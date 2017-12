Rumunsko bude dotovať počítače

Sociálne slabšie rumunské rodiny so školopovinnými alebo študujúcimi potomkami môžu v budúcnosti rátať s príspevkom štátu na nákup počítačov, rozhodla minulý týždeň vláda tejto balkánskej krajiny.

14. apr 2004 o 0:00

Kabinet od opatrenia očakáva zintenzívnenie aj tak dynamického vývoja v oblasti informačných technológií, ako aj zvýšenie jeho podielu na hrubom domácom produkte, ba aj mierne zvýšenie tohto makroekonomického ukazovateľa.

Podľa predstáv rumunskej vlády by každá rodina so školákmi alebo študentmi do 26 rokov, ktorej príjmy neprevyšujú 1,5 milióna lei (38 eur), mala dostať na nákup PC 200 eur (asi 8000 Sk).

Očakáva sa, že v Rumunsku, kde v súčasnosti pôsobí v oblasti informatiky a počítačovej techniky asi 6500 firiem, bude môcť túto možnosť využiť asi 25 000-50 000 ľudí.

(tasr)