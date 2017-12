Nové vojnové FPSky: Ghost Recon 2 a Brothers in Arms

13. apr 2004 o 20:19 Juraj Chrappa

Prvou novinkou je potvrdenie vývoja vojnovej taktickej akcie Tom Clancy's Ghost Recon 2, o ktorej si už čvirikali aj virtuálne vrabce na optických kábloch svetového internetu ;). Opäť sa teda dočkáme realistickych taktických bojov blízkej budúcnosti, avšak vylepšených v každom aspekte - od prerobeného grafického enginu až po intuitívnejšie ovládanie. Nový príbeh nás uvedie do napätej politickej situácie vo východnej Ázii, kde o kritické situácie určite nebude núdza. K tomu všetkému si pripočítajte obľúbený multiplayer, ktorý bude taktiež dôležiťou súčasťou pokračovania. Na hre pracujú skúsení veteráni z Red Stormu, ktorí v podstate založili tradíciu Clancyho realistických hier, kým ich neintegroval (= nekúpil) pažravý Ubisoft.

Ďalším titulom je strieľačka z obdobia druhej svetovej vojny pod názvom Brothers in Arms, na ktorej pracujú opäť skúsení vývojári z Gearbox Software (robili napr. na PC konverziách Halo: Combat Evolved, Hawk Pro Skater alebo datadisku k prvému Half-Life). Každý väčší vydavateľ potrebuje mať svojho koňa v žánri vojnových hier s tématikou druhej svetovej, a Ubisoft vsádza práve na Brothers in Arms. Malo by sa jednať o realistickú, na skutočnom príbehu postavenú hru so silným emotívnym nábojom. V hlavnej úlohe sa ocitáte ako seržant Matt Baker v deň D vysadený so svojou jednotkou na nepriateľskom území. Svojim spolubojovníkov budete môcť zadávať rozkazy pomocou jednoduchého príkazového systému, vďaka ktorému by si mali hru vedieť vychutnať aj začiatočníci.

Screenshoty ani žiadne ďalšie "pozerateľné" materiály sa ku Ghost Recon 2 zatiaľ neobjavili, prvých pár screenshotov prinesieme zajtra z hry Brothers in Arms. Oba tituly vyjdú v zime.

Zdroj: tlačovésprávy