Knights of the Temple – vitajte v stredovekom Klube bitkárov!

Zradný Biskup z Balmontu povolal sily Temna, aby posledným rituálom zavŕšili otvorenie brán pekelných. A keď sa náš hrdina Paul dozvedel, že pri tejto príležitosti bude obetovaná jeho milá Adelle, chopil sa meča, na hlavu si nasadil kýblik a pustil sa pos

13. apr 2004 o 12:04 Marián Kluvanec

tínať pár hláv...

Nie je to tak dávno, čo sme na stránkach HRY.SME.sk hodnotili počin slovenského Cauldronu – 3rd person action (PA) Conan. Fantasy rezačka našim najväčším vývojárom celkom dobre žánrovo sadla a vidno to aj na výsledku. Keď som však v recenzii k hre Conana zrovnával s klasikou stredovekých rúbačiek, Golden Axe, nemohol som si pomôcť... Čo do hrateľnosti sa Conan ku Golden Axe veľmi nepriblížil. Preto som s napätím očakával nový počin „autorov slávneho Enclave“ (ako ma chrupi informoval:-)). Starbreeze Studios s TDK hodili svoj počin na 3 lesklé placky a ja som ich bleskovo nainštaloval a odklikol štartovací súbor.

Dlhý úvodný load stlmí vášne a tak prvé intro som si vychutnával už s chladnou hlavou. Z pozliepaných olejomalieb sa dozvedáme príbeh o synovi, ktorý zasvätil po smrti otca svoj život remeslu zosnulého tatka: stal sa z neho križiacky rytier, bojujúci proti všetkým formám zla. A keď sa v prvej predrenderovanej enginovej animácii náš hrdina (Paul, if I understood well) dozvedá od umierajúceho rytiera Erica, že mladá dáma menom Adelle bola unesená istým Biskupom a jeho ľuďmi, samozrejme sa hneď vydá na veľkú záchrannú výpravu.

Tohto boja sa zúčastnia nasledovné strany:

- Biskupovi prisluhovači (o sile niekoľkých stoviek mužov a inozemských démonov)

- Náš hrdina (o sile jeden muž)

Akčnosti teda obsahuje Knighs of the Temple (KotT) nadostač. Autori sa trochu poihrali aj s adventúroidnou vložkou a pridali nám zopár jednoduchých úloh (typu: vezmi páku, použi ju pri zariadení a máš), ale aj pravých hlavolamov (typu: zoraď planéty podľa určeného systému). K postupu treba nájsť aj niekoľko kľúčov (väčšinou vypadnú z mŕtvych nepriateľov). Hra je inak lineárna, otvoriť sa dajú vždy len jedny dvere. Občas sa dá nahliadnuť aj do miestností, ktoré ležia trochu bokom. Tu nájdeme rôzne upgades pre magickú energiu (viď nižšie), alebo nové zbrane. A že ich je dosť...

Čo je však na tejto brutálnej rezačke najlepšie, je spracovanie. Ovláda sa len klávesnicou, ale veľmi pohodovo, intuitívne. Combo systém sa tvári byť prekombinovanejší než Conan, ale v podstate ide tiež o mačkanie rôznych kombinácií tých istých kláves. V kombinácii s TABom Paul spustí nejaký ten superútok (rozpísané sú pod klávesou F1), medzerník je základom pre čary. Nad čím som sa tiež hodnú chvíľu rozplýval, bola filmovosť tohto dielka. Keď sa totiž strhne boj, kamera nazoomuje na jeho protagonistov, hudba pridá na grádoch a súboje samotné sú potom tak spektakulárne, ako v poslednej dobe málokde vidieť. Kamže sa hrabe nejaký Chaos Legion!

