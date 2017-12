Transport Tycoon - modla stratégov

Najlepšie hry sú také hry, ktoré si radi zahrajete aj po x-tý krát, hra, ktorá má už niekoľko rokov a možno horšiu grafiku, ale aj v súčasnej dobe perfektnej grafiky dokáže zaujať. Jednou z takýchto hier je bezosporu Transport Tycoon, ktorá je podľa mňa j

19. apr 2004 o 21:01 Erik "Ericxs" Kapsdorfer

Najlepšie hry sú také hry, ktoré si radi zahrajete aj po x-tý krát, hra, ktorá má už niekoľko rokov a možno horšiu grafiku, ale aj v súčasnej dobe perfektnej grafiky dokáže zaujať. Jednou z takýchto hier je určite Transport Tycoon, ktorá je podľa mňa jedna z najlepších hier všetkých čias, ktorá má už síce desať rokov, avšak ešte aj dnes si ju s chuťou zahrám. Povedzme si teda v tejto retro-recenzii, čo Transport Tycoon, v tej dobe kedy vyšiel priniesol a povedzme si prečo je vlastne najlepším tycoonom všetkých čias.

Chris Sawyer, je veľký človek v hernej branži a dokázal to aj touto hrou, ktorá započala začiatky všemožných tycoonov, ktorých počet sa dnes počíta na desiatky. Nijaký však nie je taký dobrý ako legendárny Transport Tycoon, ktorý nás zaviedol do sveta dopravy. Vy ako boss istej dopravnej firmy ste mali úlohu – v rozmedzí rokov 1930 – 2030 vystavať fungujúcu dopravnú sieť, ktorá by zabezpečovala prenos surovín do spracovateľských závodov a obchodov.

Transport Tycoon nám ponúkol možnosť postaviť železničnú, automobilovú, leteckú ale aj lodnú dopravu. Samozrejme v roku 1930 išlo o pomalšie kúsky, ktoré sa veľmi často ničili a bolo ich treba vymieňať za nové, menej nákladné na údržbu a zároveň rýchlejšie.

Avšak ešte predtým, než sme sa pustili do nákupu týchto strojov, čakala na nás neľahká úloha – rozmyslieť si odkiaľ povedie naša prvá trať spájajúca dva podniky a zaručí nám finančné prostriedky do budúcna. Letecká doprava by bola v období, kedy mali mestá veľmi málo obyvateľov nevyužitá, lodná doprava vďaka nákladnosti taktiež neprichádzala do úvahy – museli sme sa rozhodnúť buď postavíme cestnú trať alebo železničnú. Budovanie dlhšej železničnej trate bolo to najlepšie čo ste mohli v danej situácií urobiť – spojiť napr. uhoľnú baňu ktorá produkovala väčšie množstvo uhlia s elektrárňou nebola určite zlá investícia, ktorá sa vám v budúcnosti určite vyplatila. V hre však trebalo spojiť s výrobňou finálneho výrobku taktiež iné odvetvia priemyslu – drevo z lesov muselo putovať do píl a odtiaľ do závodu vyrábajúceho papier, ropa smerovala do ropných rafinérií, zlato a diamanty do bánk, obilie a dobytok na bitúnok a podobne.

Prepravovať trebalo aj ľudí – tých sme v časoch menších miest prevážali v klasických autobusoch alebo vlakoch. S časom sa však mestá zväčšovali a dostať ľudí z jedného konca mapy na druhý by bolo týmto spôsobom nákladné – na rad prišli lietadlá a lode, ktoré dokázali zarobiť peknú kôpku peňazí. Možnosti bolo naozaj veľa, stratégiu sme mohli vymyslieť najrôznejšiu. K obchodovaniu však patrí konkurencia a tá sa skôr či neskôr objavila aj v tejto hre. Protivníci boli na tú dobu pomerne inteligentní a tak trebalo využívať každú možnosť a premýšľať každý krok, pretože napr. také dve zlé situované letiská mohli priviesť našu spoločnosť do krachu, do mínusových tržieb odkiaľ by nás mohli vytiahnuť jedine pôžička – a tá v tejto hre existovala tiež – banka nám mohla poskytnúť 300 000 dolárov.

V Transport Tycoone existovali taktiež dopravné nehody – vláčik sa mohol na priecestí zraziť z autíčkom, lietadla mnohokrát havarovali, vlaky sa v prípade zle navrhnutej železnice zbúchli atď..

Aby sme mohli sledovať ako na tom oproti naším konkurentom sme pripravili pre nás autori množstvo prehľadných grafov, z ktorých sa človek dozvedel aktuálnu situáciu o dianí na trhu.

Grafika bola na tú dobu obdivuhodná – 256 farieb a max. rozlíšenie 640x480 sú dnes síce podpriemerné parametre avšak grafiku dokáže človek oceniť aj dnes. Ak k tomu pridáme pohodovú hudbičku tak to bolo jednoducho OK. :o).

Transport Tycoon priniesol zo sebou taktiež editor scenárov, ktorý bol veľmi jednoduchý a ktorý si človek ešte aj dnes raz zapne a vytvorí vlastnú mapku na ktorej potom strávi niekoľko hodín hrania. No a multiplayer bol už naozaj čerešničkou na torte. Hra cez lokálnu sieť dokonca internet bolo naozaj to pravé čo urobilo tou hrou THE BEST!

A to je na Transport Tycoone také obdivuhodné, dokáže zaujať aj dnes, dokáže však zaujať len tých naozaj strategicky naladených, pretože dať nejakému akčňákovi postavať dobre fungujúcu infraštruktúra by zrejme nebolo OK a toho by to jednak nebavilo. Avšak my stratégovia, dokážeme pri tejto hre presedieť nejeden boží deň.