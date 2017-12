NOVINKY V INTERNETOVÝCH OBCHODOCH

S vetrom v dlaniach

7. apr 2004 o 0:00 Milan Gigel

Aj s tou najergonomickejšou myškou sa stáva, že sa pri dlhšej práci ruka zapotí a pohyb kurzorom sa stáva menej presný. Práve s týmto nedostatkom sa svojským spôsobom vysporiadali vývojári spoločnosti Nyko, ktorí vymysleli myš Air Flo so zabudovaným ventilátorom. Vo vnútri plastového dierovaného obalu s lokálnymi pogumovaniami sa skrýva malý ventilátor s tichým chodom, ktorý zabezpečuje prúdenie vzduchu zospodu priamo do dlane. Ergonomický tvar prináša pohodlnosť používania, pogumovanie niektorých častí možnosť pevného uchopenia a ventilácia dobrý pocit a menšiu námahu pokožke.

Pre riadenie ventilácie nie je k dispozícii žiadny softvérový nástroj. Rýchlosť otáčok možno ovládať trojpolohovým prepínačom umiestneným na spodnej strane tela myši: jedna poloha znamená vypnúť a ďalšie dve rôzne rýchlosti prúdenia vzduchu. Vďaka optickému snímaču s rozlíšením 850 DPI a rolovaciemu koliesku myš obľubujú hlavne počítačoví hráči a grafici.

www.nyko.com/nyko/products/?i=10

Dva megapixely do dlane

Digitálny fotoaparát sa dnes už dá vtesnať hoci i do USB kľúčika. Vývojári Add On Technology predstavili novinku s názvom USB Pen Drive Camera 2.0, ktorá zásadne zmenila tvár jednoduchého dvojmegapixelového digitálneho fotoaparátu. Ten je, na rozdiel od svojich plnoformátových kolegov, vybavený iba tým najnutnejším: objektívom s digitalizačným prvkom, ovládačom výberu fotografického režimu, priezorovým hľadáčikom a spúšťou. Používateľ tak jednoducho bez akýchkoľvek nastavení zvolí typ fotografovanej scény, zamieri, zatlačí spúšť. Fotografie s maximálnym rozlíšením až 1600x1200 bodov sú zapísané do vstavanej flash pamäte, ktorej kapacita môže byť 16 až 256 megabajtov. Dvojica batérií formátu AA, ktorá zabezpečuje napájanie pri fotografovaní, na uchovanie dát a používanie s počítačom vplyv nemá. Systém teda pracuje aj v prípade, ak batérie prestanú fungovať - avšak bez možnosti fotografovania, iba ako bežný "USB kľúčik".

www.pendrive.com/products/pendrivecamera /index.html