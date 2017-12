Rozhovor s Phenomenia AG – tvorcami populárneho Moorhuhna alebo Gothic

24. apr 2004 o 20:09 Marián Kluvanec

Kto by si nepamätal zábavné odstreľovanie sliepočiek na čas, hru Moorhuhn? Táto mimoriadne úspešná freeware hra sa dočkala niekoľkých pokračovaní, ale jej autori vydali aj ďalšie originálne, nemenej hrateľné produkty. A teraz navštívili HRY.SME.sk, aby pre vás odpovedali na niekoľko našich otázok.

Tom Putzki je vedúci marketingu a komunikácie u Phenomedie. Človek, ktorý stavia na kreativite, chutí mu čínska kuchyňa a bez problémov si s vami potyká už pri prvom stretnutí. Poďme sa však pozrieť, aké tajomstvá nám odhalí o svojej firme...

Upozornenie: Ak si chcete rozhovor vychutnať v pôvodnom znení v nemeckom jazyku, prečítaje si pôvodnú verziu rozhovoru.

HRY.SME.sk: Zdravím ťa! Mohli by sme začať s krátkym predstavovacím úvodom: ako dlho už pre Phenomediu robíš a aké sú tvoje úlohy, či máš rád čínske jedlá , atď.

Tom Putzki (TP): Jasné, „čínu“ mám rád...;) Som jedným zo spoluzakladateľov firmy, takže tam pracujem od prvého dňa, od leta roku 1999. Momentálne som zodpovedný za marketing a komunikáciu, ale starám sa aj o niekoľko ďalších vecí. Inak žijem v manželskom zväzku a mám trojročnú dcérku a jedného nadmerne veľkého psa ;)

HRY.SME.sk: Mohol by si našim čitateľom vysvetliť, ČO vlastne Phenomedia robí? Pravda, nie ste žiadni vývojári v klasickom slova zmysle?

TP: Ale hej, presne to sme... Akurát netvoríme „veľké“ tituly, ale tzv. Casual Games pre masový trh – teda hry, ktoré môže hrať naozaj KAŽDÝ, nielen profesionálni hráči.

HRY.SME.sk: Niektoré vaše hry typu Moorhuhn sú u nás veľmi obľúbené, napriek tomu tu nie je možnosť objednať si ich v plnej verzii. Prečo?

TP: V súčasnosti nemáme na Slovensku obchodného partnera, ale pracujeme na tom. Poprosím trochu trpezlivosti – evidujeme, že aj vo východnej Európe máme veľa fanúšikov. Kontakt na potencionálnych publisherov je vítaný!

HRY.SME.sk: Závodnú zábavku Moorhuhn Kart Extra XXL som si nechal zvlášť priniesť z Nemecka, v originálnej verzii. Už demo spravilo dobrý dojem. A hoci je to skvelá gejma, veľmi jej chýba možnosť sieťového hrania...

TP: Áno, to samozrejme chýba. Ale uváž, že tú hru si môžeš kúpiť za 10,- EURO (v Nemecku stoja plné verzie nových titulov okolo €50 ...). Pochopíš, že pri nízkom rozpočte sme už nemohli tento mód do hry zakomponovať. Okrem toho, hráči našich hier zväčša nepatria k tým, čo si skladajú kvôli hraniu siete. Ale možno to napravíme v pokračovaní hry...

HRY.SME.sk: Pohovorme si o vašich začiatkoch. Ako ste zakladali Phenomediu? Bolo vám vopred jasné, ktorým smerom sa vyberiete? A mali ste už plány ohľadom Moorhuhna?

TP: Samotný Moorhuhn je starší od Phenomedie; už v r.1998 ho vyvinuli The Art Department – jeden z našich predchodcov. Úspech sa však dostavil až po našom nástupu na trh v r.1999.

HRY.SME.sk: Z vašich hier ostal najobľúbenejší asi stále Moorhuhn (resp. M2). Najnovšie pokračovanie – Moorhuhn X - si však už vyžaduje platby. Napriek tomu, že je freeware...

