Rozhovor o tom, čo Motorola chystá, ale aj o minuloročnom výpadku na slovenskom trhu

8. apr 2004 o 10:13 Marián Pavel - SME online

Kamil Tůma bol pred desiatimi rokmi jedným z prvých ľudí, ktorí odštartovali predaj GSM telefónov v Českej republike. Po štyroch rokoch pôsobenia v pobočke Motoroly v ČR dostal ponuku riadiť z Veľkej Británie predaj produktov satelitnej mobilnej siete Iridium. Momentálne pracuje v spoločnosti Motorola ako oblastný manažér predaja pre strednú a východnú Európu.

Ako vnímate po desiatich rokoch vývoj mobilov?

Je veľmi dynamický. Prispel k tomu, že sa krajiny strednej a východnej Európy veľmi rýchlo prehupli na technologickú úroveň západnej Európy. Dnes je u nás penetrácia na úrovni ktorejkoľvek inej európskej krajiny.

Ktorý trh je pre vás najdôležitejší?

Trh nemožno posudzovať podľa toho, či je dôležitý alebo menej dôležitý. Rozhodujúce je kritérium, ktoré trhy rastú viac a ktoré pomalšie. V strednej a východnej Európe sú trhy malé, ale aj veľké, kde veľmi rýchlo rastie predaj, napríklad v Rusku. Na každý trh musíte prísť so správnym telefónom v správnom čase a nájsť si tam distribučné kanály, aby sa dostal ku koncovým užívateľom.

Motorola minulý rok zaznamenala výpadok na slovenskom trhu. Čo ho spôsobilo?

Na trhoch v strednej a východnej Európe sme od samého začiatku, takže hovoriť o výpadku počas jedného roka je z pohľadu pozície Motoroly ako druhej najväčšej firmy na výrobu telefónov irelevantné. Bežíme dlhé trate, nepreferujeme šprint.

V poslednom čase sa o pozíciu Motoroly snažia ázijskí výrobcovia. Beriete ich ako hrozbu?

Nerád komentujem našu konkurenciu. Berieme to ako samozejmosť, že nám trh prináša konkurentov a o svoju pozíciu dokážeme bojovať.

Koho vnímate ako najväčšieho konkurenta?

Dobre viete, kto sú naši najväčší konkurenti (poznámka redakcie: v rebríčku je nad Motorolou iba Nokia, no na jej pozície však útočí Siemens, Samsung a LG). Najpodstatnejšie je pre nás mať vlastnú pozíciu na trhu, ktorú budujeme a ktorú jednoznačne držíme. Motorola bola vždy lídrom v histórii mobilnej komunikácie. Pozrite sa napríklad len na UMTS, Motorola je v súčasnosti schopná dodať funkčné telefóny pre siete 3G. Dodali ich sme už minulý rok do Slovinska. Dokážeme vnímať spotrebiteľské trendy, dôkazom toho sú aj naše nové modely.

Motorola uvádza nové telefóny s veľkým dôrazom na dizajn. Čo bude podľa vás dôležitejšie – dizajn alebo funkcie?

Ľudia majú radi pekné telefóny, no zároveň si potrpia aj na ich funkcie. Všetky mobily Motoroly spája dizajn – či si vezmete model V300 alebo V600, oba majú rovnaký dizajnérsky jazyk. Naším hlavným cieľom je uvádzať telefóny, ktoré budú ľudom dostupné, ale zároveň nechceme robiť kompromisy v úrovni výbavy.

Ako dlho trvá vývoj nového telefónu?

Tak my, ako aj naša konkurencia uvádzame v priebehu roka množstvo modelov, vývoj trhu je nesmierne rýchly. Napríklad v Rusku spotrebitelia menia svoj mobil dva krát za rok. Je to rýchlejšie tempo než u nás, ale aj v krajinách západnej Európy. Trebárs v Českej republike, alebo v Slovinsku trh rastie hlavne na základe častej výmeny telefónov.

