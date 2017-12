Ľady sa konečne pohli: od mája získate ADSL flatrate 256/64 kbit za 1000 Sk

Slovak Telecom konečne zmenil svoju cenovú politiku a nové programy, ktoré začne od mája ponúkať sa dostanú na podstatne prístupnejšiu cenovú úroveň.

16. apr 2004 o 10:21 Marián Pavel - SME online

Kľúčové sú dva nové programy: program ST DSL doma a DSL FLAT 256 Basic. Kombinácia týchto programov dostane rýchly a predovšetkým ničím neobmedzený internet aj do domácností.

Na to, aby ste mohli používať internet cez ADSL musíte mať zavedenú telefónnu linku. Potom si musíte u Slovak Telecomu objednať sprístupnenie ADSL na vašej linke (program ST DSL doma) a prístup do internetu cez ADSL od poskytovateľa pripojenia na internet (tu už môžete objednávať u akéhokoľvek poskytovateľa, no zároveň aj u Slovak Telekomu. Ten ponúka program DSL FLAT 256 Basic).

Program ST DSL doma s prenosovou rýchlosťou 384/64 kbit/s si za mesačný poplatok 399,- Sk bez DPH môžu od 1. mája objednávať bytoví zákazníci.

Program DSL FLAT 256 Basic je určený pre domácich internetových užívateľov s nižšími nárokmi na prenosovú rýchlosť a poskytuje neobmedzený prístup do internetu s rýchlosťou 256/64 kbit/s. Za využívanie programu zaplatí zákazník mesačne 490,- Sk bez DPH.

Ak teda zrátame poplatky za tieto dve služby, neobmedzený internet s vyhovujúcou rýchlosťou na prácu s multimédiami i na sťahovanie súborov získate za 1057,90 Sk vrátane DPH 19%. A táto suma je už za rýchly internet prijateľná.

Samozrejme, nesmieme zabúdať na ďalšie poplatky, ktoré súvisia nielen s používaním telefónnej linky, ale aj so zriadením služby.

K tisícke si treba ešte pripočítať minimálne 296,30 Sk za paušálny poplatok, ktorý si ST účtujú za telefónnu linku.

Náklady predstavuje aj zriadenie ADSL a nákup modemu. Ak sa zaviažete na dlhý čas (väčšinou na 2 roky), náklady sú vďaka akciám zanedbateľné. Ak sa viazať nechcete, náklady na zriadenie služby a nákup modemu sa môžu vyšplhať až na 10000 Sk s DPH.