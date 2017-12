V Indii vznikol superlacný počítač

V Indii sa po troch rokoch vývoja minulý týždeň začal predávať superlacný vreckový počítač, ktorý by mal priniesť digitálnu gramotnosť aj obyvateľom chudobnejších krajín. Prístroj nazvaný Simputer je navrhnutý tak, aby ho mohli používať aj ľudia, ktorí ..

7. apr 2004 o 0:00

V Indii sa po troch rokoch vývoja minulý týždeň začal predávať superlacný vreckový počítač, ktorý by mal priniesť digitálnu gramotnosť aj obyvateľom chudobnejších krajín. Prístroj nazvaný Simputer je navrhnutý tak, aby ho mohli používať aj ľudia, ktorí nevedia čítať a písať. Umožňuje totiž zadávať povely hlasom a zároveň prevádzať digitálny text do zvukovej podoby.

Prístroj bude vyrábať firma Bharat Electronics, ktorú vlastní indická vláda. Podľa výrobcu by mali počítač využívať celé komunity najmä na vidieku, kde by sa mal dostať do rúk učiteľom či poštárom. Ich prostredníctvom by mohli aj tí chudobnejší napríklad komunikovať so svojimi vzdialenými príbuznými prostredníctvom e-mailu.

Najjednoduchší z troch modelov Simputeru má 32 megabajtov pamäte, 206-megahertzový procesor od Intelu, obrazovku veľkú 320x240 bodov a tri AAA batérie ho vydržia poháňať šesť hodín. Stojí v prepočte okolo 7700 korún.

(tb)

www.simputer.org