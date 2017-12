Goblin Commander: Unleash The Horde – vypustite goblinov vojny!

Real-time stratégia pre PS2? Vec málokedy vídaná, ale predsa množstvom hráčov obľubujúca. Keď sa k tomu pridá fantasy prostredie, máme tu zaujímavý herný titul, ktorý by si majitelia herných konzolí a zároveň fanúšikovia stratégií, nemali nechať ujsť.

13. apr 2004 o 12:41 Milo Gracík

Stal sa zázrak a na PlayStation 2 sa okrem tradičných japonských stratégií (Kessen, Dynasty Tactics, Romance of the Three Kingdoms, P.T.O. IV, Ring of Red, Robot Warlords) začali objavovať aj stratégie západnej proveniencie. Po niekoľkoročnom strategickom suchu narušenom iba kde-tu osamelou kvapkou (Age of Empires 2, Conflict Zone, Army Men RTS) tu dnes máme hotovú záplavu - Aliens vs. Predator: Extinction, Gladius, Magic the Gathering: Battlegrounds, či Wrath: Unleashed. A to nás už čoskoro čaká ďalšia šikmooká bomba v podobe štvrtého pokračovania Front Mission, či taktická variácia na slávnych wormsov Future Tactics. My si však povieme slovíčko-dve o fantasy akčnej stratégií Goblin Commander.

Mojim detským snom nebolo stať sa smetiarom, ako u mojich rovesníkov ale veliť horde krvilačných, po vrch hlavy ozbrojených, zúrivých a smrteľne nebezpečných zelenokožcov, Goblinov (ale zobral by som aj orkov a trollov, nie som žiadny xenofób). Keď sa však teraz nad tým zamyslím, nech už by som sa rozhodol pre ktorékoľvek z týchto povolaní, výsledok by bol asi rovnaký, keďže pri obidvoch by som bol obklopený odpadkami, špinou a smradom. Veď poznáte goblinov... Že ich nepoznáte? Ale to nevravte, kto už by dnes nečítal diela Tolkiena, či niektorého z jeho nasledovníkov a nehral hry. Alebo inak, zoberte jedného elfa, obráťte ho naruby (znútra von) a máte goblina;). Ak ste mali rovnaký sen ako ja, ten o horde (goblinov, nie odpadkov), tak s Goblin Commanderom ho považujte za splnený.

Za projektom Goblin Commander stoja dvaja páni, bratia, skúsení to herní vývojári, ktorí za mladých čias otročili na farmách Warcraft a Diablo u veľkostatkárskej rodiny kanadských Blizzardovcov . A na prvý šup sa im podarilo presne to, čo si zaumienili. Vytvorili zábavnú a hrateľnú real-time stratégiu pre next-gen konzole, ktorá sa dá plnohodnotne ovládať konzolovým ovládačom. RTS, ktorej ovládanie je na úrovni aj bez použitia myši. Snobskí PC stratégovia budú stále ohŕňať nos, no každý herný veterán vie, že hra nemusí byť komplikovaná na to aby bola zábavná. Goblin Commander predstavuje osviežujúci vánok do skostnateného, prekomplikovaného a frustrujúceho sveta RTS, ktorý tento herný žáner privádza opäť na počiatok k základom jednoduchosti a zábavnosti.