TP: No to nie je celkom tak... Naše hry mali vždy aj svoje predajné verzie na pultoch obchodov. Držíme sa konceptu, podľa ktorého každú z našich hier vydávame v troch rôznych verziách:

- XS-Verzia - Download je zadarmo; je to chuťovka na vyskúšanie

- XL – Version - za Download sa platí; je určený tím, ktorí nemali dosť

- XXL-Version - balenie v obchode, kompletná hra so všetkým, čo k nej patrí

HRY.SME.sk: Odkiaľ čerpáte nápady do vašich hier? Niektoré sú teda pekne uletené, ale zároveň veľmi zábavné - ako Catch The Sperm.

TP: Máme v tíme zopár pekne vypečených hláv, ktoré dennodenne vymýšľajú nové nápady a postavičky... Nechajte sa



prekvapiť, bude toho ešte oveľa viac ;)

HRY.SME.sk: Koľko ľudí pracuje na jednotlivých hrách? Máte viac tímov, ktoré pracujú na viacerých projektoch zároveň, alebo robia všetko tí istí?

TP: Zamestnávame 2 tímy, ktoré zároveň pracujú na niekoľkých odlišných projektoch. Dodatočne už niekoľko rokov spolupracujeme aj s niekoľkými externými tímami. Inak by sme výstupy, ktoré teraz máme, nijako nezvládali.

HRY.SME.sk: Akú máte podporu u nemeckých herných médií? Recenzujú vaše hry, informujú o chystaných novinkách?

TP: Áno. Novinky, recenzie, CD obaly, atď. Aj keď nie je vždy jednoduché hodnotiť naše hry v porovnaní s „veľkými“ titulmi...;)

HRY.SME.sk: Nepodľahol si ešte pokušeniu prestúpiť do firmy, kde sa pracuje na vývoji práve takých hier?

TP: Veď už sa stalo... Kedysi som pracoval pre štúdio Greenwood Entertainment, ktoré robilo najmä hospodárske simulátory. Koncom roku 1997 som následne založil s 3 kolegami PIRANHA BYTES. Možno ste už počuli o našej prvej hre: GOTHIC? :)

HRY.SME.sk: Aký máš názor na násilie v hrách? Je krv bezpodmienečnou súčasťou virtuálneho sveta? Hoci ide vo vašich hrách prevažne o čistú zábavu, nie sú niektoré akcie v Moorhuhn Kart úplne „bezpečné“...

TP: Nuž hej, ale akcie v Moorhuhn Kart sú stále bezpečnejšie ako šoférovať na Jozefa... Tu ide výlučne o zábavu. Ja sám nie som priateľom krvavých hier. Istý realizmus iste nie je od veci, ale v prvom rade ide stále o zábavu.

HRY.SME.sk: Môžu si hráči stiahnuť aj anglické verzie vašich hier? Phenomedia by sa tak otvorila celému svetu...

TP: Plánujeme zaútočiť na medzinárodný trh. Naše hry už dostanete v Poľsku, Holandsku, Belgicku, Francúzsku, Španielsku, Taliansku, na Islande, vo Fínsku, Rakúsku, Rakúsku, Kórei a štátoch bývalého Sovietskeho zväzu. Rokujeme aj s ďalšími krajinami; množstvo našich titulov sa práve lokalizuje.

HRY.SME.sk: Môže v Nemecku človek vyžiť z vývoja hier?



TP: Ale pravdaže; u nás máme cca. 40 profesionálnych vývojárskych firiem. Akurát minulý týždeň bol v Berlíne založený G.A.M.E. – zväz herných vývojárov. Jeho členstvo tvorí 16 tímov z Nemecka a Rakúska.

HRY.SME.sk: Hrajú programátori aj po pracovnej dobe, alebo radšej tráviš svoj voľný čas iným spôsobom?

TP: Jasne, že hrám aj doma; nakoniec – tak som sa dostal k svojmu dnešnému povolaniu;). Momentálne mám na disku Sacred, Spellforce a Dark Age of Camelot, ktorý tam asi ostane naveky.

HRY.SME.sk: Čo môžu fanúšikovia očakávať po Moorhuhn Adventure?

TP: Moorhuhn Kart 2 – s oveľa lepším technickým prevedením už klope na dvere, úplne nová hra s názvom Gütertrennung (www.gueter-trennung.de) je čerstvo releasnutá a samozrejme robíme aj na novom Moorhuhn-Shooteri. A začalo už aj zbieranie nápadov pre Moorhuhn Adventure 2!

Viac o hrách od Phenomenia AG aj s linkami na ich stiahnutie nájdete na www.phenomenia.com.

