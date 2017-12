Izraelskí vedci v Galilei našli najstaršie ľudské postele

Zvyšky trávnatej výstelky ležoviska. FOTO - PNAS





Odkedy si ľudia stavali aspoň dočasné príbytky, mali v nich zvláštne priestory na spánok, vystlané nejakým mäkkým materiálom. Najstaršie dôkazy budovania šiatrov z konárov a prútia sa našli v Európe i Ázii. Vedci ich priradili Homo erectus a datovali až do doby pred vyše 600 000 rokmi. No až po holocén, éru produkcie potravín a civilizácie, trvajúcu približne posledných 10 000 rokov, sa nenašli žiadne stopy postelí či posteľovej výstelky. Izraelskí archeológovia teraz históriu ľudských postelí posunuli o vyše dvojnásobok do minulosti.

Objavy pri Genezaretskom jazere

Šiestim bádateľom z univerzít v Haife, Ramat-Gane a Jeruzaleme na čele s Danim Nadelom to umožnili nové objavy pri Genezaretskom jazere (tiež Tiberiadské jazero alebo Galilejské more). Výsledky opísali v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA Early Edition.

Logika hovorí, že základné členenie ľudských príbytkov na priestory s ohniskom a kuchyňou, odpočinkové priestory a pracovné priestory fungovalo od samého začiatku. Ak ich však vedci nenachádzali, nikoho to veľmi neprekvapovalo. Veď také veci sa odpradávna museli robiť z materiálov, ktoré ťažko znášajú zub času, čo platí dodnes.

Archeologická lokalita Ohalo II leží na juhozápadnom brehu Genezaretského jazera. V minulosti bola ponorená vo vode. Vynikajúco sa v nej však zachovali zvyšky tábora rybárov-lovcov-zberačov zo záveru staršej doby kamennej. Ich vek stanovili na 23 000 rokov.

Čo skrývali prútené šiatre

Viditeľné zvyšky tábora pokrývajú vyše 2000 metrov štvorcových, vykopávky sa dosiaľ uskutočnili asi na štvrtine tejto plochy. Okrem iného odhalili zvyšky šiestich prútených šiatrov, zjavne spálených v praveku. Na mieste štyroch z nich sa našli početné pozostatky potravy - kosti, semená, plody, ako aj ukážky pazúrikových nástrojov a ich výroby.

Všetky šiatre boli oválne a dlhšiu os mali orientovanú severo-južne. Vedľa šiatrov sa našlo šesť koncentrácií vonkajších ohnísk. A ešte hrob dospelého muža, vysokého 173 cm a v dobe úmrtia takmer 40-ročného. Bol pravák a zjavne zručný vrhač oštepov.

Izraelskí bádatelia v najmenej troch šiatroch objavili jasne vymedzený spací priestor, vystlaný trávou, pokrytou tenkou kompaktnou vrstvou hliny. Zvyšky trávy sa podarilo presne botanicky identifikovať. Ležovisko či posteľ typu "letiska" vždy podkovovite obklopovala ohnisko na dlážke šiatra, pričom sa dotýkala jeho vnútorných stien. Rozloženie trávy pokrytej hlinou zodpovedalo opakovanému kladeniu zviazaných trsov.

Izraelský šiator je najstaršou známou jednoznačnou ukážkou trojakého rozdelenia ľudského príbytku a špeciálnej úpravy spacieho priestoru.