Softvér vypočíta následky prípadného úderu komét či asteroidu

13. apr 2004 o 18:22 TASR

Washington 13. apríla (TASR) - Niekedy určite vrazí asteroid alebo kométa do Zeme, o tom vedci nepochybujú. Internetový program preto už dnes pomáha vypočítať možné následky vesmírnej kolízie.

Do programu sa musí zadať vlastná pozícia, vzdialenosť od predpokladaného miesta dopadu, ako aj veľkosť prilietavajúceho objektu a jeho zloženie, teda či je z rudy, kamenia alebo ľadu.

Program Earth Impact Effects Program Arizonskej Univerzity vypočíta energiu uvoľnenú pri strete, veľkosť takto vyhĺbeného krátera, seizmické otrasy a následky na životné prostredie.

Natíska sa otázka, či by takýto program bol niečo platný dinosaurom, keď boli pred 65 miliónmi rokov vymazaní zo zemského povrchu. Vtedy vletel do zemského povrchu asteroid s priemerom 15 kilometrov a v Mexickom zálive vyhĺbil obrovský kráter.

Program by vtedajším živým tvorom pred ich koncom oznámil, že vo vzdialenosti 1000 kilometrov od epicentra sa musí počítať so zemetrasením so silou 10,2 stupňa Richterovej stupnice a čoskoro tam všetko prikryje 80 centimetrov vysoká vrstva prachu.

Prach sa bude valiť rýchlosťou 6400 kilometrov za hodinu a na prekonanie vzdialenosti 1000 kilometrov bude potrebovať osem minút a 15 sekúnd od nárazu asteroidu do Zeme.