Vznik konkurencie na telekomunikačnom trhu je bez vstupu regulátora nemožný

12. apr 2004 o 14:33 TASR

Bratislava 12. apríla (TASR) Bez razantného vstupu Telekomunikačného úradu do rokovaní o prepojení sieti medzi Slovak Telecom (ST) a alternatívnymi operátormi nie je možný vznik ozajstnej konkurencie na slovenskom telekomunikačnom trhu. Pre TASR to uviedol manažér spoločnosti GTS Slovakia Ivan Leščák.

"S Telecomom aktívne rokujeme už od začiatku roku 2003, ale naše návrhy zodpovedajúce riešeniam bežným v iných krajinách boli počas rokovaní akceptované v minimálnej miere. Po vstupe novej legislatívy do účinnosti sme rokovania obnovili, ale zo strany ST opäť nedošlo k nijakej zmene stanoviska, aj napriek tomu, že posledný návrh zmluvy predložený ST sa odvoláva na dnes už neplatný zákon," uviedol Leščák. Z tohto dôvodu sa GTS koncom marca obrátil na regulátora, aby využil svoje právomoci a rozhodol vo veci prepojenia sietí, predovšetkým určením výpočtu cien prepojenia. Na prácu regulátora sa však v poslednom čase z úst predstaviteľov Asociácie telekomunikačných operátorov (ATO), ako aj samotných telekomunikačných spoločností, zniesla vlna kritiky. Riaditeľ eTel Slovensko Juraj Taptič kritizuje úrad najmä za veľmi zlú komunikáciu s alternatívnymi operátormi, pričom kritiku zosobnil najmä na osobu predsedu TÚ. Taptič taktiež uviedol, že úrad vo veci prepojovacích zmlúv nevyvíja dostatočnú aktivitu, aby sa konečne mohol slovenský trh nazvať skutočne liberalizovaným.

Podľa Leščáka je v prepojovacej zmluve predloženej ST viac sporných bodov. "Ide najmä o cenu prepojenia, umiestnenia a počtu bodov prepojenia, viazania prepojenia na odber iných služieb, diskriminačné obmedzenia pre jednotlivé typy volaní a ďalšie sporné ustanovenia, ktoré vnímame ako jednostranné a diskriminačné," konkretizoval. V tejto súvislosti pripomenul, že návrhy zmlúv o prepojení, ktoré predkladajú napríklad mobilní operátori, sú bez väčších pripomienok akceptovateľné.

Momentálne sa alternatívni operátori vo svojej ponuke sústredia najmä na internet a dátové služby pre väčšie a stredné firmy, ale dokážu poskytovať aj hlasové služby, a to prostredníctvom "prenosu hlasu cez internet" (VoIP). A práve možnosť poskytovania VoIP chcel ST zmenou svojho produktového portfólia pre alternatívnych operátorov stopnúť, respektíve ponúkol operátorom na prenos hlasu cez internet iný produkt, ktorý však zjavne už pre alternatívnych nebol tak výhodný. Celý spor zastavil Krajský súd v Bratislave, ktorý vydal predbežné opatrenie, prikazujúce Telecomu zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozilo fungovanie VoIP na báze, na ktorej fungoval doteraz.

Z pohľadu operátorov je rozhodnutie súdu pomerne dôležité, lebo pri odpojení VoIP by až do prepojenia sietí s ST nemohli poskytovať hlasovú službu. Napríklad, podľa slov konateľa spoločnosti AmTel Slovensko Alexandra Nagya, by to pre jeho spoločnosť znamenalo zánik. Dodal však, že len čo prepoja sieť s ST, nahradia VoIP plnohodnotnou hlasovou službou.

Podľa slov predstaviteľov alternatívnych operátorov by sa po úspešnom prepojení ich aktivity mohli uberať aj smerom k bytovým zákazníkom, ale aj tak podľa všetkého prioritou zostanú biznis klienti.