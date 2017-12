Minister financií Francúzska je za zreálnenie cien internetového spojenia

Francúzsky minister financií Laurent Fabius pri príležitosti otvorenia novej internetovej stránky svojho ministerstva ...

3. mar 2001 o 13:22 TASR

Paríž 2. marca (TASR) - Francúzsky minister financií Laurent Fabius pri príležitosti otvorenia novej internetovej stránky svojho ministerstva (www.minefi.gouv.fr) dnes vyhlásil, že bude presadzovať rozšírenie prístupu na internet, ktorého cena "sa bude približovať reálnej cene spojenia".

"Ak chceme umožniť prístup na internet všetkým občanom Francúzska, musíme sa priblížiť k reálnej cene spojenia, ktorú platia dodávatelia telefonickým operátorom. Internet sa nesmie stať faktorom sociálnej nerovnosti," pripomenul L. Fabius.

Vláda FR momentálne rokuje s viacerými poskytovateľmi internetového spojenia a s France Télécom o zavedení mesačného predplatného na internet, ktoré by zahŕňalo nielen prístup na sieť, ale i cenu telefonického spojenia, a to v sume, nepresahujúcej 200 FRF. France Télécom už poskytuje podobnú službu - neobmedzený prístup na internet ADSL, a to za mesačný paušál 298 FRF.

Pod vplyvom vlády France Télécom, ktorý kontroluje lokálnu telefonickú sieť, prisľúbil navrhnúť do konca prvého polroka 2001 nový model, ktorý by konkurenčným spoločnostiam umožnil poskytovať paušálne pripojenie na internet. V súčasnosti totiž Télécom účtuje internetovým operátorom prístup podľa času pripojenia.

Cieľom novej iniciatívy ministerstva financií je dobehnúť okolité krajiny, ktoré získali značný náskok v používaní internetu. Vo Francúzsku je totiž pripojených na svetovú sieť len 17 % domácností, pričom v Nemecku ich je 23 %, vo Veľkej Británii 26,5 % a v USA viac ako polovica.

(Kurz: 1 FRF = 6,684 SKK)