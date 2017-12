Disneyho Medvědí bratři - kreslený kinohit v hre

Len pred nedávnom sa v slovenských kinách premietal posledný Disneyho kreslený film, v pôvodnom znení Brother Bear, u nás Medvedie srdce. Hra podľa filmu na seba nenechala dlho čakať, v našej recenzii vám prinášame podrobnosti o tomto dielku ideálnom pre

7. apr 2004 o 19:48 Michal Gardian

S rôznymi premúdrelými indivíduami sa donekonečna môžeme naťahovať, že za násilnosťami detí musíme hľadať skôr narušené sociálne vzťahy v rodine ako počítačové hry. Aj tak však budeme musieť uznať, že hry ako Grand Theft Auto a im podobné jednoducho do detských rúk nepatria. Náhrady za tituly určené odrasteným hráčom, ktoré by dávali deťom pocit, že hrajú plnohodnotnú hru a nie nejaký „educament“, sa však nehľadajú ľahko. Obzvlášť na platforme PC. Potom aj snahy takého Disneya, zarobiť nejaký ten dolárik navyše s hrou postavenou na novej rozprávke, vyznievajú vo finále vlastne kladne. Konkrétnym príkladom je aj novinka Medvědí bratři, ktorá stojí na Disneyovke prichádzajúcej do našich kín s názvom Medvedie srdce. Český názov používa preto, že je pre spoločný trh pripravená vo veľmi profesionálne lokalizovanej českej verzií vrátane doslova hviezdneho dabingu.

Medvědí bratři asi nikoho neprekvapia svojim žánrom. Jedná sa o detsky ladenú 3D akčnú adventúru, ktorá v mnohom pripomína staré dobré plošinovky. Absentuje v nej však akýkoľvek náznak násilia alebo nutnosť extrémnej zručnosti vyžadovanej plnohodnotnými plošinovkami. Príbeh pochopiteľne kopíruje ten filmový. Mladý indiánsky lovec Kenai je za svoju nerozvážnu túžbu po pomste medveďom sám premenený na toto zviera a v spoločnosti roztomilého medvieďaťa Kodu putuje za znovuzískaním svojej ľudskej podoby. Navyše ho prenasleduje jeho brat Denahi, v domnienke že Kenai umrel v súboji práve s jeho medveďou podobou. Viacnásobný kontakt s Denahim je jediným potenciálnym miestom pre násilie, ale aj toto je riešené iba medvedím ručaním na jeho odstrašenie. Zvyšok hry tvorí prekonávanie rôznych prírodných nástrah ako sú hlboké rieky, horúca láva alebo nebezpečné kroviny. Napríklad Kenai musí zvaliť starý odumretý strom, aby si vytvoril cestu nad priepasťou. Takmer každú takúto činnosť komentuje malý Koda nevtieravo vtipnými poznámkami, ktoré neurazia ani dospelého. Zároveň slúžia aj ako vodítko pre menej skúseného detského hráča.

K podobným hrám patrí aj „zbierací“ prvok hrateľnosti. Tu na jeho mieste figurujú žalude a lososy na dopĺňanie zdravia, bobule pre fungovanie špeciálnych totemov, či včelie plásty, ktoré umožnia vstup do skrytých oblastí. Ďalším spestrením, ku ktorému (ale určite nie len jemu) sa budú deti radi vracať, sú dve akčné medzihry. Jednou je zjazd hory o preteky s Kodom a druhou je súperenie s ostatnými medveďmi v love lososov. Originalitou veľmi nežiaria, ale majú potenciál dotiahnuť k bitke o čas deti aj rodičov.

GRAFIKA 5 / 10

Táto hra sa rozhodne nehrá na nijakú grafickú bombu a oproti konkurencií výrazne zaostáva. Prostredie ani postavy nehýria polygónmi a textúry tiež nepatria k najdetailnejším. Celkový dojem však pre detské publikum zachraňujú podarené animácie a živý, farebný rozprávkový svet podľa filmovej predlohy. Grafický engine je naviac koncipovaný pre pomalšie počítače a dokonca dokáže fungovať aj bez 3D akcelerácie.

INTERFACE 8 / 10

Ovládanie ani práca kamery nepriniesli počas celého hrania nejaký väčší problém. Koniec koncov boli navrhované pre deti. Dokonca je tu možnosť zapnúť automatické skákanie pre naozaj najmenších hráčov. Tí sa nemusia starať ani o ukladanie hry, všetko prebieha automaticky. Trochu prekvapia veľmi strohé herné menu ktoré zaváňajú amaterizmom, ale po funkčnej stránke im prakticky nič nechýba.

HRATEĽNOSŤ od 2 / 10 do 10 / 10

Zábava, ktorú si pri hre užijete je podmienená vekom. Čím ste starší, tým primitívnejšie a jednoduchšie na vás Medvědí bratři budú pôsobiť. Kto si rád občas zahrá aj infantilnejšiu hru a sám nepatrí medzi deti, si snáď tiež nájde svoje, ale žiadne zázraky sa čakať nedajú. Pre skúsenejšieho hráča je navyše dokončenie tejto záležitosti otázkou 3-5 hodín. Dieťa si však určite nájde cestu k tejto hre viackrát. Osloví ho naozaj pokojné pojatie celej hry, príjemný rozprávkový svet a bez debát aj skvelé komentátorské schopnosti Kodu.

MULTIPLAYER

Hra neobsahuje multiplayer.

ZVUKOVÉ EFEKTY 9 / 10

Zvuk patrí medzi najsilnejšie stránky hry. Samotné efekty ešte nijako nevybočujú z vysokého štandardu dneška, ale hre rozhodne nerobí hanbu dabing. O ten sa postarali české hviezdy Jiří Lábus, Martin Štěpánek, Filip Blažek, Marek Páleníček a ďalší, ktorí svojimi výkonmi ešte viac podtrhujú pokojnú atmosféru.

HUDBA 9 / 10

Hru sprevádzajú tóny sympatickej filmovej hudby inšpirovanej indiánskymi motívmi. Na nej nám naozaj nemá čo vadiť.

INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ 2 / 10

O náročnosti toho bodlo povedaného už viac ako dosť. Spolu s umelou inteligenciou vytvárajú presne ten celok, ktorý je vhodný pre vybrané publikum.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 7 / 10

K titulu Medvědí bratři už je len ťažko niečo dodávať. Ideálna nenásilná hra, po ktorej deti radi siahnu po návrate z kina. Z technického hľadiska a pri porovnávaní s konkurenciou by vo väčšine kategórií prepadla, ale o to tu naozaj nejde. Doporučená konfigurácia: Procesor 700 Mhz GHz, 128 MB RAM, 16 MB 3D grafická karta