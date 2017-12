Mal vo výhre prsty Stephen Hawking?

15. apr 2004 o 0:00 Michal Ač

Svetovými médiami sa rozletela správa o mužovi, ktorý v Las Vegas stavil všetok svoj majetok na jediné roztočenie rulety - a vyhral. Tým šťastlivcom je Ashley Revell z Kentu, ktorý položil na červenú viac ako stotisíc dolárov. Keď sa ruleta v kasíne hotela Plaza zastavila na sedmičke, skríkol od šťastia a vyhlásil, že to bol najkrajší zážitok jeho života.

Náhoda? Iste. Nie je však bez zaujímavosti, že Revell neurobil nič iné, iba zdokonalil recept svetoznámeho fyzika Stephena Hawkinga, ako vyhrať v rulete. Hawking v knihe Vesmír v orechovej škrupinke napísal, že jedinou cestou k výhre je staviť všetko na niekoľko roztočení rulety. Revell išiel ešte ďalej; stavil na jeden jediný spin, a zdvojnásobil svoj majetok.

Nie je jasné, aké pohnútky priviedli do kasína Revella. Hawking však pri svojom tvrdení vychádzal zo zákona veľkých čísel, ktorý hovorí: čím väčší počet roztočení rulety, tým nižšia šanca na výhru pre hráča a tým väčšia pre kasíno. Začínajú sa totiž prejavovať dva faktory: nula, ktorá hrá v prospech kasína, a psychika hráča, ktorý po niekoľkých neúspechoch môže stratiť hlavu (a zvyčajne potom okrem hlavy stráca aj povestné gate).

V nijakom prípade preto Revellov ani Hawkingov recept neodporúčam opakovať. Všetko je to totiž iba o šťastí, a nie je isté, koľko hráčov urobilo to isté už pred Revellom. Nezískali publicitu, veď kto už by sa dnes zaujímal o nešťastníkov. Kasína, samozrejme, publicitu potrebujú, pretože zákon veľkých čísel hovorí - čím viac hráčov, tým viac peňazí (pre majiteľov kasína).

A kto by si predsa len myslel, že má šancu nájsť nejaký vedecký systém na výhru v rulete, nech si prečíta novelu Fjodora Dostojevského Hráč. Keď sa šťastena rozhodne, že nevyhráte, tak nevyhráte. A potom vám už nepomôže nielen Hawking, ale ani sám pánboh.