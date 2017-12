Nokia 7200: vyperte ma, prosím, v rukách a na štyridsiatke!

Nokia ešte v októbri minulého roka predstavila svoje prvé véčko s označením 7200. Na náš trh sa dostalo až v týchto dňoch. Aké je?

8. apr 2004 o 15:25 Marián Pavel - SME online

Nokia ešte v októbri minulého roka predstavila svoje prvé véčko s označením 7200. Na náš trh sa dostalo až v týchto dňoch. Ako sa fínska Nokia vysporiadala s otváracím konceptom, na ktorom postavili svoj úspech ázijskí výrobcovia mobilov?

Dizajn a klávesnica

Nokia je čoraz známejšia tým, že svoje mobilné telefóny rieši kreatívne, niekedy možno až príliš. Urobiť dnes véčko dokáže každý, aj lokálny čínsky výrobca. No navrhnúť telefón so štýlovým dizajnom, ktorý ešte nik iný nemá, to chce odvahu a dôvtip. Nokii sa to podarilo hlavne vďaka tomu, že plastový kryt telefónu potiahla kožou a vymyslela jednoduchý spôsob, ako tieto kryty vymieňať. Výsledok je fakt zaujímavý. Na test sme mali k dispozícii verziu z hnedej brúsenej imitácie kože. Telefón v tejto úprave vyzerá veľmi dobre.

Zatiaľ čo ostatní výrobcovia svoje véčka zaokrúhľujú, Nokia ostala pri striktných hranatých tvaroch. Na prednej strane je okrem koženej časti obalu aj čierny plast, v ktorom je zasadená šošovka fotoaparátu. Nokia sa v posledných modeloch zjavne vyžíva v používaní lesklého čierneho bakelitu. Náhľadový displej je prekvapujúco monochromatický.

Na pravom boku telefónu je infraport a tlačidlo, ktorým sa telefón zapína. Vľavo je tlačidlo hlasitosti. V spodnej časti je konektor napájania a Pop-Port, vo vrchnej je kĺb krytu. Pri pohľade zboku zistíte, že Nokia 7200 je dosť hrubá.

Po otvorení čaká prekvapenie: malý displej a bakelitová klávesnica, ktorá na prvý pohľad nevzbudzuje dôveru. Pri písaní však zistíte, že je celkom ergonomická a s ovládaním nebudete mať žiadne problémy. Klávesy na prijatie a odoslanie hovoru sú podsvietené efektnými diódami – červenou a zelenou. Ostatné klávesy sú podsvietené ľadovo-bielym svetlom, vrátane efektného rámčeka okolo klávesnice.

Tvar klávesnice je neobvyklý – oblé klávesy sú takmer úplne zapustené do povrchu krytu, pričom farebne odlíšený stredný pás kláves je mierne vyvýšený. Vďaka hrbolčeku na klávese „5“ sa dá okamžite nahmatať pozícia prstov na klávesoch.

Ovládanie

Telefón ovládate zhlukom kláves vo vrchnej časti pod displejom. Kľúčové je päťsmerové tlačidlo, okolo neho sú štyri funkčné tlačidlá (vrátane tlačidla na príjem a odmietnutie hovoru). Spôsob ovládania je prevzatý zo starších modelov, je overený, rýchly a pohodlný.

Displej

Displeje sú v telefóne dva. Náhľadový displej je monochromatický s bielym podsvietením, zobrazuje čas, dátum a informáciu o čísle, ak vám niekto volá, príp. informácie o SMS. Dá sa na ňom nastaviť aj šetrič obrazovky.

Vnútorný displej je v kryte telefónu doslova stratený – ide o takmer rovnaký displej s rozlíšením 128 x 128 bodov, ktorý sa montoval do takmer všetkých telefónov series 40 v minulom roku. Rozdiel je len v tom, že obrazuje 65000 farieb. Farby však zobrazuje verne.

Menu telefónu

Telefón pracuje so systémom series 40, ktorý je napríklad v Nokii 3100, 3200 a ďalších. Menu je mierne prispôsobené, graficky optimalizované v štýle véčka, základ však ostáva rovnaký.

