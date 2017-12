N-Gage QD - reparát od Nokie?

Ešte pred uvedením hernej konzoly/telefónu N-Gage na trh, sa na fínsku Nokiu zniesla vlna kritiky z radov odborníkov, kritizujúcich mnohé nevyhovujúce vlasntosti konzoly. Nedali si poradiť, na čo trh reagoval veľmi jednoznačne - veľmi slabým záujmom. V no

14. apr 2004 o 21:35 Marián Pavel - SME online

Ako sme vás informovali už minulý týždeň, Nokia dnes predstavila novú verziu hernej konzoly N-Gage s označením QD.

Nokia v novej verzii konzoly predstavila hot-swapový slot na MMC karty umiestnený na boku telefónu, batériu s dlhšou životnosťou, zlepšené ovládanie, lepší displej, viac užitočných funkcií a novú multiplayerovú aplikáciu N-Gage Arena, ktorá spojí viacerých hráčov cez GPRS. Zároveň ostane aj funkcia multiplayer cez Bluetooth.

V zariadení budú manažérske PIM aplikácie, xHTML prehliadač a e-mailový klient. Operačný systém naďalej využíva staršiu platformu Symbian Series 60.

Nová verzia hernej konzoly podporuje aj staršie hry, napríklad Ashen, Pathway to Glory and Pocket Kingdom: Own The World, The Sims: Bustin' Out, Crash Nitro Kart a Tiger Woods PGA TOUR 2004.

Cena dotovaného telefónu by sa mala pohybovať na úrovni 4000 Sk, cena nedotovanej konzoly nepresiahne 10000 Sk.

Na európsky trh príde už o mesiac.

Nokia zariadenie tiež predstaví na hernom veľtrhu Electronic Entertainment Expo (E3) v Los Angeles, ktorý sa bude konať od 12. – 14. mája tohto roku.

Technická špecifikácia

Podpora 3D hier

Menšie kompaktnejšie rozmery

Bluetooth

Hot swap MMC-karta

Displej zobrazujúci 4096 farieb (176 x 208 bodov)

MMS

E-mail (IMAP4, POP3, SMTP, MIME2)

XHTML browser

Dual-band EGSM 900/GSM1800

Zvonenie vo formáte MIDI a WAV

Podpora Javy J2ME

HSCSD, GPRS Multislot Class 6

Interná pamäť 3.4 MB

Hlasové vytáčanie, záznamník zvuku, handsfree



Váha: 143 g (with standard battery)

Rozmery: 118 x 68 x 22 mm

Batéria Li-Ion 1070 mAh

Čas hovoru: 3.5 h

Pohotovostný čas: 240 h

Výdrž batérie pri hraní: 5-10 h