Telenor spustil prevádzku siete FWA

BRATISLAVA - Spoločnosť Telenor Telecom už na území Bratislavy rozbehla komerčnú prevádzku siete FWA. Technológia znamená pre jej užívateľov nový prístup k službám prenosu dát a hlasu. Prináša tak novú konkurenciu existujúcim telekomunikačným operátorom

29. okt 2001 o 7:48 TOMÁŠ KURTANSKÝ

na Slovensku.

Pokrytie hlavného mesta zabezpečujú dve stanice osadené na budovách Slovenskej technickej univerzity a Slovenskej televízie. V najbližších dňoch má pribudnúť tretia stanica na novej veži nákupného centra Polus.

Telenor tak splnil jednu z podmienok Telekomunikačného úradu, ktorý požadoval spustiť komerčnú prevádzku do šiestich mesiacov od udelenia licencie. Ďalšiu podmienku spoločnosť naplnila už v polovici septembra, keď uhradila polovicu z ceny licencie, teda 35 miliónov korún.

O nové služby v sieti FWA je podľa predstaviteľov Telenoru veľký záujem. Počet objednávok prekročil prvú desiatku. Do komerčnej prevádzky už boli uvedené štyri linky a ďalšie štyri sa pripravujú. Medzi prvými klientmi sú, ako sa očakávalo, alternatívni operátori eTel a Dial Telecom a poskytovatelia internetových služieb EuroWeb, Slovanet, Sanet a Nextra.

„Sieť chceme postupne rozšíriť do všetkých veľkých slovenských miest. Do konca júna budúceho roku by mali byť pokryté všetky krajské mestá a rozšíri sa aj pokrytie Bratislavy,“ povedal Kim Erik Schliekelmann, generálny riaditeľ spoločnosti. Ceny za nové služby budú podľa neho veľmi priaznivé, oproti existujúcim službám na trhu sú nižšie o 15 až 30 percent. Kvalita prenosu v tunajších klimatických podmienkach je pritom porovnateľná s parametrami optického vlákna. Ako dodal, základnou výhodou FWA (pevného bezdrôtového pripojenia) sú podstatne nižšie investičné náklady na jeho inštaláciu v porovnaní s inými formami, ako i rýchlosť inštalácie. Pružnejšia je aj reakcia na aktuálne potreby zákazníkov. Telenor Telecom prevádzkuje sieť FWA prostredníctvom spoločnosti Nextra Wireless. Tá spolu so spoločnosťami GiTy COM a Callino získala licenciu v júli tohto roku.

Praktické využitie licencií sa dotkne najmä firemného sektora. Spustenie FWA prinesie napríklad efektívnejšiu komunikáciu pobočiek veľkých firiem. Technológia je vhodná aj pre malé a stredné firmy, ktorých rast naráža na problém prenosu veľkého objemu dát. FWA im poskytne rýchle spojenie so svetom bez toho, aby museli čakať, kým sa k nim dostane káblové spojenie.