Novinky Google z minulého týždňa

Gmail (gmail.com)

7. apr 2004 o 0:00

E-mailovú službu zatiaľ testuje len tisícka ľudí, bežní surfisti si budú môcť schránky založiť až o niekoľko týždňov či dokonca mesiacov.

Froogle (froogle.com)

Oficiálne bol spustený vyhľadávač tovaru v internetových obchodoch, ktorý umožňuje porovnávať ceny u rôznych predajcov.

Personalizované vyhľadávanie

(labs.google.com/personalized)

Testovacia prevádzka vyhľadávača, ktorý ponúkne každému používateľovi iné výsledky. Cieľom je zabezpečiť, aby napríklad pri vyhľadaní slova "basa" Google vedel, či používateľa zaujíma hudobný nástroj, väzenstvo alebo má na mysli basu piva. Návštevníci preto musia v krátkom dotazníku zaznačiť oblasti informácií, ktoré ich zväčša zaujímajú.

Upozornenie na nové stránky

(www.google.com/webalerts)

Služba Web Alerts vám bude zasielať upozornenie e-mailom vždy, keď do indexu Google pribudne nová stránka so zadanými kľúčovými slovami - napríklad novinka o vás či vašom konkurentovi. Google doteraz takúto službu neponúkal, robili to však zaň iné stránky, napríklad googlealert.com.

Nový dizajn

Minulý týždeň Google pozmenil aj dizajn svojej stránky a snaží sa surfistov upozorňovať na menej známe možnosti vyhľadávania prístupné cez adresu www.google.com/options/ .