Saturday Night Speedway - závodný simulátor alebo arkáda?

NFS: Underground sa stal novodobým trendsetterom v oblasti herných automobilových závodov a tak jeho príklad nasleduje mnoho najnovších titulov. Či sa mu v niečom podobá aj titul Saturday Night Speedway, zistíte v dnešnej recenzii.

6. apr 2004 o 15:45 Marián Kluvanec

NFS: Underground sa stal novodobým trendsetterom v oblasti herných automobilových závodov a tak jeho príklad nasleduje mnoho najnovších titulov. Či sa mu v niečom podobá aj titul Saturday Night Speedway (SNS), zistíte v dnešnej recenzii.

Hra má síce veľmi konšpiratívnu skratku, ale nepredpokladám, že by sa do jej produkcie nejak zaplietli naši obľúbení národniari, keďže (okrem iného) ide o deštruktívne závody z prostredia amerických okruhových pretekov. Ako už bolo napísané, paralela s NFS sa aj tu javí celkom zreteľne a to najmä v imidžovosti vozidiel, ktorým môžeme vyberať a prideľovať rôzne skiny, či vinyly (neskôr predvolené značky sponzorov). Základné typy áut sú tu inak len tri, ale v rôznych obmenách a s odlišnými vlastnosťami. V tom je práve SNS zaujímavý, že sa železo dá v závislosti od stavu našich financií aj rôzne tuningovať, čo (na rozdiel od NFS: Underground) ovplyvní jeho jazdné vlastnosti. Správny výber pre tú-ktorú trať (hra napovie) môže ovplyvniť výsledné umiestnenie v pretekoch a tak nezaškodí stráviť nejaký čas v garáži. To platí najmä pre priaznivcov simulovanej reality na PC, ktorí zrejme uprednostnia aj reálny model poškodenia vozidla. V úvodnom menu sú herné ponuky hneď tri, z ktorých ako hlavnú som pochopil Career, hoci Championship v rámci arcade je tiež významný event. Ale predsa, kariéra sa spája s manažmentom na dlhú dobu a možností, ktoré ponúka, je takmer ako v nejakom futbalovom manažéri:-). Pre niekoho dôvod ďalej nečítať a vrátiť sa k jednoduchej kráse NFS, pre iného výzva zbystriť pozornosť a posunúť sa o riadok nižšie.

SNS je zaujímavým hybridom arkády a simulátora „béčkových“ pretekov. Autá sa naháňajú na rôznych okruhoch, blato fŕka na všetky strany (použite stierače, prosím) a full contact so súperom je vítaný. Fyzikálne vlastnosti sú dosť zvláštne – autá akoby sa kĺzali po ľade, sú svižné a po chvíľke tréningu aj ovládateľné. Naša škodovka sa však na ceste správa ináč. Pri samotných pretekoch už je to však bližšie známym pravidlám – najprv treba absolvovať practice a kvalifikačné kolo, potom zahrievač so súpermi a nakoniec sa ide naostro, o body v tabuľke a nejaký ten cash. Netreba hovoriť, že kto chce byť úspešný aj v budúcich sezónach (a postúpiť do vyššej triedy) musí vyhrávať a – zarábať...

GRAFIKA 6 / 10

Pekné modely áut dokonale vyvažuje poslabší imidž prostredia. Najmä pódium s divákmi je slabé ako čaj v bistre na autobusovej stanici, ale na objekty skúpe sú aj samotné okruhy (ako ktoré). No a jazdná dráha z časti kopíruje Nascar (navýšenými oválnymi zákrutami). Nehovoriac o vinyloch, ktoré v menu vyzerajú ako nejaké psychedelické zhluky farieb. Štýlovo mi vizuál hry pripomínal vzdialene Crazy Taxi 3, ktorý však má v porovnaní s grafikou tejto gamesky trochu navrch. Aj keď postupne odomykajúce sa prostredia ako kaňon, „ľadový“ okruh, či osvetlené nočné mesto majú niečo do seba.

INTERFACE 6 / 10

Niekoľko rôznych pohľadov na voz a klasické autíčkarske ovládanie neprináša do sveta závodných hier nič revolučné. Kto má volant si trsne viac, na klávesnici je to stále o tom istom. Na výdrž, dokolečka dokola, v správnom momente pustiť plyn, pribrzdiť, pridať, manévrovať. Niečo pre šikovné prsty a trpezlivých závodníkov.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Nevravím, že je to zlé, ale ani nemôžem povedať, že som dosiahol orgazmus. Zábava začína, až keď pristanete na hrou stanovené pravidlá a ovládanie sa vám dostane pod kožu. Hráči obľubujúci simulátory si môžu pripočítať hádam aj celú hviezdičku. Podobne ľudia, ktorí sa radi piplú pod karosériou a vo voľnom čase s kadečím kšeftujú. Ja som len obyčajný domased a trapko a tak SNS nedávam v oblasti zábavy viac ako tri priemerné hviezdičky.

MULTIPLAYER 7 / 10

To hodnotenie sa môže zdať privysoké, no treba zohľadniť možnosť splitscreenu pre 2 hráčov na jednom PC a po sieti si to vedia rozdať až desiati. Podpora oboch módov je pozitívna vec a kto to rád s ľuďmi, svoje si užije. Akurát pri rozdelenej obrazovke sa obraz roztiahne trochu do výšky, akoby sa „nemestil“ do svojho výseku.

ZVUKOVÉ EFEKTY 6 / 10

Škrípanie bŕzd, rev motora, nárazy plechových karosérií. Občas volanie komentátora, rev publika a pár zvukov naviac. Štandard vo svojom žánri. Ale „strieľanie“ výfuku sa mi páčilo.

HUDBA 5 / 10

Postrehol som správne, že hrá len v úvodnom menu? Ktosi raz napísal, že hudba do pretekov nepatrí a ja ho za to preklínam. Takto mi pri SNS neostalo iné, ako si pumpovať adrenalín zo sterea, ale to predsa len nie je celkom ono. Ale aspoň k tej hudbe v prvom menu: gitarový odvaz - a kým sluchové ústrojenstvo Wagnerových nasledovateľov možno trochu poškodí, ostatným bude ľahostajná. Autori sa očividne sústredili na iné zložky hry.

INTELIGENCIA & NÁROČNOSŤ 7 / 10

Fúha, buď mám obe ruky ľavé, alebo sú tí NPC vodiči fakt dobrí! Aj na easy totiž treba o prvé miesto bojovať a tak sa v pretekoch A MAIN často prihodí, že prekvapený hráč skončí medzi poslednými. Súperi poznajú ideálnu trasu a chybia len zriedka, zato nás pootočí už menšia strata balansu. Náročné, hmmm... Veru, arkádový šoféri ako recenzent tohto textu budú mať čo robiť, aby hru dohrali do konca. A možno chyba ani nie je v ich neschopnosti prispôsobiť sa, ako skôr v nízkej miere motivácie.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6 / 10

Načo blbnúť s Nascarom, keď je tu SNS! Toto nebol volebný slogan, ale holé konštatovanie. Oválne (a neskôr už aj rôzne prekrížené) trate, 3 druhy vozidiel, systém manažovania, závody na výdrž, slušný fyzikálny model (to je subjektívny názor). Taká je stručná bilancia tejto zaujímavo poňatej autíčkovej gamesky, ktorú si obľúbia predovšetkým prívrženci reality v hrách a sieťoví hráči. Moja prognóza sa rovná hodnoteniu a tak už niet čo dodať, len dovidenia, zase niekedy pri dobrej arkáde allá NFS: Underground.

Zdroj screenshotov: www.gamespot.com