Otvárajú sa brány medzinárodnej výstavy COFAX 2004

Bratislava 20. apríla (TASR) V bratislavskej Inchebe sa dnes začína najväčšie slovenské podujatie v oblasti softvéru, hardvéru, telekomunikácií a kancelárskeho ...

20. apr 2004 o 10:46 TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) V bratislavskej Inchebe sa dnes začína najväčšie slovenské podujatie v oblasti softvéru, hardvéru, telekomunikácií a kancelárskeho vybavenia - 14. ročník medzinárodnej výstavy COFAX 2004, kde sa predstaví vyše 80 vystavovateľov.

Zákazníci si jednotlivé produkty môžu pozrieť v dvoch zónach, BUSINESS & EXPERT a HOME & FUN. Prvá zóna slúži najmä pre vystavovateľov smerujúcich svoje produkty a služby hlavne do firemnej sféry a do oblasti verejnej či štátnej správy a druhá zóna je určená vystavovateľom oslovujúcich predovšetkým širokú verejnosť, ktorá prichádza za poznaním a zábavou. Súčasťou tejto zóny je aj špeciálna expozícia fotoGRAFIE SK, zameraná na prezentáciu technologickej špičky vývoja digitálnej fotografie, ktorá zo všetkých sprievodných podujatí zaznamenala najväčší rast.

Po mimoriadne úspešnej premiére počas minuloročnej výstavy COFAX, bude aj tento rok pripravený technologicko-zábavný pavilón PC PARK, tentoraz s rozlohou viac než 450 metrov štvorcových. Pre laickú i odbornú verejnosť bude pripravených 50 multimediálnych pracovných staníc s vysokorýchlostným pripojením do siete internet, a tým najnovším multimediálnym softvérom.

Najmä mladších návštevníkov poteší časť výstavy s názvom COFAX GAMES PÁRTY. Podujatie je zamerané na rozvoj súťaživého hrania, prezentáciu a propagáciu najnovších počítačových hier širokej verejnosti a zároveň je doplnený o zaujímavé rozhovory, profesionálne komentáre popisujúce momenty a priebeh jednotlivých hier. Podujatie vzniklo ako odpoveď na neutíchajúci a stále silnejúci dopyt hráčskej komunity zaujímajúcej sa o tento druh elektronického športu. Obsahovo je stánok rozdelený do dvoch častí Game Zóna a zóna "MSR", čiže Majstrovstvá Slovenskej republiky v hraní PC hier. V zóne Majstrovstiev sa nachádza 40 počítačov, kde si zmerajú sily najlepší slovenskí hráči hier Half-Life: Counter-Strike, Warcraft 3: Frozen Throne a StarCraft: BroodWar. Tí v náročnej konkurencii súperili od februára do apríla v slovenskej LanLige o postup do záverečných a zároveň najnáročnejších bojov, ktoré sa uskutočnia práve tu vo finále. V ňom už pôjde o veľa, nakoľko okrem česti, slávy a popularity si najlepší rozdelia výhry v hodnote 150 000 Sk. V Game zóne si svoje sily navzájom môžu zmerať aj "bežní" hráči, ktorí budú mať k dispozícií 20 výkonných počítačov najmodernejšej techniky.

Spolu s výstavou dnes prebieha aj druhý deň vedeckej konferencie Telekomunikácie 2004. Prednášajúci sa budú venovať oblastiam ako sú telekomunikačné siete a služby, optické siete, či bezpečnosti v komunikácií.

Výstava COFAX je dnes prístupná pre odbornú verejnosť, pričom pre laickú verejnosť sa brány výstavy otvoria až v stredu.