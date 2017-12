Unreal Tournament 2004 - skvelá náhrada za UT 2003

8. apr 2004 o 13:00 Stano Bandzi

Programátori z Epicu pre hráčov, hlavne tých, ktorí sa zaujímajú o hry primárne zamerané na multiplayer, pripravili v poradí už tretí plnohodnotný titul s názvom Unreal Tournament. Je to naozaj vskutku pozoruhodný titul, dá sa povedať, že niečo podobné tu ešte v danej podobe nebolo. Zbystrite pozornosť a dozviete sa, čo teda obsahuje nové „Úté“ a hlavne ako sa to všetko hrá.

Hneď na úvod uvediem, že hra sa rozkladá celkovo na úctyhodných šiestich kompaktných diskoch (alebo jednom DVD-čku) a inštalácia vám na disku zaberie viac ako 5GB miesta. Určite sa pri týchto číslach chytáte za hlavu a rozmýšľate nad tým, kam vývoj počítačových hier smeruje, po dôkladnom otestovaní však pochopíte, že nič z toho nie je samoúčelné. Zrejme ste sa už dočítali, že v UT2004 je zahrnuté všetko to, čo bolo v pôvodnom UT2003, a hlavne ešte omnoho viac. Na samotnej hre sa toho na prvý pohľad veľa nezmenilo. K drobným úpravám však došlo, hlavne v interface a to jednoznačne k lepšiemu. Okrem zmien je tu ale hlavne množstvo prídavkov. Začnem napríklad s implementáciou hlasového komunikačného enginu priamo do hry (podobne ako napr. v novších verziách Half-Life). Ďalej je to napr. zaujímavosť v podobe systému, ktorý vám automaticky prečíta všetko, čo v hre napíšete. Zaujímavé, nie? Síce to nepozná slovenčinu, ale poteší :) Okrem toho sa v hre nachádza ešte nespočetné množstvo ďalších vylepšení, vychytávok, drobností a detailov, ktoré potešia náročného hráča a spríjemnia mu hodiny (dni, roky?) strávené hraním tejto hry.

Čo teda UT2004 ponúka? Najväčšia časť hodnoty tohto titulu sa skrýva vo variabilite možností hrania. Titul ponúka na výber všetky staré známe, osvedčené a roky zaužívané módy ako Deathmatch, Capture the Flag atď.

S celkom kľudným svedomím môžem vyhlásiť: „Hráči, zabudnite na Halo, je tu Onslaught! Zabudnite na Battlefield, je tu Onslaught! Zabudnite na Tribes, je tu Onslaught!“ a takto by som mohol i pokračovať. Hovoríte, si - odvážne slová? Nie, kto totiž hral už len demoverziu UT2004, mi určite dá za pravdu. Onslaught prináša absolútne novú dimenziu do Unreal Tournamentu, do tímovo on-line zameraných hier, a do multiplayerových hier vôbec.

GRAFIKA 9 / 10

Unreal engine bol bezchybný už v roku 1999 a odvtedy patril vždy medzi to najlepšie a hlavne najspoľahlivejšie, čo poháňalo akčné hry.

Inak tomu nie je ani teraz, a po predstavení jeho budúcej verzie (pozri novinku) sa určite netreba báť, že tomu tak ešte dlhú dobu aj ostane. No a úplne najviac z neho vždy dokáže vyťažiť práve Epic, teda jeho tvorcovia. Je pravda, že verzia Unreal enginu, na ktorej je postavený UT2004 je už pomerne zastaralá (kombinácia DX7 a DX8), ťažko však tomu uveriť pri všetkej tej nádhere, čo sa vám rynie do očí. Upozorňujem však, že tentoraz je dobre, a to platí hlavne pre Onslaught, disponovať určitou hardwarovou rezervou (dokonca ani 1GB pamäte nebude na škodu), aby ste si to mohli patrične vychutnať. Aby sme to zhrnuli: vizuálna stránka je proste úžasná, hra obsahuje textúry v šialene vysokých rozlíšeniach, vysoko detailné modely a hojnosť grafických efektov.

INTERFACE 10 / 10

Interface je položka, v ktorej nový Unreal Tournament exceluje na plnej čiare. Nájdete tu totiž úplne všetko užitočné a dobré, čo sa za ostatných 6 rokov v multiplayerových hrách vymyslelo a ešte omnoho viac. A nadôvažok to všetko aj dokonale funguje. Možnosti nastavenia sú štandardne na maximálnej úrovni, ovládanie bezchybné, každý herný mód má dokonca nejaké vlastné prídavky k ovládaniu.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10



MULTIPLAYER 10 / 10

Drvivá väčšina hráčov si tento titul určite zaobstará hlavne preto, že sa chystajú pobaviť sa pri hre s inými živými protivníkmi. Neváhajte ani chvíľu, skočte do obchodu, UT2004 je presne to, čo potrebujete.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10



HUDBA 8 / 10

Hudobný doprovod je v celkom klasickom štýle, typicky unrealovskom. Nájdeme tu však niekoľko veľmi podarených nových skladieb. Väčšinou sa však na hudbu pri bojovom virvare zabúda, takže je to menej podstatná zložka hry. Vonkoncom však nie je odfláknutá a oplatí sa ju vypočuť aspoň pri oddychovom hraní s botmi.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 9 / 10

Umelá inteligencia vo forme botov je v UT2004 značne vylepšená a je zrejme na najvyššej úrovni, akú sme mali možnosť doteraz vidieť. Nemá zrejme zmysel popisovať tu všetky vychytávky správania botov, na to celkom iste prídete aj sami po dlhšom hraní. O obtiažnosti myslím má zmysel hovoriť zase len pre singleplayer. Na výber je dobre známych niekoľko obtiažností, platí tu však starý známy fakt, že niektoré mapy pôjdu ľahšie, iné ťažsie atď., ako to už koniec koncov všetci dobre poznáte.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 9 / 10

Ak vám v tejto recenzii k popisu hry niečo chýba, zrejme úplne postačí, keď si predstavíte, ako to vyzeralo v UT2003, príp. v iných podobných hrách. Snažil som sa popísať len to, čo je v UT2004 nové. Dúfam, že som vás na tento titul navnadil, stojí to určite zato. UT2004 sa už po vydaní demoverzie teší medzi hráčmi mimoriadnej obľúbenosti (keď sa demo dostalo na internet, väčšina serverov s týmto súborom bola beznádejne preťažená, zrejme sa prelomili aj nejaké rekordy v sťahovaní...). Dovolím si tvrdiť, že toto je jeden z mála titulov, ktorý sa skutočne oplatí kúpiť. Ak si ho totiž porovnáte s hocičím, čo ponúkajú konkurenčné hry, ľahko vám vyjde, že stovka máp, nepsočetné množstvo módov, skinov, variácií a vychytávok, široká internetová komunita, 99%-né technické spracovanie – to sú faktory, ktoré hovoria samy za seba, a ťažko nájdete na trhu niečo podobné v cene jedinej počítačovej hry.