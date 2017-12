Slovanet chce byť najlacnejší

Novou stratégiou internetového providera Slovanet bude orientácia na domácnosti a malé firmy a ponuka čo najlacnejšieho pripojenia na internet. Firma včera oznámila zlacnenie svojho najpredávanejšieho DSL produktu GoDSL z 1178 na 1034 Sk a zároveň zvýšeni

7. apr 2004 o 0:00

e jeho rýchlosti o polovicu na 384 kb/s. Slovanet bude ponúkať aj bezdrôtové pripojenie FlexiDSL za 1178 Sk mesačne a znížené budú aj ceny za paušál pre pripojenie cez dial-up.

Výkonný riaditeľ firmy Peter Máčaj predpokladá, že do konca roka sa na trhu objaví aj ponuka neobmedzeného surfovania cez dial-up za 500 až 800 korún mesačne. Cena najlacnejšieho DSL pripojenia by mala do roka podľa neho klesnúť na tisíc korún bez DPH vrátane poplatkov Telecomu. (tb)