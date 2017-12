Nový kráľ na tróne akčných hier

Akčné hry, v ktorých proti sebe (individuálne alebo v tímoch) stoja živí hráči, sa tešia stále väčšej obľube. Okrem notoricky známeho Counter Strike si však hráči obľúbili aj mnohé iné tituly, ktoré nezakladajú svoj úspech len na realistickom spracovaní.

8. apr 2004 o 0:00

K nim patrí aj kultový Unreal Tournament, ktorý po verzii 2003 prichádza prekvapujúco skoro s pokračovaním s označením 2004. V mnohých to vyvoláva oprávnené obavy, že pôjde len o kozmetickú úpravu predošlého dielu, ktorá má za úlohu vytiahnuť z hráčov len ďalšie peniaze. To sa už stalo v hernej brandži zaužívaným pravidlom. Nový UT však do košíka takýchto titulov rozhodne nemôžeme zaradiť. Prináša totiž doslova tony drobných i väčších zlepšení, ktoré z neho dohromady robia asi najkomplexnejšiu hru vo svojej kategórii.

Desať herných módov (1 úplne nový a 1 staronový), viac ako stovka máp (vyše päťdesiat nových), skvelé nové a výborne vyladené staré zbrane, úplne nová bojová technika, desiatky jedinečných postáv, inteligentní boti a v neposlednom rade engine vyladený po stránke vizuálnej aj sieťovej. Na prvý pohľad je však možno ťažké všetky tieto možnosti odhaliť a neobviniť UT 2004 z prílišnej podobnosti so staršou verziou. Napríklad grafika, hoci vyladená pre plynulejší chod, pôsobí prakticky nezmenene.

Skutočný poklad je však uzavretý pod vonkajším obalom z grafiky. Desať herných variantov, kde každý vyžaduje úplne iný štýl hry, len tak rýchlo neznudia. Návrat minule vynechaného Assault je doslova bombastický. Megalomanské mapy - v jednej sa dokonca bojuje vo vesmírnych stíhačoch - chytia a nepustia. Úplne nový mód Onslaught v celej paráde predvádza možnosti tímových bitiek aj za pomoci širokej palety vozidiel a vznášadiel - len on sám by vydal na samostatnú hru. Svoje si v hre vďaka mnohým pomôckam nájde nováčik, ale aj skúsený hráč, ktorý uvíta dokonalú konfigurovateľnosť svojej postavy, zbraní, či informácií zobrazovaných počas boja.

Popis celého UT 2004 by si vyžiadal oveľa viac priestoru. Ak ste však fanúšikom podobných hier, tento nevídaný rozsiahly titul si určite nezabudnite vyskúšať. Ničím negatívnym vás totiž nemôže zaskočiť.

MICHAL GARDIAN

www.unrealtournament.com

Odporúčaná konfigurácia: 1,5 Ghz, 512 MB RAM, 64 MB graf. karta

