenia - aj Slovak Telecom má rovnako ako mobilní operátori ponuku dotovaných telefónov pre pevné linky. Okrem toho ponúka firemným zákazníkom aj pobočkové ústredne, modemy, smerovače, príslušenstvo, všetko aj s odbornou inštaláciou.