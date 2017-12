Drakengard – dračí projekt od Square Enix

Od fúzie dvoch konzolových RPG mágov Square a Enix herná obec očakávala atmosferické, emotívné a po všetkých stránkach prepracované RPGčka. Square Enix však všetkým ukázali dlhý nos a namiesto hardcore RPGčka predstavili bojovku v štýle Dynasty Warriors o

6. apr 2004 o 16:42 Milo Gracík

korenenú leteckou strieľačkou a úchvatným príbehom s množstvom perfektných CGI sekvencií.

Keďže Drakengard (tiež Drag-On Dragoon) bola vyvíjaná počas troch minulých rokov, o priamom vplyve štúdia Enix nemôže byť reč, a napodiv to platí aj o vplyve na žáner konzolových RPG definujúcej série Final Fantasy od Square, ktoré je prakticky synonymom pre kvalitné RPGčka. Prakticky, hráči od tejto firmy nečakajú nič iné než RPG, aj keď oni sami sa túto definitívu snažili prekonať tvorbou a vydávaním hier iných žánrov (napr. bojovky The Bouncer a Ehrgeiz, či závody Driving Emotion Type-S). Najlepšie sa dá Drakengard popísať prirovnaním, a to k hre Drakan (druhá časť vyšla na PS2), akčnej RPGčke á la Zelda, ktorá tiež umožňovala hráčovi vysadnúť na chrbát majestátneho draka a účastniť sa s ním vzdušných duelov. Áno, okrem pozemných bojov so stovkami protivníkov v štýle série Dynasty Warriors obsahuje Drakengard aj misie, kde na šupinatom chrbte draka neľútostne likvidujete vzdušné sily protivníka. Ak teda Drakan definujeme ako akčné RPGčko, tak Drakengard nie je možné klasifikovať inak než ako čistokrvnú bojovku, na ktorej však zostali viditeľné stopy RPG pozitívnych rodičov. Tie sú zastúpene obligátnym vylepšovaním vlastností draka, hlavného hrdinu a jeho zbraní.

V podobe Drakengardu sa k nám dostane solídna akčná bojovka, v ktorej kosíte hordy protivníkov na neuveriteľne rozsiahlych bojiskách a poletujete si s drakom. Aj keď vybíjanie zástupov je zábavné a je prekladané lietacími misiami, človek sa neubráni ľahkému pocitu stereotypu. Grafika, žiaľ, nedosahuje nebeských výšin ostatných hier od Square, no vzhľadom na rozsiahle priestory a početnosť protivníkov je aj tak stále nadpriemerná, i keď sa autori nevyhli použitiu obligátnej hmly. Najväčším ťahákom je však aj tak temný a bizardný príbeh s hutnou dávkou atmosféry a množstvom zaujímavých charakterov a perfektných CGI sekvencií. Dizajn Drakengardu je svetelné roky vzdialený nielen extravagantnému japonskému MANGA štýlu ale aj klasickej anglosaskej tolkienovskej fantasy. Predstavuje totiž originálnu a očarujúcu syntézu týchto dvoch fantázií.

Drakengard by sa mal na v Európe objaviť už koncom mája. Samozrejme, only for PlayStation 2.

Zdroj screenshotov: www.gamespy.com