Presun IT služieb ohrozí v Nemecku 50 000 miest, profitovať môže aj Slovensko

Frankfurt nad Mohanom 6. apríla (TASR) - Čoraz intenzívnejší presun služieb v oblasti informačných technológií (IT) do zahraničia podľa štúdie Deutsche ...

6. apr 2004 o 14:50 TASR

Frankfurt nad Mohanom 6. apríla (TASR) - Čoraz intenzívnejší presun služieb v oblasti informačných technológií (IT) do zahraničia podľa štúdie Deutsche Bank do roku 2008 ohrozí asi 50 000 pracovných miest v Nemecku. To predstavuje asi 3,5 % z dnešných 1,4 milióna pracovných miest v IT odvetví. Z toho by mohli profitovať Slovensko, Maďarsko či India. Vyplynulo to zo spoločnej štúdie Deutsche Bank, spoločnosti SAP a odbornej vysokej školy Kaiserslautern, ktorú dnes zverejnili vo Frankfurte. Najhodnotnejšie miesta so strategickým významom však zostanú v Nemecku.

Podľa štúdie bude trend presunu počítačovej techniky firiem v budúcich rokoch pokračovať. Vlani sa z Nemecka presunuli IT služby v hodnote asi 10 miliárd EUR (402,5 miliardy SKK), v roku 2008 by sa mal tento objem zvýšiť na 17 miliárd EUR, povedal Jürgen Schaaf z Deutsche Bank Research. Najmä banky a poisťovne majú v tejto oblasti potrebu dobehnúť vývoj a koncentráciou na svoje kľúčové aktivity by mohli zvýšiť svoje výnosy. Informovala o tom nemecká agentúra DPA.

(1 EUR = 40,253 SKK)