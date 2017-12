Pozornosť slovenskej IT komunity sa sústredí na 14. ročník výstavy COFAX 2004

Bratislava 18. apríla (TASR) - Pozornosť slovenskej IT komunity sa čoskoro sústredí do bratislavskej Incheby, kde sa v dňoch 20. až 23. apríla uskutoční ...

18. apr 2004 o 13:37 TASR

Bratislava 18. apríla (TASR) - Pozornosť slovenskej IT komunity sa čoskoro sústredí do bratislavskej Incheby, kde sa v dňoch 20. až 23. apríla uskutoční najväčšie slovenské podujatie v oblasti softvéru, hardvéru, telekomunikácií a kancelárskeho vybavenia - 14. ročník medzinárodnej výstavy COFAX 2004.

Približne 80 vystavovateľov predstaví svoje produkty v dvoch zónach, BUSINESS & EXPERT a HOME & FUN. Prvá zóna slúži najmä pre vystavovateľov smerujúcich svoje produkty a služby hlavne do firemnej sféry a do oblasti verejnej či štátnej správy a druhá zóna je určená vystavovateľom oslovujúcich predovšetkým širokú verejnosť, ktorá prichádza za poznaním a zábavou. Súčasťou tejto zóny je aj špeciálna expozícia fotoGRAFIE SK, zameraná na prezentáciu technologickej špičky vývoja digitálnej fotografie, ktorá zo všetkých sprievodných podujatí zaznamenala najväčší rast. Technologicko-zábavný pavilón PC PARK zoznamuje návštevníkov s najnovšími vymoženosťami informačných technológií a dáva im možnosť vyskúšať si to na vlastnej koži. Samostatnou časťou zóny bude COFAX GAMES PÁRTY, ktorá zachytáva rastúci dopyt hráčskej komunity.

Súčasťou výstavy sú aj sprievodné akcie, vedecká konferencia Telekomunikácie 2004, IT Golf CUP 2004, súťaž o najpokrokovejší produkt na slovenskej IT scéne - POČÍTADLO 2004, ako aj vyhlásenie IT osobnosti a IT firmy roka 2004.