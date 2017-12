Energotel by mal vzniknúť 8. novembra na náhradnom MVZ Transtelu

29. okt 2001 o 16:11 TASR

Bratislava 29. októbra (TASR) - Telekomunikačná spoločnosť Energotel by mala vzniknúť 8. novembra transformáciou na náhradnom mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ) a. s. Transtel.

Ako TASR dnes informoval vedúci kancelárie generálneho riaditeľa Transpetrolu Martin Zlocha, toto náhradné MVZ zvolalo predstavenstvo Transpetrolu zvolalo. Predchádzajúce MVZ Transtelu sa 18. októbra kvôli neúčasti vlastníkov minimálne 51 % akcií spoločnosti neuskutočnilo. Viacerí zo šiestich akcionárov v Transteli totiž nestihli doriešiť personálne nominácie do jeho orgánov. Predstavenstvo transformovanej a. s. Energotel by malo byť päťčlenné a v dozornej rade by malo pôsobiť 9 ľudí.

Okrem Transpetrolu (16-% akcionár) vlastní v súčasnosti v Transteli po 16,6 % akcií päť najväčších energetických podnikov v SR. Sú nimi a. s. SPP, a. s. Slovenské elektrárne (SE) a tri štátne rozvodné energetické podniky (REP).

Po transformácii Transtelu na Energotel by v druhej etape mali jednotliví akcionári navýšiť súčasné základné imanie Energotelu (66 miliónov Sk) o svoje nevyužité ocenené optické vlákna, prípadne podľa predstáv MH aj o finančný vklad. Vloženie optiky do Energotelu však musia ešte schváliť štatutárne orgány jednotlivých REP a v prípade akcioviek aj ich akcionári na valnom zhromaždení.

Vkladanie časti optických vlákien do Energotelu sa však zdá byť problematické v dôsledku rôznych právnych stanovísk MH a ďalších akcionárov - najmä rozvodného štátneho podniku ZSE. Ten upozorňuje, že v dôsledku legislatívnych bariér by takýto krok mohol byť neskôr právne napadnuteľný. "Dnešná legislatíva umožňuje uvedený problém riešiť buď dlhodobými zmluvami na prenájom voľných kapacít, spoluvlastníctvom alebo vložením oceneného práva na využívanie optických vláken," argumentujú ZSE.

Strategické optické vlákna, s ktorými by mal Energotel v budúcnosti v SR komerčne podnikať, budú slúžiť na prenos informácií. Najpodstatnejšími zákazníkmi spoločnosti, ktorá by po dobudovaní mala konkurovať aj a. s. Slovenské telekomunikácie, by mali byť najmä finančné inštitúcie.

