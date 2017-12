Singles: Flirt Up Your Life - intímnejší Simsovia 3D

9. apr 2004 o 11:00 Ján Kordoš

Z niektorých hier môže „NEhráčom“ hlava rásť. Predstavte si myšlienku simulácie života, v ktorej je hlavným cieľom žiť spokojný život, spraviť kariéru, založiť rodinu a dom. To všetko sa snažíme robiť i v skutočnosti, tak načo to simulovať? Ľahká otázka, na ktorú je ešte ľahšia odpoveď: The Sims... a Singles: Flirt Up Your Life.

Porovnávaniu The Sims a Singles sa nevyhnem, ani ak by som veľmi chcel. No aj medzi touto dvojicou hier sa nájdu rozdiely, ktoré na prvý pohľad výrazne nemenia hru. No na druhý už každý hráč vidí, že ide o podstatnú zmenu, na ktorej stojí aj padá princíp samotnej hry. Navyše sa v tento rok chystá pre priaznivcov hier aj druhý diel The Sims, ktorý ponúkne tiež veľké množstvo zmien oproti pôvodnému konceptu.

Poďme sa však už venovať produktu nemeckej firmy Rotobee, lebo si to určite zaslúži. Už na prvý pohľad je jasné, že tretiemu rozmeru neunikne nik a v prípade Singles to platí dvojnásobne. Technické spracovanie však budem rozoberať nižšie, teraz si preberieme samotný princíp hry. Hneď na začiatku vás určite zarazí editovanie postavičky... ktoré vlastne neexistuje. Máte pripravený vopred daný zoznam postavičiek a musíte si vybrať dvojicu, ktorú budete po zbytok hry ovládať. Okrem klasickej voľby muž a žena sa môžete samozrejme vydať aj na cestu lesbického (prípadne homosexuálneho – priznajme sa však, KTO by sa pozeral na dvoch chlapov?) spolunažívania. Každá postavička je charakterizovaná vcelku podrobným pokecom a preto je najvýhodnejšie zvoliť si dvojicu, ktorá má šancu, že sa spolu dajú dokopy. Určite je to dôležité aspoň pri prvom spustení hry.

Keďže postavičiek nie je až tak veľa, povieme si o nich aj niečo konkrétne. Dokopy máme k dispozícii 12 ľudí (6 mužov a 6 žien). Ako som už vyššie spomenul, dôležitým aspektom pri hraní je povaha jednotlivých ľudí, z ktorých plánujete vytvoriť partnerov. Prezrime si najprv ženské osadenstvo. Amanda patrí medzi klasické panovačné ženy, ktoré si idú za svojim cez mŕtvoly, ale v kútiku duše dokážu milovať ako nikto na svete, stačí ich len prebudiť. Eden predstavuje klasickú ostrihanú pohodovú holku v kapsáčoch. Paris si ma získala okamžite svojou eleganciou (pochádza z bohatej rodiny, má kvalitné vzdelanie) a šarmom. Aj keď sa navonok zdá, že je úplne spoločenská, je neuveriteľne introvertná a hlavne býva neurotická. Ďalšia je Nicci, v ktorej môžete vidieť klasické dievča so snami o nádhernej budúcnosti atď. Rachel by som mohol nazvať modelkou, lebo neustále dbá na svojom vzhľade a často zabúda na city. Posledná dáma na holenie (?) je Lizzie, ktorú nedáte dokopy so žiadnym pánom, no dámou určite nepohrdne. Na druhú stranu, skúste si predstaviť dvojicu príťažlivých slečien ráno, keď raňajkujú za stolom len v spodnom prádle :) - mať možnosť to sledovať, uveril by som v raj na Zemi. Jej štýl života pripomína hippies.

Mužom som sa až tak moc nevenoval, ale pripravil som si aspoň taký minizoznam. Kyle svojim správaním pripomína mamičkinho maznáčika s nedostatkom skúseností vo vzťahoch, ale zas je very nice. Enrique už podľa svojho mena musí vo vás evokovať vysokého mierne zarasteného Španiela v čiernej sexi košeli rozopnutej o dva gombíky, s neodolateľným úsmevom – a to je Enrique. Eddie mi pripomínal virtuálne spracovanie Kurta Cobaina. Pesimista, názory na život nemajú v sebe veľa ružovej farby, vo vzťahoch je nerozhodný a má strach, no ak si ho získate, je výborným priateľom. Dj Morten je jednoducho Dj a má aj ich vlastnosti. Dvojica Ron a Bod ma ničím nezaujala, maximálne druhý menovaný predstavuje technicky založeného týpka s dredmi. Mužské osadenstvo uzatvára trošku teplejšie vyzerajúci pilot James, no nepokúšal som sa o žiadny homosexuálny vzťah, takže to sa dozviete možno časom v diskusii.

