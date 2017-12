Internet do telefónu (slovenské a české W@P stránky)

Umožňuje váš telefón prezeranie internetových stránok? Využívajte ho! Neobmedzujte sa len príťažlivou ponukou WAP portálov EuroTelu a Globtelu. Na slovenskom a českom internete je čoraz viac zaujímavých stránok určených pre vaše mobilné telefóny.

4. mar 2001 o 17:21

(Všetky W@P stránky si môžete pozrieť cez webovský emulátor http://virtual.wapjag.com/.)





Cestovanie

http://belonet.miesto.sk/index.wml

Stránka o možnostiach cestovania bez vreciek plných peňazí určené pre všetkých milovníkov bicyklovania ponúkajú skôr oosobné zážitky autora ako praktické rady. Zaujímavé, no nepraktické.

http://wap.ski.sk

Skontrolujte si snehové spravodajstvo cestou na hory! Ušetrí vám to sklamanie v horskej doline plnej blata!

http://wap.zsr.sk

Naše ocenenie Best Of The Best získavajú slovenskí železničiari. Ich WAP stránka je učebnicovým príkladom využitia moderných technológií v prospech zákazníka. Vyhľadajte si aktuálny spoj vo svojom mobilnom telefóne!

http://wap.extrem.cz

Majetnejší isto ocenia vyhľadanie letenky prostredníctvom svojho telefónu. Prehľadné, možnosť platby cez WAP.



Zábava

http://vtip.miesto.sk/

Automatický generátor vtipov. Niekedy sú aj na zasmiatie, no niekedy vás telefón ovalí absolútnou somarinou. Odkaz pre webmastra: skvalitni databázu vtipov!

http://wap.funny.sk

Keďže sa obrázkové seriály akosi nehodia na WAP stránky, Funny ponúka aspoň stovky vtipov. V tomto prípade sme sa aj zasmiali.

Erotika

http://wapway.cz/sex

Chcete sa stať hviezdou večierkov? Ukážte svojim známym erotické obrázky na displayi svojho mobilného telefónu!

Portály

http://wap.nextra.sk

Nextra milo prekvapila. V poradí druhý portál na slovenskom webe obsahuje zaujímavé linky na wap stránky (dodnes ich tam v kategóriách portály, cestovanie, zábava, aktuality pribudla slušná kôpka!), chat, wap mail a komerčné informácie.

http://wap.eurotel.sk

EuroTel bol síce prvým WAP operátorom na Slovensku, no jeho WAP stránky na prvé miesto určite nepatria. Obsahujú informácie, spravodajstvo, wap mail zábavu, horoskopy a iné. Pridaj, EuroTel!

http://wap.globtel.sk

Globtel ukázal novú cestu využitia WAP stránok, predovšetkým pre firmy. Zaujímavá je možnosť vyhľadať telefónne čísla majiteľa telefónov Globtel.

http://wap.atlas.cz

Bohatý katalóg WAP stránok je doplnený spravodajstvom, wap mailom, TV programom a ďalšími nepotrebnosťami v telefóne, samozrejme, v češtine.

http://wap.etjuice.cz

Milý wap portál so svojráznym pomenovaním rubrík. Ponuka je síce štandardná, ale má šťááááááávu!

Spravodajstvo

http://wap.agent.sk

Známy a kvalitný slovenský server o dianí na našom webe.

http://wap.meteo.sk

Ako bude zajtra? Denne aktualizované predpovede počasia pre 10 slovenských miest na 4 dni.

http://wap.wapserver.cz

Spravodajstvo o WAP a všetkom čo s ním súvisí.

http://wap.mobilmania.sk

http://wap.wapko.sk

Všetko o mobilnej komunikácii.

http://wap.pc.sk

E-zine Počítačový denník.

http://wap.sme.sk

Testovacia verzia denníka SME - zatiaľ len titulná stránka a niektoré servisy.

http://wap.dofo.sk

Testovacia verzia týždenníka Domino Fórum - obsahuje perexy k jednotlivým článkom.