Výborne sa pozerá aj na boj proti viacerým nepriateľom. Bol to (pre mňa) veľmi pozitívny šok, keď sa po dorazení jedného z prvých bubákov rytier neotočil k tomu, čo stál za jeho chrbtom – namiesto toho inštinktívne bodol za svoj chrbát a trafil súpera priamo do pupku. Total brutal, (kuul) klub bitkárov. Alebo také dorážačky. Správny križiak nenechá zlo len tak vykrvácať, ale ho krutým úderom naveky znesie z povrchu zemského. Počas hrania KotT narazíte na prebodávanie hláv, zátylku, či hrudníka a hodnú chvíľu sú tieto karnevalové vsuvky poriadne zábavné. Podobných detailov v bojoch je viacej, postupne sa nám vylepšujú kombá a špeciálne údery (napr. na prelomenie štítu) a tzv. divine powers (magická energia). To sú modlitby, ktoré nás naučí duch unesenej Adelle a pomáhajú napr. v procese liečenia postavy, či pridajú auru nezraniteľnosti. Je to efektne spracované, v bullet time osvietený Paul zlevituje a po pustení medzerníka sa začne modliť. A boj pokračuje. Len škoda, že táto schéma tvorí gro celej hry. V neskorších leveloch si človek pripadá ako pri sledovaní filmu Kill Bill – estetizované násilie ako základný výrazový prostriedok nás aj týmto dielom sprevádza bez väčších dramaturgických odbočiek, čo veru môže dosť rýchlo omrzieť (asi tak v deviatom leveli – a to ich je dokopy o 20 viacej - kedy hustne obtiažnosť a posun vpred je príliš pomalý a prehnane vydretý). Oplatí sa však vydržať – len o pár levelov ďalej sa totiž dostávame do pekla. A tam je to ako na screenoch z Doom III... Odporní mutanti sa plazia odvšadiaľ a je ich stále viac. Nehovoriac o suúúper atmoške, o ktorej si teraz povieme.

Veru vychváliť musím survival hororový charakter KotT a zodpovedajúcu atmosféru titulu. Svetlé scény z nádvoria strieda závetrie v tieni, temné katakomby a podobné strachobudivé lokácie typu peklo, ktorých stálym inventárom sú rozmanité postavičky. Presnejšie, šialení rytieri, tureckí bojovníci, či zombie-oidní mnísi s kosákom (ale bez kladiva:-)).

Koncový dojem o hre si možno lepšie utvoríte pri hodnotení jednotlivých položiek, ale z mojej strany toľko, že tu máme ašpiranta na akčný nárez roka (vo svojom žánri, prirodzene). A to je ešte len máj...

GRAFIKA 8 / 10

Chvíľu pripomína nového Princa, chvíľu Lord of the Rings: Return of the King (šípy ostanú zapichnuté v nepriateľoch). Hýri sýtymi farbami, textúry sú bohaté na detail, animácie postavičiek priam reálne. Len škoda, že objekty ako sudy, debny, či prútené koše sa opakujú a čo je horšie – tvoria takmer jedinú náplň level dizajnu! Najmä neskoršie levely vyzerajú dosť pusto (až na peklo) a to je pri ich architektonickej prešpekulovanosti škoda. Grafika však všeobecne predstavuje nadpriemer dnešnej ponuky herného trhu, takže všetci nároční „vizualisti“ sa dosýta popasú.

K nepriateľom: efektne rozanimovaní sú hlavne mnísi z úvodných partií (dráždia vás svojim kosákom, pobehujú bláznivo dokola,...), ale pristane to aj čiernym rytierom, od ktorých vybojujeme jeden nový veľký meč. Neskorší bojovníci sú južania (navštívime totiž Jeruzalem). A tak nám do rany vbehnú Saracéni s turbanmi, maskovaní Saracéni, holohlaví Saracéni, Saracéni s lukmi, prosto, Saracéni na každý spôsob:-). No a akých bossov si pre nás Biskup našetril do finálneho zúčtovania v katedrále nad mestom, si už pozrite sami...