Aj keď sa vám možno výber postáv zdá značne obmedzený, nie je to tak. Charakter každej postavy je pevne definovaný a hlavne odlišný od iných, tým pádom po každom spustení hry s inou postavičkou sa celá hra bude hrať inak vďaka vlastnostiam postáv. Toto značne chýbalo Simsom, kde ste si mohli vlastnosťami rozlíšiť postavy, no aj tak ste ich po polhodinke dali dokopy, čo v Singles ide nesmierne ťažko. Ťažko, ale konečne to pripomína skutočný život. Veľmi ťažko dáte dokopy Rachel a Eddieho, no ak tam doplníte Enriqueho, bude to celé o niečom inom. Vážení, TERAZ to konečne má grády a len TERAZ to je hra o vzťahoch.

Teraz prejdem na podrobný popis vlastností postáv. V prvom rade sú to potreby, ktoré musíte mať v „zelených číslach“, inak je nálada výrazne horšie. Najprv si preberieme potreby. Hlad (hunger) nemusím predstavovať asi nikomu a ako ho odstrániť, vie asi každý človek, ktorý si do gágora už niečo pchal. Na pohodlie (comfort) vplývajú hlavne veci, ktoré každodenne používate a ako sú pre vás pohodlné. Telo (body) predstavuje klasickú hygienu v podobe sprchy, vane, umývadla a vécka. Energia (energy) postavičky bude často v červenom odtieni a tu pomôže len spánok. Zábava (fun) je dôležitá pre pohodu v dome, inak budú postavičky nervózne a hlavne unudené. Dôležitou položkou sú vzťahy (relationship), bez ktorých dvojicu nedáte zo začiatku dokopy, treba si dôverovať a postupne prejdete k senzualite (sensuality), kedy vzťah začína ísť trošku do citlivejších oblastí a všetci vieme na čo teraz myslím. Ako poslednú potrebu musíte uspokojovať prostredie (surroundings), aby sa doma cítili postavy skutočne ako doma a nie ako v skládke komunálneho odpadu.

Musím vás upozorniť, že uspokojenie všetkých potrieb naraz je nemysliteľné (teda rovnako ako v skutočnom živote) a to robí z tejto hry reálnejšiu simuláciu života, veď samotný život je o kompromisoch, rovnako aj tu. Aby to však nebolo len nudné kecanie s partnerom, vo vzťahoch vidíte ako ste pokročili s vašou známosťou. Charakterizuje ju 5 údajov (priateľstvo, romantika, senzualita, zábava a problémy), ktoré sú hodnotené guličkami. Tie sa postupne zapĺňajú podľa vlastností postáv (ak niekto nemá rád úsmev na tvári, asi mu fun bude rásť trošku pomalšie, výbušné postavy budú mať trouble dosť vysoko len pri náznakoch hádky atď). Čím viac budete s budúcimi partnermi kecať, robiť spoločne veci, tým viac si začnú uvedomovať, že by sa mohli dať dokopy a potom už len šupky-dupky do postieľky a...

... a teraz príde pre niekoho nepríjemná, no pre väčšinu príjemná skutočnosť. Nahota je v Singles úplne normálna. Skutočne nie je problém vidieť do detailov vytvarovanú ženskú postavu (dokonca je aj príťažlivá) a padla mi sánka, keď malo prísť k TOMU a dvojica TO začala skutočne robiť. Na jednej strane som v rozpakoch, na druhej vidím hru, ktorá na rozdiel od puritánskych Američanov berie sex ako vec, ktorá neodmysliteľne patrí k životu a netreba ju tabuizovať. Autocenzúra však zasiahla aj v Singles a neuvidíte teda ako vykonávajú potrebu dámy i páni, lebo sa im cez väčšinu tela zobrazí obrovský hajzláčik, ale mojim snom nie je niekoho vidieť ako kadí.

