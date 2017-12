Čo je to CDMA

16. apr 2004 o 0:00

Veľmi stručne si pripomeňme, čo to CDMA vlastne je a ako sa líši od GSM. CDMA používa delenie komunikačných kanálov pomocou kódovania pseudonáhodným kódom. Vyskytuje sa vo viacerých variantoch pre siete 2. a 3. generácie. GSM využíva časové delenie kanálov (TDMA).



Najstaršia norma - CDMAOne patrí k sieťam druhej generácie a pôvodne bola orientovaná hlavne na hlasovú komunikáciu. Viaceré revízie postupne zvýšili rýchlosť dátových prenosov na 64 kbit/s. Dnes väčšina operátorov v Amerike a Ázii migruje z technológie CDMAOne na CDMA2000. CDMA2000 zahŕňa viacero štandardov zastrešovaných 3GPP2, čo je CDMA vetva organizácie pre rozvoj mobilných sietí tretej generácie (3GPP, The 3rd Generation Partnership Project).

V súčasnosti zahŕňa varianty:

* CDMA2000 1xRTT (hlas + dáta do 144 kbit/s alebo do 307 kbit/s),

* CDMA2000 1xEV-DO (len dáta, DO=Data Only, až do 2,4 Mbit/s alebo do 3,1 Mbit/s v revízii A + podpora hlasu cez internetový protokol) a

* CDMA2000 1x EV-DV (hlas + dáta až 3,1 Mbit/s, zatiaľ v štádiu testovania).

Označenie 1x pritom znamená použitie jedného kanálu so šírkou 1,25 MHz. V UMTS sa používa variant WCDMA so šírkou kanálu 5MHz.