RPG zadarmo od tvorcov Deus Ex, Anachronox a Daikatany!

16. apr 2004 o 14:25 Cave Troll

Ak vám meno Monkeystone Games nič nevraví, pripomeňme si, že za ňou stoja vývojárske legendy John Romero a Tom Hall. Títo kreatívni jedinci stáli pri vzostupe iD Softwaru, od ktorého sa neskôr oddelili a vytvorili vlastnú spoločnosť Ion Storm. Pod jej menom vytvorili v spojení s ďalšimi géniami herného priemyslu (napr. Warren Spector) niekoľko významných titulov s prívlastkom naj. Za spomenutie stojí napríklad vynikajúce RPG Deus Ex, ktoré vyhralo niekoľko desiatok prestížnych ocenení ako NAJlepšia hra roka alebo Anachronox - jedno z najkvalitnejších a najvtipnejších RPG vôbec, ktoré sa však pre zlú propagáciu prakticky nedostalo do povedomia verejnosti a vyslúžilo si tak úctu len u novinárov ako NAJlepšia hra, ktorú nikto nehral (...pamätá si niekto Outcast alebo Nomad Soul?). O niečo horšie zaostala akčná Daikatana, ktorá je považovaná za finančne NAJväčší prepadák v histórii počítačových hier - tá sa však stala primárne obeťou hypu od Johna Romera.







Po odchode z Ion Stormu založilo duo Romero-Hall firmu Monkeystone Games, ktorá sa orientovala primárne na PocketPC hry. Po dvoch rokoch činnosti sa odchodom jej zakladateľov do herného giganta Midway zatvára aj táto kapitola životnej púte Toma a Johna a možno povedať, že rozlúčka Monkeystone Games s fanúšikmi je kráľovská. Hoci do uverejnenia Hyperspace Delivery Boy ostáva ešte niekoľko dní, navnadiť sa môžete demom, ktoré si môžete stiahnuť z oficiálnej stránky hry - za okúsenie rozhodne stojí.

Zdroj: vlastná správa,e-mail