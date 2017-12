Bioterorizmus podporuje v USA rozvoj internetu

29. okt 2001 o 16:53 TASR

New York 29. októbra (TASR) - Prezident internetového providera American Online Inc. (AOI) Reymond Oglethorpe informoval, že obavy z antraxu majú v USA veľký vplyv na väčšie využívanie internetu. Dodal, že AOI, ktorá je v týchto službách najväčšou spoločnosťou na svete, neplánuje ďalšie prepúšťanie, "lebo sme sa objavili v správnom čase na správnom mieste". Spoločnosť v auguste uvoľnila 375 zo 4 800 pracovníkov, ale udalosti 11. septembra situáciu prudko zmenili. Firma síce nezískava 25 % zo svojich príjmov z reklamy, ale jej iné služby využíva čoraz viac zákazníkov, lebo elektronickou poštou nemožno preniesť antrax k adresátovi. Aj keď počítače môže infikovať vírus, vždy ich možno "vyliečiť" ľahšie, než je to v prípade ľudí.

