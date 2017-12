Mobilný telefón už dávno neslúži len na telefonovanie

Od roku 1997, keď sa na Slovensku spustila komerčná prevádzka mobilnej siete GSM sa toho zmenilo veľa. Vtedy boli mobilné telefóny pomerne veľké zariadenia, s malým ...

20. apr 2004 o 11:11 Marián Pavel - SME online

Od roku 1997, keď sa na Slovensku spustila komerčná prevádzka mobilnej siete GSM sa toho zmenilo veľa. Vtedy boli mobilné telefóny pomerne veľké zariadenia, s malým, najčastejšie trojriadkovým displejom, slabou batériou a s zväčša tromi funkciami - SMS, budík a telefonovanie. Vývoj mobilných telefónov sa však každým rokom posúva ďalej a moderný mobilný telefón sa ani zďaleka nepodobá na tie z roku 1997.

Okrem toho, že vo svojom novom mobilnom telefóne máte veľ-ký farebný displej pribudli aj desiatky funkcií. Pribudli rôzne nastavenia hovoru podporované mobilnou sieťou, z telefónu na telefón možno posielať obrázky, zvukové súbory, v mobilných telefónoch pribudli fotoaparáty a videokamery a cez mobilný telefón sa môžete kdekoľvek pripojiť na internet. Veľké množstvo ďalších služieb ponúkajú svojim zákazníkom priamo mobilní operátori.

Čím viac služieb trh ponúka, tým väčší problém majú zákazníci s ich využívaním. S narastajúcimi nárokmi sa zväčša užívateľ vysporiada tak, že si z portfólia služieb vyberie iba niekoľko, ktorým rozumie, a ostatné ignoruje. Často to je na škodu, pretože množstvo služieb a funkcií telefónu neslúži len na zábavu, práve naopak - dokáže zjednodušiť každodenné úkony.



Funkcie telefónu

Moderné mobilné telefóny ktoré dnes dostanete kúpiť ponúkajú množstvo funkcií. Máloktorý užívateľ sa však dôkladne zoznámi so všetkými funkciami svojho telefónu. Mnoho ľudí netuší, že v mobile môžu napríklad ľubovoľne blokovať hovory, vytvárať skupiny volajúcich s rôznym typom zvonenia pre lepšiu orientáciu, že môže priamo z mobilu zaplatiť inkaso, či odoslať hromadne SMS.



Funkcie siete

Mobilná sieť GSM má vo svojej špecifikácii niekoľko zaujímavých funkcií. Ak napríklad potrebujete viacerým ľuďom oznámiť rovnakú informáciu, prípadne je pre vás dôležitá telefonická schôdzka, môžete využiť konferenčný hovor - teda do jedného hovoru spojiť viac účastníkov. Nastavenie takéhoto hovoru je jednoduché a podporuje ho každý telefón. Ak ste v zahraničí, môžete si nechať posielať prostredníctvom SMS správ aktuálne domáce spravodajstvo. Alebo si ho rovno pozrieť na internete prostredníctvom zabudovaného internetového prehliadača v telefóne. Väčšina funkcií siete je však spoplatnená a možno práve vysoké poplatky operátorov bránia masovému rozšíreniu medzi zákazníkov.

Aké funkcie môžete využiť v mobile?

Väčšina mobilných telefónov ponúka množstvo funkcií, o ktorých majitelia netušia. Nasledujúci výber je orientačný, funkciu vo svojom telefóne môžete, no nemusíte nájsť.



Hromadné rozosielanie SMS - narodilo sa vám dieťa, zvolávate priateľov na výlet alebo potrebujete svojim zamestnancom poslať oznam? Pridajte si užívateľov do skupiny a odošlite na ňu SMS. Telefón sa postará o ostatné - esemesky rozošle automaticky všetkým pridaným členom skupiny.



Nastavenie skupín volajúcich - v telefóne si môžete rozdeliť kontakty v adresári do viacerých skupín, ktoré rozlíšite iným zvonením. Po čase dokonale rozlíšite, či vám volá niekto blízky, alebo kolega, ktorý nie je dôležitý.



Rýchla voľba - ak voláte často na niekoľko vybraných čísiel, prideľte im klávesy rýchlej voľby. Stačí potom podržať dlhšie pridelené tlačidlo na klávesnici a číslo sa začne automaticky vytáčať. Nemusíte ho vždy vyhľadávať v adresári.



Čakajúci hovor - telefón odošle do siete príkaz, aby vám počas prebiehajúceho hovoru oznámila zaklopaním ďalší prichádzajúci hovor. Tak môžete prebiehajúci hovor buď ukončiť a prevziať ďalší, alebo sa medzi dvomi hovormi prepínať (pôvodný volajúci počká na linke, kým si vybavíte prichádzajúci hovor).



