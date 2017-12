Čo by mal obsahovať počítač cool surfera

Chceli by ste aj vy patriť medzi cool surferov po internete? Okrem cool účesu a cool nálady potrebujete aj správne vybavený počítač.

Prehliadač

Skúsený užívateľ internetu používa rýchly a stabilný browser.

Opera 5.0 (www.opera.com) - je kvalitnou alternatívou Internet Explorera so zabudovaným klientom ICQ, špeciálnym poľom na vyhľadávanie informácií a možnosťou automatickej aktualizácie zobrazenej stránky po zadanom časovom intervale. Ponúka obrovské množstvo klávesových skratiek. Viac informácií ste mohli nájsť v januárovom vydaní CDtipu 1/2001.

Internet Explorer 5.5 (www.microsoft.com/windows/

ie/download/ie55sp1.htm) - ak Internet Explorer, tak jednoznačne verziu 5.5 SP1 (Servis Pack 1). Zabudnite na všetky staršie verzie. Cool surfer si dokonca nastaví pravidelnú kontrolu aktualizácií tohto software, aby bol chránený pred rôznymi bezpečnostnými dierami. IE 5.5 poskytuje pomerne slušné šifrovanie a komfort ovládania.

Doplnky

Skúsený surfer šetrí svoje ruky. Preto zásadne používa šikovné doplnky do svojho prehliadača. Napríklad Google Toolbar. Stiahnite si z adresy http://services.google.com/navclient/welcome.html malú utilitu, ktorá pridá priamo do browsera vyhľadávací formulár. Okrem toho budete mať k dispozícii informáciu o hodnote každej navštívenej stránky podľa bodovania Google, zároveň môžete jedným kliknutím vyhľadávať iba na práve aktuálnom serveri či nechať si na stránke označiť všetky hľadané slová. Funguje v Internet Exploreri 5.0 a vyššie.

Downloader

Veľké esá na webe používajú zásadne web downloader. Je to program na sťahovanie súborov. Náš tip pre Windows je Flashget/Reget. Tieto download manažéry sťahujú jeden súbor viacerými pripojeniami, teda oveľa rýchlejšie. Svoje funkcie pridajú sa do menu prehliadača a umožňujú zobraziť napr. všetky linky zo stránky a tak si cool surfer môže vybrať, čo stiahnuť.



Klient pre e-mail

Cool užívateľ sa nebabre s detskými programami na posielanie e-mailov a predovšetkým svoje e-maily neskrášľuje rôznymi infantilnými obrázkami v HTML nastavení e-mailu. Cool užívateľ používa na prijímanie a posielanie e-mailov The Bat! v najnovšej verzii 1.47. (www.ritlabs.com/the_bat/). The Bat! obsahuje takmer všetko, čo si len od e-mail klienta možno želať - podporu viacerých kont (adries), ľubovoľné množstvo priečinkov pre správy a ľubovoľný počet adresárov pre kontakty, kde každému kontaktu možno priradiť ľubovoľný počet e-mailových adries, kontrolu pravopisu a mnoho, mnoho iného.

FTP klient

Ak chcete byť cool, používajte FTP namiesto internetových stránok s možnosťou sťahovania software. Okrem toho, že je FTP prístup zväčša oveľa rýchlejší, poskytuje príjemný pocit z toho, že to s internetom predsa len viete. Súbory môžete sťahovať i posielať napríklad prostredníctvom ProxyFTP pluginu do FARu alebo softu WinComm.Pre pokročilých užívateľov používajúcich FAR je to najlepšie FTP, má všetky advanced funkcie FTP klientov (X druhov proxy, reconnect s timeoutom, podpora descriptions, idle timeout, cache listingov adresárov, logovanie, bookmarks triediteľné do stromu priečinkov a mnoho iného).

Firewall

Každý ostrieľaný užívateľ internetu neznáša, keď sa mu ktosi cudzí prehrabáva v počítači a priam šalie, ak ešte nadôvažok akýsi program zhromaždené informácie posiela kamsi do internetu. Preto sa chráni firewallom. Pod Windows ho ochráni napríklad ZoneAlarm (www.zonelabs.com). Program nielenže ochráni váš počítač pred prienikmi "zvonka" (aj keď je pravdepodobnosť, že sa bude ktosi o začínajúceho cool surfera zaujímať skutočne veľmi, ale veľmi malá), ale upozorní vás aj na všetky pokusy programov pripojiť sa na internet zvnútra počítača. Potom možno zistíte, že ten maličký veselý program, ktorý ste otvorili včera v e-maili od známych postupne rozosiela e-maily na všetky strany...

