Od 1. mája výhodnejšie programy ST Online DSL

Slovak Telecom prinesie od 1. mája novinky aj zákazníkom internetových služieb ST Online DSL.

16. apr 2004 o 9:49

Všetci zákazníci programov DSL DATA (1 GB – 15 GB) môžu od 1. mája tohto roku surfovať a sťahovať dáta počas víkendov a sviatkov neobmedzene. Objem dát, ktoré zákazníci prenesú počas víkendov a štátnych sviatkov, sa pritom nebude zahŕňať do celkového objemu dát v rámci predplateného balíka za mesiac. Ak zákazník prekročil svoj objem mesačne predplatených dát, nie sú mu dáta, ktoré prenesie počas víkendov a sviatkov, účtované. Benefit neobmedzeného surfovania počas víkendov ocenia nepochybne najmä rezidenční zákazníci.

Za 390,- Sk, čo je od 1. mája nová cena za program DSL DATA 1000, tak zákazníci mesačne získavajú „víkendový flat rate“.

Tzv. flat rate programy, ktoré Slovak Telecom začal poskytovať na jeseň minulého roku (DSL FLAT Standard a DSL FLAT Basic) mali obmedzenú rýchlosť na 384/64 kbit/s. Od 1. mája sa zvyšuje prenosová rýchlosť v obidvoch programoch na 512/128 kbit/s, pričom cena služby ostáva bez zmeny. Zmena prenosovej rýchlosti sa odrazila aj v nových názvoch programov: DSL FLAT 512 Standard a DSL FLAT 512 Basic. Zvýšenie rýchlosti pre programy ST Online DSL FLAT sa je synergické so zmenami rýchlosti na prístupovej službe ST DSL, o ktorých Slovak Telecom verejnosť nedávno informoval.

Okrem zvýšenia rýchlosti pre existujúce programy Slovak Telecom od 1. mája uvádza na trh aj nový flat rate program s nižšou cenou a nižšími prenosovými rýchlosťami. Program DSL FLAT 256 Basic je určený pre domácich internetových užívateľov s nižšími nárokmi na prenosovú rýchlosť a poskytuje neobmedzený prístup do internetu s rýchlosťou 256/64 kbit/s. Zriadenie nového flat rate programu je rovnako ako aj pri ostatných programoch ST Online DSL bezplatné. Za využívanie programu zaplatí zákazník mesačne 490,- Sk bez DPH. Pri programe DSL FLAT 256 Basic sa uplatňuje agregačný parameter do pomeru 1 :40.

Ak si záujemcovia o pripojenie do internetu prostredníctvom technológie ADSL vyberú za svojho poskytovateľa internetového pripojenia Slovak Telecom, môžu aj počas mesiacov máj a jún minimalizovať vstupné poplatky - za ADSL modem zaplatia len 2 koruny. Podmienkou je objednanie niektorej zo služieb pripojenia do internetu ST Online DSL a uzatvorenie zmluvy na 24 mesiacov. Modem Draytek Vigor 318 USB, ponúkaný v akcii, poskytuje širokopásmový prístup do internetu jednoduchým pripojením s počítačom pomocou USB. Modem je určený prevažne pre domácich užívateľov, ale aj živnostníkov či malé firmy, ktoré nepotrebujú pripojiť do internetu viac ako jeden počítač. Zákazníci zároveň získajú program ST Online DSL, ktorý si vybrali s 20% zľavou, ktorá sa štandardne uplatňuje pri uzatvorení zmluvy na 24 mesiacov.

ST Online DSL

Portfólio od 1.5.2004

Program Mesačne predplatený objem dát Rýchlosť (down/up) Agregácia Mesačný poplatok v SKK bez DPH* MB nad objem mesačného paušálu v Sk bez DPH** PROGRAMY S PREDPLATENÝM OBJEMOM DÁT DSL DATA 1000 1 GB 384/64 kbit/s 512/128 kbit/s 1024/192 kbit/s

1536 / 256 kbit/s - 390,00 0,40 DSL DATA 3500 3.5 GB - 790,00 0,30 DSL DATA 8000 8 GB - 1 290,00 0,20 DSL DATA 15000 15 GB - 2 390,00 0,15 FLAT RATE PROGRAMY DSL FLAT 512 Standard neobmedzene 512/128 kbit/s 1:20 1 490,00 - DSL FLAT 512 Basic neobmedzene 512/128 kbit/s 1:40 890,00 - DSL FLAT 256 Basic neobmedzene 256/64 kbit/s 1:40 490,00 -

*Zľava 10% z ceny mesačného paušálu pri uzatvorení zmluvy na 12 mesiacov. Zľava 20% z ceny mesačného paušálu pri uzatvorení zmluvy na 24 mesiacov.

***Neuplatňuje sa na dáta prenesené počas víkendov a sviatkov.