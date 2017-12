Disneyho Lví král: Návrat do Lví země - hra pre deti

Pamätáte sa na sympatickú 2D plošinovku Leví kráľ, ktorá prekvitala hrateľnosťou a oči tešila roztomilou grafikou? Určite áno. Bola vytvorená na motívy rovnomenného animovaného filmu, ktorý sa zapísal medzi najlepšie Disneyovky všetkých čias. A keďže v to

15. apr 2004 o 15:22 Michal Andris

Pamätáte sa na sympatickú 2D plošinovku Leví Kráľ, ktorá prekvitala hrateľnosťou a oči tešila roztomilou grafikou? Určite áno. Bola vytvorená na motívy rovnomenného animovaného filmu, ktorý sa zapísal medzi najlepšie Disneyovky všetkých čias. A keďže v tomto čase vychádza už jeho tretie pokračovanie, je tu ideálna príležitosť na vytvorenie novej hry. Slimáky, dážďovky, mravce pozor! Prichádza smraďoch Pumba a jeho verný priateľ Timon!

Áno, je to tak. Levíča a neskôr leva Simbu nahradila táto nemenej sympatická dvojica. Aj keď sú na poli elektronickej zábavy nováčikovia, majú hneď ťažkú úlohu. Levia zem je už oslobodená od hyen, a tak sa zvieratká môžu vrátiť z exilu. Niekto im to však musí oznámiť, hádajte koho si na to vybral kráľ Simba? Čaká ich sedem rozličných živočíchov – žaba, krokodíl, chameleón (ktorý mi pripomínal skôr emzáka), had, hrošica, slon a pavúčica. Radšej to už nebudem dusiť v sebe, aj tak sa to musíte dozvedieť:). Tentoraz už NEJDE o 2D plošinovku. Hra je koncipovaná ako séria minihier ovládateľných výlučne myšou. Had potrebuje nakŕmiť ovocím, krokodíl nevie rozoznať, ktoré z krokodílčiat (smrť zdrobneninkám - pozn. Kordi) nie je jeho, budete sa biť so slonom, skákať do vody a chytať termity do Pumbovej tlamy. Každá z minihier je podstatne odlišná a niektoré sa skladajú z viacerých častí. Od začiatku máte prístup k 6 zo 7-mich. Siedma sa vám sprístupní po splnení predchádzajúcich šiestich, nečakané :). Na záver na vás čaká prekvapenie v podobe bonusu, ale to samozrejme neprezradím.

Titul je určený tým najmenším z počítačových nadšencov. Zodpovedá tomu náplň úloh, spôsoby ich plnenia a aj dialógy. Humor ale určite nie je infantilný, nesie sa v duchu filmu a veľakrát som sa neubránil úsmevu. Hráč je celý čas v pozícii Pumbovho a Timonovho kamaráta, čo určite veľmi príjemne pôsobí. Sem tam sa mu prihovárajú a vťahujú ho tak do deja. Pravdupovediac, po celý čas sa stále niekto niekomu prihovára, vysvetľuje, komentuje. Dieťa sa tak nestratí a neustále bude vedieť čo a ako robiť. A teraz šup šup na technické aspekty hry.

GRAFIKA 6 / 10

Napriek archaickým 640x480 to nevyzerá zle. Kreslená, renderovaná 2D grafika, ktorá nepôsobí gýčovo. Vyššie rozlíšenie by ale nezaškodilo. Keď si ale uvedomíme, že akej vekovej kategórii je titul určený, prestaneme hľadať kozmetické chyby. Všetko je pestré, rôznorodé a také ... milé :).

INTERFACE 10 / 10

Je vidno, že tvorcovia sa snažili čo najviac ho zjednodušiť. A podarilo sa. Hra sama vyzýva hráča kam kliknúť, ak chce urobiť to alebo ono. Položiek v menu je minimum. Veľmi dobrý nápad bolo zaradenie chrobákov do ovládania. Počas celej hry sú v pravom dolnom rohu farebné „kvázilienky“ a dieťa sa rýchlo naučí, že keď klikne na červenú tak ukončí hru a žltá poradí ako postupovať v minihre. Ako už bolo spomenuté, na ovládanie je potrebná len myš. Pravdu povediac, neviem si predstaviť lepší výukový program pre najmenších. Po dohraní budú akékoľvek kurzy na prácu s myškou bezpredmetné.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Všetko ide ako po masle, úlohy sú jednoznačne určené a ich plnenie je zábavné vďaka rôznorodosti. Hra je lokalizovaná do češtiny, takže ani po jazykovej stránke nenastáva žiadny zádrheľ. Menu je rozdelené na Dobrodružstvo a Hry. Každá úloha, ktorú splníte v Dobrodružstve sa následne odomkne v Hrách, takže nič nebráni opakovať obľúbené minihry až do začiatku večerníčka :). Hracia doba 2 hodiny sa tým násobne predlžuje.

MULTIPLAYER

Nový kráľ ProGamingu je známy! Unreal Tournament 2004 potupne porazený! Masové riešenie hádaniek v nekonečných arénach a rozmanitom prostredí! Ehm, hra neobsahuje multiplayer.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Kvalitný a kompletný český dabing v kombinácii s profesionálnymi zvukmi od Disneyho, čo môže byť Viac? Už asi len kvalitný a kompletný slovenský dabing.

HUDBA 10 / 10

Srší dobrou náladou a energiou. Hrá už počas inštalácie a dokáže navnadiť na samotnú hru. Ani jeden jediný krát ma nepremkol pocit, že už stačí, dosť, alebo že by ma nudila. Zásah do čierneho.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA

Z pochopiteľných dôvodov tu AI neexistuje :). Dajú sa nastaviť dva stupne obtiažnosti, ale aj tak je hra záležitosťou dvoch hodín. Problém je, že sa neviem vžiť do kože dajme tomu 8 ročnej Jozefíny a poruke tiež nie je nikto takého veku. Ťažko mi teda hodnotiť obtiažnosť. Z môjho pohľadu by to bolo neférové, dovolím si teda nechať tentokrát túto položku bez hodnotenia. Avšak – rozhodne to nie je nič, čo by aj úplne neskúseného hráča odradilo.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Jednoznačná voľba pre menšie deti, profesionálny titul s veľmi príjemnou atmosférou. Naviac úplne mierumilovný, takže aj predstavitelia hernej inkvizície ho určite odsúhlasia. Odporúčam!

Zdroj screenshotov z hry: www.gry-online.pl