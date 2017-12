Je Turínske plátno predsa len pravé?

16. apr 2004 o 11:20 TASR

Londýn 16. apríla (TASR) - Turínske plátno sa opäť teší veľkému záujmu odborníkov i laikov, a to vďaka vedcom z Británie. Pritom zhruba pred 15 rokmi uznávaní svetoví experti "definitívne" rozhodli, že tzv. Turínske plátno nie je Ježišovo pohrebné rúcho.

To sa pochopiteľne nepáčilo mnohým kresťanom. Teraz im ale svitla nádej, že závery týchto expertov nemusia byť také definitívne. Nový výskum na fyzikálnom inštitúte v Londýne priniesol totiž prekvapenie - objav ďalšieho obrazu na rube plátna. Má pozoruhodnú trojrozmernú kvalitu a zodpovedá známej tvári z lícovej strany plátna.

Autor štúdie Giulio Fanti tvrdí, že je to potvrdenie o autenticite plátna, pretože je vraj veľmi ťažké vytvoriť na povrchu rovnaký dvojitý obraz, ak je vrstva plátna medzi oboma obrazmi čistá. Inými slovami: rovnakú kresbu možno vytvoriť vtedy, ak sa obraz na jednej strane plátna presvieti a obkreslí na druhú, lenže v tom prípade by vraj farba presiakla. A úplne inak to je, keď ide o odtlačok.

Reverenda Martina Percyho z teologického inštitútu na univerzite v Manchestri tento objav ako veriaceho veľmi potešil. Ako uviedol v rozhovore pre BBC, pre veriacich sú však nové vedecké objavy irelevantné, pretože to, čo na plátne vidia - a bez ohľadu na názory vedcov - je obraz Ježiša Krista.