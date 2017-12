Universal Combat - nevydarený pokus o hru

Existujú hry, ktoré nás ohromujú svojou komplexnosťou a neuveriteľnou voľnosťou spojenou s precíznym designom. Vytvoriť svet plný jasných zákonitostí, na druhú stranu však s veľkými možnosťami prieskumu, je dosť ťažká záležitosť a málokomu sa podarí dôjsť

16. apr 2004 o 13:40 Ján Kordoš

do cieľa víťazne. Podarí sa to konečne Derekovi Smartovi?

Ak vám nie je známe meno Derek Smart, môžete sa považovať za šťastných ľudí, ktorí mali to šťastie, že ich oči ešte neuzreli žiadny produkt pána Smarta. V poslednej dobe som bol v menšej nirváne, keď som dostával na recenziu len samé kvalitné hry (a to som mal písať ešte aj Syberiu 2, ale nejako to nevyšlo), takže som bol v pomykove z kvalitných hier. Potreboval som konečne priemernosť, ktorá by hnevala i nútila to zároveň hrať. Keď moje oči spočinuli na Universal Combate, bolo mi jasné, že len táto hra ma môže spasiť a dodať mi energiu.

Lenže som sa šeredne splietol. Takúto... ehm... hlúposť som nehral už veľmi dlho. Pamätám sa ešte na hru Soda Off-Road, čo bola úplne nehrateľná závodná hra a s kľudným svedomím môžem prehlásiť, že Universal Combat ma dostal do podobného vytŕženia. Ale prejdem už k hre samotnej. Derek Smart sa pokúša už roky vytvoriť vesmírnu simuláciu, v ktorej si môžete doslova robiť čokoľvek. Pretĺkol sa cez neúspechy Battlecruiseru (a jeho rôznych verzii) a nedávno mu bola ponúknutá nová šanca od Dreamcatcheru a Universal Combat bol na svete. Hru síce sprevádzal kopec problémov, ale na to sme si už všetci zvykli. Veď ide o Dereka Smarta, nie?

Takže si stačí predstaviť nepreskúmaný vesmír s veľkým počtom planét a neuveriteľnou voľnosťou. Medze vám nie sú kladené ani pri výbere povolania, je skutočne len na vás, akú cestu si zvolíte. Okrem klasickej ponuky obchodník, pirát a policajt tu máme ešte aj vojaka a niečo ako dílera. Stačí si len vybrať a môžete sa prechádzať obrovským vesmírom, vybrať si z množstva vesmírnych lodičiek a dokonca aj vystúpiť na ľubovoľnej planéte! Na nej už beháte po svojich, prípadne nasadnete do jedného z voľne prístupných vozidiel. Čo budete robiť, záleží len skutočne na vás.

Vyzerá to na hit roka, veď podľa opisu to nemá žiadnu chybičku a aj keby bolo spracovanie priemerné, tá voľnosť, ten vesmír... to jednoducho musí klapnúť. Videl som koňa bliť, ale radšej si to pozriem ešte raz, akoby sa mi malo v mojej dvd-romke znovu roztočiť cédé s týmto satanovým produktom.

GRAFIKA 3 / 10

Na obrázkoch to vyzerá priemerne a v pohybe podpriemerne. Vesmír je pustý ako môj účet pred výplatou, občasné lens flare efekty vyzerajú neuveriteľne amatérsky, modely lodí mi pripomenuli doby keď som preháňal na monitore prvý diel Freespace, navyše to je neuveriteľne hardwarovo náročné a vyžaduje to kartu s podporou pixel-shaderov, takže svoju GeForce MX 4 môžete s kľudným svedomím dať bezdomovcovi, nech si kúpi rožky. Detaily, optimalizácia a hlavne cit pre grafické spracovanie Derekovi zjavne nič nevravia.

