Zdravá výživa na internete

Aj vy patríte k tým zdraviu chtivým obyvateľom našej „zelenomodrej“ planéty, ktorí čoraz horlivejšie sledujú nové trendy a poznatky v zdravej výžive? Možno sa necítite najlepšie a viete, že za to môže nesprávna životospráva alebo váš životný štýl. Pravide

3. mar 2001 o 0:00 (msp)



lne si stanovujete termíny odkedy budete určite „chudnúť“ a , žiaľ, doteraz bezvýsledne?

Existuje množstvo metód ako schudnúť, každý vám prezradí ten svoj zaručený recept, no povedzme si otvorene, aj keby sme schudli, na ako dlho? Odpoveď vám môže dať aj internet. Prinášame vám niekoľko adries, na ktorých nájdete nielen zaujímavé recepty.

Aj pri zdravej výžive platí, že najdôležitejšie sú základy. K nim neodmysliteľne patria vedomosti o procese trávenia. Potom sa môžeme pozrieť na skupiny potravín a ich spracovanie. To a ešte viac nájdete na www.opotravinach.sk . Táto stránka je vyhľadávaciou službou v oblasti potravín a reštaurácií na Slovensku. Jej súčasťou sú aj rubriky Recepty, Spotrebiteľské testy, Slovenská obchodná inšpekcia, Ministerstvo pôdohospodárstva. Celkovo vám táto stránka prináša dobré rady zo sveta potravín.

K celkovému zdraviu nedospejeme asi nikdy, pretože doba, v ktorej žijeme nám neposkytuje veľakrát možnosti na zdravý spôsob života. Príkladom sú dlhé hodiny strávené v práci. Dnes je už skoro zriedkavosťou pracovať presne toľko hodín denne, ako to máme zakotvené v zmluve. V móde sú nadčasy, mnohokrát neplatené, a tým sa človeku zmenšuje možnosť zdravo žiť. Denného svetla si tvrdo pracujúci človek skoro neužije. Ešteže sa cez víkend nepracuje!? Pracovná doba sa stále viac predlžuje („absolútne nenásilným spôsobom“) a nie je zriedkavosťou chodiť pravidelne domov z práce, keď sa stmieva alebo už po zotmení. K takémuto pracovnému tempu sa automaticky pridružujú rôzne choroby, napr. obezita (pretože človek nemá toľko času na prípravu domáceho jedla, kde si ustráži, čo si dá do hrnca, ale stravuje sa v rôznych reštauráciách a rýchlo občerstveniach niekde na ulici, v podchodoch, obchodných domoch....Je samozrejmé, že tukové bunky sa začnú rozpínať a bojujú o vlastné väčšie teritóriá), žalúdočné vredy (spôsobuje ich aj stres)... Svoju daň za „moderný“ spôsob života si vyberie aj psychika človeka. K najviac medializovaným psychickým chorobám, ktoré vznikajú pod tlakom verejnosti tým, že vládol ideál krásnej a najmä extrémne štíhlej ženy, patria anorexia (väčšinou trápi ženy, pri tejto chorobe nechce daná osoba jesť, pretože má utkvelú predstavu, že je tlstá, preto chudne a chudne a keď si toho nevšimnú jej blízky ľudia a nepomôžu jej zomrie akoby zaživa)a bulímia (s anorexiou má niečo podobné, je to tiež psychická choroba, ktorá privádza ženy k modernému šialenstvu – chudnutiu, v tomto prípade sa človek naje, ale v zápätí jedlo vyvráti). Chorôb, vzniknutých zo súčasného spôsobu života je, samozrejme, viac.

Dĺžka života sa predlžuje. Už sú dávno preč časy, kedy sa vydávali štrnásť ročné dievčatká. V tých dobách sa človek nedožíval vysokého veku, i keď výnimky vždy boli. Dnes je len na nás, ako budeme žiť.

K zdravej výžive sa pripája aj telesná zdatnosť, ktorú by sme si mali pravidelne zlepšovať. Šport sa dnes stáva nevyhnutnosťou a v porovnaní so zdravou výživou nemusí byť umelo predražovaný. Je dobré uvedomiť si, že zdravá výživa ide ruka v ruke s vysokými cenami. Možno budete namietať, ale skúste si kúpiť knihu receptov trebárs aj slovenských lekárov, ktorí odporúčajú zdravú výživu a zrátajte si na koľko korún vás vyjde jedlo pre štvorčlennú rodinu? Zdravý životný štýl uprednostňuje aj adresa www.florastranky.sk.

Problémy s nadváhou vám pomôže riešiť adresa www.reduktip.sk. Nájdete tu centrá na liečbu obezity, prehľadne spracovaný príklad jedálneho lístka, veľmi dobre a názorne urobenú stránku s cvikmi a na koniec sa môžete pobaviť na dobrých vtipoch.

Je veľa spôsobov, ako sa vysporiadať a nadváhou, no zväčša tým najúčinnejším riešením je naozaj šport. Adresa www.aerobic.cz je tým pravým orechovým. V slovenčine sú písané stránky na internetovej adrese www.aerobik.host.sk/ . Môžete si tu prečítať jednak niečo z pravidiel aerobiku a jednak sa tu dočítate o zdravej výžive.

Kto z vás, ktorí sa zaoberáte zdravou výživou nepoznáte MUDr. Igora Bukovského? Je to jeden z mála doktorov, ktorého názory sú vo veľkej miere medializované. Tí, ktorí ani netušia, kto MUDr. Bukovský je majú možnosť zoznámiť sa s ním na adrese http://home.gratex.sk/med/vyziva/frame1.htm. Určite nebudete ľutovať. Veľmi prehľadnou formou píše o zdravej výžive a o všetkom, čo s ňou súvisí.

Čoraz viac prívržencov má aj delená strava. Základným princípom je nekombinovať rôzne skupiny potravín. Na adrese www.doktorka.cz/run/redsys/diety.asp?id=00030101 (v češtine) nájdete aj protikvasinkovú diétu, vylučovaciu diétu a diétu podľa krvných skupín.

Ak sa vám prieči jest mäso a ste za iné alternatívy v stravovaní pozrite si napr. www.veg.cz . Stránka s veľmi peknou úpravou vás upúta svojimi rubrikami Novinky, Dôvody (prečo sa stať vegetariánom), Osobnosti, Mamičkám, Rastlinkám, Výrobcovia, Kuchárka... V rubrike Poézia si môžete prečítať verše známych svetových literárnych tvorcov. Jednoducho, niečo pre pohladenie duše.

Každý z nás určite aspoň raz v živote zatúžil mať pekné, vyšportované a zdravé telo. No nie všetci robíme preto všetko, čo je v našich silách. Čo robíte vy? Aké zaujímavé diéty poznáte? Aký je váš postoj k dnes propagovanému zdravému spôsobu života? Vyjadrite sa aj formou komentára k článku a pokúste sa predať svoje vlastné skúsenosti aj iným.

Ak sa v najbližšej dobe chystáte zmeniť svoje stravovacie návyky, prajeme vám veľa úspechov. Pamätajte, to najdôležitejšie je : KONEČNE ZAČAŤ!!!