Funkcie

Výbava telefónu uspokojí aj náročnejších, aj keď nejde o špičkovo vybavený telefón. Textové a multimediálne správy má Nokia štandardne vyriešené veľmi dobre. V telefóne ich uložíte až 150. Využiť môžete aj e-mailového klienta (má však obmedzenie na prílohy do 30 kB). E-maily sa dajú poslať aj cez SMS a nechýba aj SMS chat.

Telefónny zoznam má kapacitu 500 miest a je, samozrejme, viacpoložkový. Telefón bez problémov pracuje so SIM kartou, aj kontaktmi vo vlastnej pamäti, dá sa v ňom nastaviť priorita. Ku kontaktu si môžete pridať hlasovú značku.

V telefónnom zozname nájdete aj novú funkciu My Presence, ktorú však musí podporovať operátor (a slovenskí operátori ju, čo iné sa dalo čakať, nepodporujú). V skratke ide o zaujímavú kombináciu messengera s mobilom. Prostredníctvom funkcie môžete nastaviť svoj „stav“, alebo náladu, resp. popísať svoju činnosť, na základe ktorej vám ľudia môžu zavolať, alebo budú vedieť, že ste práve zaneprázdnení a majú sa ozvať neskôr.

Zaneprázdnení nájdu v telefóne kalendár, pripomienkovač, poznámky, elektronickú peňaženku, kalkulačku, stopky, hlasový záznamník a budík (opäť jeho tupú jednorazovú verziu, ktorú nemožno nijak načasovať). Telefón možno synchronizovať s PC.

V telefóne sú aj Java aplikácie – Converter II (konvertor veličín a jednotiek), Translator (prekladač) a World Clock II (svetový čas s výberom pásma).

Nechýbajú, samozrejme, ani Java hry, sú tri: Virtual Me, Bowling a Disco.

Ďalšie Java aplikácie a hry si možno stiahnuť.

Multimediálne nastavenia sú štandardné: wallpaper, screensaver, polyfonické zvonenia, logo operátora.

Keďže telefón je určený hlavne na zábavu, medzi funkciami sa dá nájsť aj FM rádio. Uložiť môžete 20 staníc a rádio sa dá tiež použiť aj ako tón budenia.

Na multimédiá, programy a správy je k dispozícii 4 MB internej pamäte, všetky multimediálne súbory sú prehľadne zobrazené v samostatnej galérii (môžete v nej pracovať nielen so súbormi, ale aj s adresármi).

Komunikačné funkcie telefónu sú nadštandardné: GPRS triedy 10, WAP 2.0, EDGE a HSCSD dopĺňa infraport.

Fotoaparát a videorekordér

Zabudovaný fotoaparát dokáže snímať obrázky i video. Fotografie sníma v rozlíšení 640 x 480 bodov, ich kvalita je obvyklá. Doplnkových funkcií nie je veľa: tri módy snímania (standard, portrait, nightmode) a samospúšť. Fotografie možno snímať v troch úrovniach kvality.

Videokamera pracuje v rozlíšení subQCIF (176 x 144 bodov, formát 3GPP). Nami testovaný telefón zaznamenal len 15 sekúnd videa.

Batéria

V telefóne je použitá štandardná batéria BL-4C s kapacitou 760 mAh. Pri bežnom používaní vydrží telefón na jedno nabitie asi 3 dni.

Výbava

K telefónu dostenete šnúrku, obal a handsfree slúchadlá vo farbe krytu.

Záver

Napriek tomu, že Nokia 7200 má pomerne slušnú výbavu funkcií, hodí sa skôr pre tých užívateľov, ktorým viac záleží na štýle a dizajne. Škoda, že Nokia s týmto telefónom neprišla minulý rok, patril by k najlepším na trhu. Dnes, keď ostatní výrobcovia predstavili svoje portfólio stratila Nokia 7200 glanc, aj keď ju možno ešte stále označiť za najštýlovejšie véčko na trhu.

A úplne na záver praktická rada: zašpinené textilné či kožené kryty neperte, podľa návodu výrobcu ich stačí otrieť vlhkou bielou handričkou, prípadne handričku namočiť do neagresívneho saponátu a trením špinu odstrániť :)