Aby ste však dali niekoho dokopy, musia mať aspoň trošku podobnú osobnosť. Klasické stľpčeky, v ktorých ukazovateľ ukazuje viac k introvertnosti/extrovertnosti, hravosti/serióznosti, poriadkumilovnosti/“bordelumilovnosti“, či priateľskosti/chladnosti alebo nervózny/kľudný. Bol som vo nadšený, keď som zistil, že jednotlivé postavy sa skutočne správajú podľa svojej osobnosti a nepripomínajú bábky, ktoré nechajú so sebou mávať.

Dôležitou súčasťou života sú peniaze. V Singles to platí tiež, chcete sa najesť, chcete si vybaviť byt, chcete žiť podľa vlastných predstáv? Na všetko si treba zarobiť, pričom práca je v Singles vytvorená šalamúnsky. Pomocou nadobudnutých skillov sa mení pracovná doba i mzda, ktorú dostanete. Jednoducho len chodíte do práce a zarábate peniaze, dokonca môžete prísť maximálne dve hodinky po začatí pracovnej doby, no potom si tie dve hodiny musíte odrobiť ako nadčas. Ďalším vylepšením je striedanie sa dní. V Singles už existuje klasický týždeň, takže v sobotu a nedeľu sa nerobí, ale oddychuje v teple domova.

Už pri práci som spomenul aj vylepšovanie skillov. Počas činnosti (akejkoľvek) vám pribúdajú klasické skill points, tie ak dosiahnu určitú hranicu, tak môžete vylepšiť niektorú zo schopností (kariéra, vtipnosť, varenie, upratovanie, opravovanie, flirtovania, romantika a uvoľňovanie) a hneď vám pôjde daná činnosť lepšie.

To by sme mali za sebou všeobecný popis vlastností a schopností našej dvojice, takže utrúsim ešte pár slov o vzťahoch. Ak k sebe nasťahujte dvojicu, ktorú sa ani nepozná a máte z nich vytvoriť pár, musíte začať úplne postupne, rozprávaním vtipov, kecaním len tak, komplimentmi, neskôr flirtovaním, bozkávaním (viac spôsobov), objímaním, či vyznaním lásky. Kým sa dopracujete k samotnému posteľovému aktu, potrvá to zopár týždňov hry. Potrebujete totiž, aby sa obe postavy mali radi, inak nebude žiadna zábava. To trošku zaostáva za realitou, ale vo všeobecnosti môžem tvrdiť, že po drine príde odmena :).To je cieľom hry.

Aby to však nebolo všetko také na jedno kopyto, zariaďujete aj byt. Počet predmetov nedosahuje také čísla ako v The Sims so všetkými datadiskami, ale verím, že postupne sa budú objavovať na oficiálnych stránkach nové predmety alebo i postavy. Stavba príbytku prebieha rovnako ako v The Sims, len tu to máme v krásnych troch rozmeroch, takže sa na to dobre pozerá. A to máme z opisnej časti všetko priatelia.

GRAFIKA 9 / 10

Už podľa obrázkov je každému jasné, že grafika je úchvatná a detailná. S tým sa nedá nič iné ako súhlasiť, hra vyzerá neskutočne nádherne. Samotní hrdinovia vyzerajú skoro ako živí ľudia, len sa mi zdalo, že vyzerajú až príliš dokonalo. Na krásu sa však dobre pozerá. Pre puritánov mám príjemný odkaz: intímne miesta sú plne odhalené. Objekty vyzerajú tiež výborne, no samotná grafika má dve chyby, ktoré ju delia od dokonalosti. V prvom rade to je neexistencia antialiasingu, takže hrany objektov sú niekedy tak ostré, že sa na nich dá porezať a v druhom rade to je trošku hardwareovo náročnejší titul. Ak si však znížite detaily a rozlíšenie, všetko sa bude dať. V určitých okamihoch (zmena ráno-stmievanie-večer) sa hra na pár sekúnd sekne a poctivo prepočítava lightning efekty (ako budú svietiť lampy, kde bude aký tieň apod.). No dá sa to v pohode prežiť.

Animácie sú trošku neohrabané, ale k dokonalosti sa dostane málokto. Celkový počet nasnímaných animácii je obrovský a preto sa niektoré menšie chybičky dajú odpustiť. Výraznou výhodou je, že na rozdiel od Simsov sa Singláci nevlečú, ale po príkaze na určitú činnosť sa tam rozbehnú. Konečne som si netrhal vlasy nad ležérnym krokom Simsov.