CLIR - doteraz bola táto služba spoplatnená, preto sa využívala pomenej. Od januára ju však musia operátori na požiadanie sprístupniť zdarma. O čo ide? Pred hovorom si môžete nastaviť, či chcete, aby volajúci videl vaše číslo, alebo nie. Snažte sa však túto službu využívať iba v nevyhnutných prípadoch - mnoho volaných totiž telefonát z neznámeho čísla jednoducho nezdvihne.



Blokovanie hovorov - veľa telefónov dokáže blokovať hovory, preto sa táto funkcia hodí napríklad vtedy, ak mobil dáte svojim deťom. Zablokovať môžete odchádzajúce hovory (telefón sa teda dá prijať len na príjem hovorov), medzinárodné hovory, medzinárodné hovory s výnimkou Slovenska, všetky prichádzajúce hovory, alebo prichádzajúce hovory, ak ste v zahraničí.



Ochrana telefónu kódom - svoju SIM kartu chránite kódom PIN. Veľa telefónov umožňuje nastaviť aj kód na zablokovanie prístupu do mobilu. Základná ochrana vašich údajov je tak dvojnásobná.



Konferenčný hovor - z mobilného telefónu môžete uskutočniť hovor s piatimi účastníkmi naraz. Môžete tak napríklad zorganizovať krátku poradu po telefóne. Nemusíte mať pritom najnovší telefón, túto funkciu podporujú všetky, aj najstaršie modely GSM telefónov.



Fax - väčšina telefónov dokáže v spojení s počítačom faxovať. Takže ak ste mimo kancelárie, môžete svoj notebook prepojiť s telefónom a v prípade potreby odoslať fax.



Služby siete

Veľa služieb ponúka priamo operátor. Mnoho z nich je praktických, ďalšie slúžia len na zábavu. Ak získate komplexný prehľad o tom, aké služby operátor ponúka, môžete si ich efektívnym využitím opäť zjednodušiť život. Samozrejme, väčšinu služieb sa snažia operátori uvádzať iba vo svojej sieti a odlíšiť sa tak od svojej konkurencie, no mnoho z nich je univerzálnych.



Presmerovanie hovoru - ide o jednu zo základných služieb. Ak ste v oblasti bez signálu, resp. v danom časovom úseku ste nútení telefón vypnúť, alebo sa vám jednoducho nevhod vybije batéria, môžete si všetky prichádzajúce hovory presmerovať na iné telefónne číslo.



Hlasová odkazová služba - dnes má táto služba najlepšie časy za sebou, ale aj tak vám volajúci môžu nechať odkaz, ak vás nezastihnú.

Register zmeškaných hovorov - táto služba pravdepodobne nahradí odkazovú hlasovú službu, i keď napríklad Orange dnes jej fungovanie podmieňuje práve presmerovaním na odkazovku. Ak ste vypnutí, alebo mimo dosah siete, operátor zaznamená informáciu o tom, kto volal a po zapnutí telefónu ju odošle vo forme SMS.



Dve SIM karty (Duo/Twin SIM karta) - k jednému telefónnemu číslu si môžete objednať dve SIM karty. Praktické je to vtedy, ak máte napríklad v aute zabudovaný autotelefón, alebo využívate dátovú GPRS kartu. Aby ste nemuseli neustále manipulovať so SIM kartou a vymieňať ju v zariadeniach, v každom je jedna. V sieti však nemôžu byť prihlásené súčasne.



Banking - ak požiadate svojho operátora a svoju banku o službu Banking, získate špeciálnu SIM kartu. Priamo z menu svojho telefónu potom môžete kontrolovať stav svojho účtu a posielať platobné príkazy. Informujte sa však o poplatkoch za používanie tejto služby, napríklad Orange si účtuje províziu 1 - 1,25% z odosielanej sumy. Obaja operátori ponúkajú SIM karty, ktoré spolupracujú s viacerými slovenskými bankami naraz.



Kontrola spotreby - u svojho operátora sa môžete kedykoľvek informovať o aktuálnom stave vášho účtu, či o tom, koľko voľných minút máte aktuálne pretelefonovaných. Stačí poslať SMS, alebo zavolať na určené číslo.



MMS (multimediálne alebo obrazové správy) - ide o nový druh správ. Sú veľmi podobné ako textové SMS, no k správe môžete pridať obrázok, video, animáciu a zvuk. Máme pre vás aj tip - ak píšete často dlhé SMS, výhodnejšie je text poslať ako MMS. Do SMS vpracete 160 znakov, do MMS sa zmestí až 1000 znakov. V prepočte na jeden znak vychádza MMS lacnejšie.