Ad-filter

Profesionála otravujú reklamné prúžky. Profesionál ich nielenže nečíta a nekliká na ne, profesionál im neumožní ani to, aby sa vôbec v jeho prehliadači zobrazili. Preto browsuje rýchlejšie a neštvú ho donekonečna otvárajúce sa reklamné okná. Profesionál používa WebWasher (www.webwasher.com).

Počítadlo

Ak už musí profík browsovať z domu a cez dial-up pripojenie, stráži si každú korunu, ktorú by musel inak zaplatiť do hladnej pokladnice Telekomu. Preto používa program Counter99. Toto počítadlo impulzov má všetky funkcie, ktoré skúsený surfer potrebuje a program funguje bez problémov. Upozorňuje napríklad nastavený počet sekúnd pred koncom impulzu, vygeneruje podrobné logy (kedy, ako dlho, koľko peňazí, atď.) a poskytuje možnosť dôkladnej konfigurácie (tarify podľa času, sviatky, atď.).

Site-cheker

Cool surfer sa nielenže vyžíva v používaní cudzích názvov služieb, ale on tie služby aj využíva. Keďže je večne zaneprázdnený rôznorodou činnosťou, spolieha sa na služby site-checkera Watznew (www.watznew.com). WatzNew umožňuje udržať si prehľad o zmenách na ľubovoľných stránkach, ako i vybrať z nich želané informácie a tie zobraziť nastaveným spôsobom. Pre tých, ktorí nemajú trvale spusteného klienta elektronickej pošty môže byť užitočná aj možnosť upozorňovania na nové e-maily.

Pakovač

Keďže na internete je všetko v komprimovanej podobe, žiaden cool surfer nepohrdne pakovačom - programom na komprimáciu a dekomprimáciu súborov.

WinRAR 2.71 (www.winrar.sk) - cool surfer používa iba jeden pakovač. Okrem toho je občas trocha lenivý a tak ak natrafí na lokalizovanú verziu dobrého programu, nainštaluje si ju do svojho počítača. WinRAR je v slovenčine a vo verzii 2.71 predstavuje rovnako komfortný program na komprimovanie ako WinZip, podpruje však viac používaných formátov vrátane často používaného ZIP, čím odpadá potreba inštalovať zároveň aj WinZip. WinRAR bez potreby inštalácie ďalších programov pracuje so súbormi RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE a UUE.

Komunikačný program

Aj profík občas skĺzne do roviny obyčajného tliachania po internete. Tiež sa občas stáva, že potrebuje byť v kontakte s inými užívateľmi. Vtedy použije ICQ (www.icq.com). Program zabezpečuje pre svojich užívateľov informácie o tom, či je ktosi z prednastavenej skupiny ľudí práve on-line. Cool surfer sa tiež v prípade, že potrebuje čosi súrne riešiť a oslovený je práve on-line, nezdržiava posielaním e-mailov, ale prostredníctvom ICQ komunikuje v reálnom čase!

Prehrávač videa

Cool surfera nevzrušuje štandardný prehrávač vo Windows, pretože takmer všetky najlepšie internetové stránky obsahujú videá vo formáte Quicktime. Cool surfer preto neváha a stiahni si do počítača prehrávač Quicktime 4.1.2 (www.apple.com/quicktime/download/). Cool surfer so stiahnutím verzie 5.0 počká, pretože je ešte vo vývoji a môže narušiť stabilitu systému.

Prehrávač on-line videa

Každý profík na webe vie, že sa bez prehrávača Real Player už asi nezaobíde, ak si chce prezerať video vo formáte real media. Takže si napriek otravnému interface programu s nechutnou dávkou reklamy predsa len Real Player 8.0 nainštaluje.

Multimediálny prezerač

Cool surfera nikdy neprekvapí chybové hlásenie, že vo svojom browseri nemá najnovší prehrávač prezetácií vo Flashi. Preto pravidelne sleduje adresu www.macromedia.com/software/flash/, aby zaznamenal každú novú verziu, ktorá mu umožní prezerať tisíce čoraz lepšie naprogramovaných flashových prezentácií na internete.