Na základe čoho ľudia takto reagujú? Prečo mobil vnímajú ako spotrebný tovar? Keď ho menia dva krát do roka, asi pre nich nemá adekvátnu hodnotu...

Hlavným dôvodom sú nové technológie. Momentálne je najväčším lákadlom fotoaparát, vďaka nemu sa budúci rok očakáva predaj 510 miliónov telefónov. Človek chce skúšať nové veci, chce mať farebný displej namiesto čiernobieleho, chce vyskúšať fotoaparát, MMS, posielať obrázky a chce mať tie najlepšie zvonenia, no zároveň chce všetko dostať za priaznivú cenu. Snažíme sa tieto faktory skĺbiť dohromady.

Robia sa pred uvedením nových telefónov prieskymy trhu?

Samozrejme, pýtame sa distributérov, operátorov, úzko spolupracujeme s globálnymi operátormi, berieme ich ako svojich partnerov. Zároveň pracujeme aj so spotrebiteľmi ako každá firma, ktorá vyrába výrobky. Pred tým, než uvedieme telefón na trh, chceme vedieť, čo si ľudia želajú, aké funkcie chcú v telefóne mať a aké nie. Ide o to, uviesť správny telefón na správny trh. Musíme napríklad sledovať aj trendy v dizajne, momentálne sú úplne iné, ako boli pred piatimi – šiestimi rokmi.

Líšia sa napríklad trendy podľa regiónov? Alebo sú trendy globálne a lokálne trhy na ne reagujú rovnako?

Každá krajina je iná. Rusi majú iný dôvod na kúpu mobilu ako Slovinci, Česi, Slováci, tam je mobil symbol statusu jednotlivca. V západnej Európe sa telefón kupuje pre funkcie, alebo len preto, že sa chcete vyrovnať kamarátom.

Aké funkcie v telefóne sú kľúčové pre rok 2004?

Fotoaparáty, MMS a kvalitné polyfonické zvonenia.

To však nie je žiadna zmena v porovnaní s minulým rokom...

Všimnite si napríklad na displeje, ako sa zväčšuje ich rozlíšenie, zvyšuje sa kvalita fotoaparátov. Myslím, že do konca roka prídu zaujímavé technológie.

Čo si myslíte o vývoji telefónu smerom do budúcna? Už dnes má mobil prevahu funkcií, ktoré s telefonovaním vôbec nesúvisia. Nemôže sa stať to, že mobil stratí svoju pôvodnú funkciu a stane sa z neho iba osobný multimediálny asistent?

Pozrite sa na počítače. Tiež sa začali predávať ako obrovské zložité prístroje. Dnes sú oveľa menšie, výkonnejšie, používame ich na iné veci ako v začiatkoch, no stále sú to počítače. To isté platí pre mobilné telefóny. Na túto otázku neexistuje univerzálna odpoveď. Človek vždy bude chcieť mať v ruke čosi, s čím bude môcť kdekoľvek telefonovať.

Väčšina výrobcov sa začína obracať k UMTS. Ako intenzívne sa venuje UMTS Motorola?

Sme jednoznačným lídrom. Máme ako prvý výrobca funkčnú druhú generáciu 3G telefónov.



Nepripadá vám zavádzanie 3G sietí pomalé?

Je to vec každej krajiny, každá má inú stratégiu, licenčnú politiku. Niekde sa licencie už predali, inde ešte nie. Úspech UMTS závisí aj od toho, ako rýchlo operátor sieť vybuduje a ako postaví svoju cenovú politiku. A tiež, akým spôsobom túto technológiu predstaví užívateľovi.

Nie je to aj tým, že prvé 3G telefóny vrátane tých vašich sú veľké a nemotorné?

Vývoj ide obrovskou rýchlosťou vpred. UMTS je pomerne zložitá technológia, ktorú musíte dostať do prístroja. Je to obrovská zmena v porovnaní s GSM. Kladie obrovské nároky na kapacitu telefónu, na výdrž batérie. Naše nové modely vás presvedčia o tom, že sa dá urobiť rovnako veľký UMTS telefón ako súčasný GSM.