INTERFACE 1 / 10

Dlho som premýšľal nad tým, či vôbec mám písať túto recenziu, ale keďže chrupi zavelil, že chce mať každý pracovný deň nejaký článok, chudáci redaktori musia deň čo deň úboho pracovať na jeho nové kreslo potiahnuté ľudskou kožou vykladané diamantami. Jednoducho ovládanie je najväčšia príšernosť akú som zažil. Nikto vám nevysvetlí ako sa čo robí a veľa hráčov zdupká už po minúte. Je jedno, či ste na planéte alebo vo vesmíre, stále habkáte, snažíte sa niečo spraviť, ale je to neuveriteľne náročné, množstvo funkcii je úplne zbytočných a ovládanie sa nezlepšilo ani po požití bližšie neurčeného množstva ohnivej vody (len grafika pobrala riadny anti-aliasing). Na planétach sa akoby kĺžete po povrchu a preto je doping v podobe ohnivej vody povolený, hlavný hrdina totiž vyzeral ako najväčší notorik v najlepších rokoch.

HRATEĽNOSŤ 1 / 10

Voľnosť v hre je síce pekná vec, ale KAŽDÝ dizajnér, ktorý je aspoň čiastočne pri zmysloch vám povie, že voľnosť v hre je úplná gejovina. Hráči vyžadujú nalinkovanie a prikazovanie v určitej miere, lebo inak sa vo simulovanom svete stratia, nevedia, čo majú spraviť a znudene odchádzajú k inému titulu, ktorý má pevne daný príbeh a ide sa podľa neho. Aby som nebol kakaný, tak vymenujem: X2, Freelancer, Freespace 2, I-War 2 atď. Takže sloboda a voľnosť tu je len na obtiaž a nedokážem si predstaviť, koho by (okrem zopár prívržencov Dereka Smarta, ktorí sa mu asi upísali krvou) bavilo žiť vo vesmíre, kde je všetko dovolené, ale nič tam poriadne nefunguje (spracovanie, ovládanie...).

MULTIPLAYER

Hra ho chvalabohu neobsahuje, takže som ho nemusel testovať a zato dávam skromné hodnotenie päť hviezdičiek a veľké ďakujem.

ZVUKOVÉ EFEKTY 4 / 10

Najväčší potenciál je možno vo zvukoch, ktoré sú len mierne podpriemerné, ale neuveriteľne monotónne. Lepšie by bolo, ak by (ako v skutočnosti) vo vesmíre nebolo počuť žiaden zvuk a hneď by bolo hodnotenie vyššie.

HUDBA 2 / 10

Jedna skladba sa mi páčila, ale ostatné mi pripomínali doby, kedy som ako malý chlapec drvil gamesky na Didaktiku M. To pípanie (=hudba) ma vtedy dokázalo dostať do vytŕženia. Dnes sú moje uši zvyknuté na trošku iný štandart, takže radšej si pustím nové vypalováky od Moravanky.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 2 / 10

Určite vám došlo, že hra je vďaka ovládaniu ťažká ako fras a umelá inteligencia neexistuje, lebo tých zopár nepriateľov, na ktorých natrafíte bojujú, ale až keď k ním priletíte a im uháňate za zadkom, kľučkujú ako triezvy človek (teda vôbec, veď načo by mal triezvy človek kľučkovať? Zoberte si pripité indivíduum, ktoré kľučkuje pri každej príležitosti.) a to mi moc slnka do duše neprinieslo.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 1 / 10

Momentálne vám musím povedať dve veci. Za prvé, mali by sme konečne pouvažovať aj o hodnotení nula hviezdičiek, lebo takto som zbytočne obmedzovaný. Za druhé, neviem si ani len predstaviť človeka, ktorý by sedel za počítačom, hral Universal Combat a bavil sa. Derek Smart by mohol pochopiť, že on nie je žiadny guru hernej scény, ale človek s VEĽMI podivnými myšlienkami. Základ hry vo voľnom živote vo vesmíre má niečo do seba, ale bolo by fajn to trošku dať dokopy.