Lacnejší internet v rukách mobilných operátorov

Technológiu GPRS pozná užívateľ ako paketový prenos dát, kedy za paušál môže byť pripojený na internet bez časového obmedzenia a platí len za prenesený objem dát.

16. apr 2004 o 0:00 Radovan Kovalský

Táto "nadstavba" siete GSM má však aj iné možnosti využitia.

Zber dát z domácností

Technológia GPRS sa z mobilného prostredia dostáva aj do domácností. Komerčné televízie v snahe ukrojiť si viac z reklamného koláča sa napokon predsa len dohodli na zavedení systému na elektronické meranie sledovanosti televízneho vysielania. Vzorka domácností bude vybavená elektronickým zariadením pre každý TV prijímač, videorekordér a satelitný prijímač, ktoré bude priebežne zaznamenávať v akom čase, ktorý člen domácnosti sleduje aký kanál. Tieto údaje z tzv. peoplemetrov však bude treba dopraviť do centrály, kde budú zozbierané, vyhodnotené a následne zasielané televíznym spoločnostiam. A keďže ide o prenos dát a komunikáciu typu prístroj s prístrojom zvolila sa technológia GPRS, ktorá ako sa ukázalo, je netradičným riešením (nepoužíva ju na takýto prenos dát nikto v Európe), ale dokáže prepojiť geograficky vzdialené zariadenia bez toho, aby sa musela budovať vlastná infraštruktúra. Celá komunikácia prebieha vo virtuálnej privátnej sieti, paralelu nájdeme napríklad aj v bankovej sfére či v energetike, predovšetkým v oblasti telemetrie. Ako súvisí táto aplikácia s lacnejším internetom? Nijako, iba poukazuje na to, že technológia, ktorú ako bežní užívatelia siete GSM spájame s mobilným internetom pre telefóny či notebooky, sa dá využiť aj v prípade, že z nejakého dôvodu nechceme, alebo nemôžeme použiť pevnú linku dominantného operátora.

Paketový prenos aj pre desktop

GPRS - General Packet Radio Service je systém dátového prenosu, pri ktorom sa balík dát rozkúskuje a po viacerých menších častiach - paketoch prenesie po rôznych, momentálne voľných cestách do cieľa, kde sa opäť spoja. Vďaka tomu, že sa tieto jednotky a nuly nemusia tlačiť počas svojho putovania žiadnym lievikom, ktorý predstavuje preťažený kanál, teoreticky možno dosiahnuť prenosovú rýchlosť 18- násobne vyššiu než je bežná v sieti GSM. Užívateľ môže byť pripojený celých 24 hodín denne, pričom platí len paušálny mesačný poplatok svojmu operátorovi. Podľa prieskumu firmy Gartner Inc. technológia GPRS, ktorá bola pôvodne určená ako dočasné riešenie na preklenutie obdobia medzi výmenou pohyblivých sietí 2G za 3G, je pripravená zotrvať a zostane hlavnou technológiou pre dátové služby až do roku 2007. Ako však získať viac zákazníkov pre dátové služby mobilných operátorov, keď mobilné telefóny dnes dokážu konkurovať technológiám ako ADSL alebo internet cez káblovku? Jedine tým, že nemusia byť viazané na jedno miesto? Väčšina domácností je pripojená na internet cez modem. Otázkou zostáva, či by sa neoplatilo odchytiť týchto zákazníkov, nakoľko dominantný operátor hlasových služieb flat rate, teda neobmedzené pripojenie za paušál, iba sľubuje, vyhovárajúc sa na zneužívanie tzv. internetových liniek niektorými alternatívnymi operátormi na prenos hlasu. Takýto krok však musí iniciovať niektorý z našich mobilných operátorov a ponúknuť okrem dotovania "železa" aj dátový balíček, ktorý by nebol závislý na tom, či mám predplatené hlasové služby alebo nie. Veď každý, kto dnes ponúka hlasové služby si je dobre vedomý, že už čoskoro bude jeho obchodný plán postavený na prenose dát a hlas sa stane len doplnkom.

Najlacnejšie nonstop pripojenie

GPRS modem, zariadenie do ktorého sa vloží SIM karta mobilného operátora, je pripojený cez štandardné rozhranie, najčastejšie sériový port k počítaču. V prípade, že sa má využívať v spojení s notebookom má podobu PCMCIA karty. Tak ako český trh, aj ten náš je charakteristický cenovou senzitivitou zákazníka. V Česku sa dotovaním podarilo prelomiť úvodnú bariéru, ktorú predstavuje cena za hardvér. Za posledné tri mesiace uplynulého kalendárneho roku sa predalo okolo 15 000 zariadení mesačne. Nečudo, keď osemtisícové zariadenie ponúkali za jednu českú korunu. U našich susedov táto alternatíva predstavuje najlacnejšie nonstop pripojenie na internet. Mnohé domácnosti hľadajú lacný neobmedzený prístup aj napriek tomu, že pripojenie cez GPRS nie je vhodné na sťahovanie veľkých súborov ako sú filmy. Plne však postačuje na vyhľadávanie informácií na webe a na elektronickú komunikáciu. Samozrejme, všetko sa odvíja od kvality siete, ktorá je nastavená tak, že hlas má vždy prednosť pred dátami. Ak ste v bunke, kde sa veľa telefonuje, prenosová rýchlosť bude adekvátne klesať. Tí, čo majú už skúsenosti s prenosom dát potvrdzujú, že priemerná rýchlosť 33,3 kBit/s je postačujúca na bežné browsovanie. Istotne s ňou vystačíte aj počas dovolenky, keď si potrebujete iba skontrolovať maily.