INTERFACE 7 / 10

Aký nadšený som bol z ovládania a kamery na začiatku! Tak ma to aj neskôr prešlo... Poskladať kombá mi prišlo pri zložitejších kombináciách dosť nemotorné, ba kvôli útokom zo všetkých strán takmer nemožné. Pri väčšom rozohnaní vás zruší nejaký vrahúň zozadu a namiesto ukážkového zloženia oponenta máte na tričku krvavý fľak (ešteže superútoky fungujú bezchybne). Podobne kamery, spočiatku dokonale koordinované a celú hru sprehľadňujúce, nestíhajú v neskorších častiach hry sledovať vašu pozíciu a mierne začínajú chaosiť. Nie je to síce také fatálne ako v Sonic Adventures DX, ale nepoteší. Najmä keď to tak sľubne začínalo...

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Ako som už kdesi vyššie spomínal, do 9. levelu je to žúžo – objavovanie graficky (skoro) dokonalých svetov, temná atmosféra gotického stredoveku, pohľadný boj, filmová kamera, a ďalšie vychytávky na každom kroku. Postupne sa však tieto finesy trochu opozerajú a aj zábavný systém boja sa stane všedným – lebo sa v podstate opakuje. A tu nepomôžu ani nové pohyby, 4 kategórie zbraní (šípy sa dajú využiť skôr na riešenie logických úloh ako boj), ani dobová muzička, či zopár originálnych postáv. Jediným spestrením je už toľko spomínaný pekelný level a niekoho možno motivuje aj odomykanie ďalších krátkych filmov v menu položke extras.

MULTIPLAYER

Škoda, ale opäť tu máme 3rd PA bez MP.

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Akoby Conanovi z ucha vypadli! Dané je to asi zasadením deja do rovnakej doby. Rinčanie zbraní, svišťanie šípov, výkriky, buchot, kvílenie. Dabing, z ktorého vierohodnosti miestami behá mráz po chrbte. A to je asi tak kompletný výpočet. Slabý nadpriemer, povedal by som a zároveň sa treba zamyslieť, čomu sa venujú zvukári pri príprave dnešných hier – kedy ste naposledy hrali hru s úžasným ozvučením? Aj keď výnimky sa nájdu.

HUDBA 7 / 10

Masívne orchestrálky potešia aj natvrdlého Sean Paul fanúšika ako som ja. Odporúčam v options zvýšiť hlasitosť hudby a nechať tóny prekryť zvuk bojovej vravy. Muzika je vykalkulovaná veľmi pôsobivo, obrátky naberá pri bojových scénach, inokedy si v pozadí vyhráva svoje témy, alebo zlovestne mlčí. V každom prípade ukážkovo podfarbuje atmosféru hry. Nech žije chorá-á-ál!

INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ 6 / 10

Ani chlapci zo Starbreeze nevideli film A.I., Bubáci v KotT sú tupí ako ich palcáty, naskriptovane sa hrnú rovno na nášho hrdinu. Ak im niečo stojí v ceste (debna, strom), zaseknú sa a nie je problém doraziť ich z bezpečnej vzdialenosti šípmi. Dobre robia len to, že idú všetci naraz a z rôznych strán, čím dramaticky znižujú možnosť nášho taktizovania a obratnosti. Ale rana, nerana, len bežia vpred a občas sa kryjú – aj na najnižšej zo štyroch obtiažností (peasant) sú však v neskorších fázach hry prekvapivo tuhí. Vďaka možnosti modlitbou liečiť svoje rany sa však celá gejma pomerne zľahčuje, hoci posledný súboj je náročný aj na najľahšej obtiažnosti.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

Obvykle nedávam vyššie koncové hodnotenie ako dostala hrateľnosť, KotT je ale výnimkou. Až na zvuky sa totiž autorom podarilo spraviť premakanú akčnú rezačku, aká srdce arkádového „vypnimozga“ určite poteší. Koho zaujíma minimálny príbeh? Kto sa trápi kvôli absencii premýšľania? Hlavne, že sa reže, hlavne, že to tečie. Ak budete s touto hrou trpezlivý, vráti vám to v podobe pekných zážitkov na tri-štyri popoludnia. Ale pozor! V prípade, že nemáte k podobným kúskom žiaden kladný vzťah, radšej obráťte svoju pozornosť niekam inam...