INTERFACE 9 / 10

Možno budú niektorí hráči teraz namietať, že celý interface spoločne s herným menu je obšlahnutý z The Sims a preto by hodnotenie nemalo byť vysoké, no ja si dovolím argumentovať. Systém menu z The Sims je neuveriteľne user-friendly a to isté platí aj o Singles. Všetko dôležité nájdete v dolnom menu... teda až na jednu vec. Ak ste si všimli na niektorých screenoch je v pravom hornom rohu detailne zobrazený fejsík vami práve ovládanej postavičky. Pod ňou je button na prepnutie na druhého partnera, ale je to trošku od ruky.

Trochu som sa bál ako dopadne ovládanie kamery, ale stačí pár minút cviku a budete si robiť doslova filmové zábery. Na toto celé ovládanie vám stačí myška, za čo si tvorcovia zaslúžia viac než vlažný potlesk (takže teraz tlieskam ako idiot).

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Je to kvalitná zábava, no podľa mňa nejde o hru, ktorú by ste drvili dňom i nocou, skôr si zahráte pár hodín týždenne, pokročíte vo vzťahoch. Je to podobné ako v The Sims, kde dlhodobé hranie úplne deformovalo ľudí, ktorý potom nereagovali na podnety okolia (tiež ste ukázali svojej priateľke The Sims?:). Singles majú tú nevýhodu, že oproti konkurencii majú málo balastu okolo seba (predmety, postavy, domy atď) a po chvíli to môže byť repetetívne. Vzťahy sú viac prepracované, je trošku zložitejšie dať dve postavy dokopy (dodnes sa pamätám na Simsov, kde stačila pol hodinka a ja som si už mohol vychovávať prvé decko – chvalabohu sa dali topiť v bazéne).

Pre fanúšikov The Sims však môžem aj po stránke hrateľnosti hru len a len doporučiť. Sledovať postupne sa rozvíjajúci vzťah je skutočne príjemné a zvelebovanie bytu si vyžiada tiež svoj čas. Zopár menších vylepšení oproti The Sims jednoducho dvíhajú hrateľnosť vyššie a vyššie.

MULTIPLAYER

Hra neobsahuje multiplayer.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Všetko je ozvučené. Môžete si umývať zuby, sprchovať sa, papať, či hrať na gitare. Všetko zvučí a na túto položku nemám skutočne právo sa sťažovať. Reč Singlákov pripomína po vzore The Sims decké bľabotanie, čo mi vykúzlilo obrovský úsmev pri vyznávaní lásky. Do podobnej hry sa takáto reč skutočne hodí.

HUDBA 7 / 10

Veľmi subjektívne. Škoda, že po pár hodinách hrania začne byť hudba rovnako otravná ako v konkurencii, ale nebolo to až tak hrozné, aby som ju vypol. Motív sa striedal za motívom, ale žiadny ma výraznejšie nezaujal, navyše mi kvalita nepripadala ani dostatočná.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 9 / 10

Inteligenciu hrdinovia majú vlastnú, takže ak ich necháte bez dozoru, dokážu sa o seba postarať. Bol som prekvapený, že postupne sa ich názory menia a najviac som zostal v šoku, keď sa mi začala žena sťažovať, že ona nerobí v práci a stále je doma!!! Až tu som si uvedomil, že vlastnosti jednotlivých postáv nemôžete len tak ignorovať, čím sa dostávame k náročnosti hry. Nie je to nič pre čajíčkov, ale postupne ako budete prenikať do hry, si osvojíte základné princípy a balenie objektu opačného (prípadne rovnakého) pohlavia bude o niečo ľahšie. No skúste si vybrať dva úplne odlišné typy ľudí, to už bude zložitejšia zábavka.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Nech sa na to pozriem z akejkoľvek strany, The Sims sú mimo hry. Hovorí pre nich len množstvo predmetov a addonov, no Singles: Flirt Up Your Life sú hrateľnejší a prinášajú novinky, ktoré potešia. Ak ste si prečítali len záverečný verdikt a hodnotenie, môžete tvrdo dopadnúť na hubu, Singles: Flirt Up Your Life nie je hra pre každého, no pre dostatočne početnú skupinu fanúšikov je povinnosťou. Bez väčšieho zaváhania tu máme nástupcu The Sims.