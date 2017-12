Sony Ericsson T230: pomalší telefón s veľkou výdržou

Sony Ericsson T230 prišiel na trh pred koncom minulého roka a u oboch operátorov patrí k vďačným lacno dotovaným telefónom nižšej triedy.

6. apr 2004 o 8:53 Marián Pavel - SME online

T230 je pravdepodobne posledný model so „starým“ ovládaním tlačidlami YES a NO. Aký je?

Dizajn a klávesnica

Telefón s rozmermi „do dlane“ má veľmi striedmy dizajn – kryt tvorí kombinácia modrého a strieborného plastu bez akýchkoľvek výstrelkov. Na bokoch nie sú žiadne ovládacie tlačidlá, okrem ľavej časti, kde je tradične umiestnené ovládanie hlasitosti. Klávesnica je tuhá, tvoria ju vystúpené oválne klávesy doplnené päťsmerovým tlačidlom, tlačidlami pre prijatie a odmietnutie hovoru, tlačidlom C a kontextovým tlačidlom.

Ovládanie

Ako sme už naznačili, T230 sa vymyká z radu nových telefónov Sony Ericsson, pretože používa ešte „staré“ ovládanie, na ktoré sme boli celé roky zvyknutí. Tento model ovládania si našiel množstvo priaznivcov a medzi nich patríme aj my. Je jednoduchý a logický. Päťsmerovým tlačidlom sa pohybujete pohodlne, stredné tlačidlo na potvrdenie reaguje dobre na stlačenie.

Displej

Keďže T230 patrí k lacným low-endovým modelom, užívatelia sa musia vopred pripraviť na fakt, že nízku cenu vygenerovali úspory výrobcu na komponentoch telefónu. Asi najvýraznejšie to je cítiť na displeji, ktorý zobrazí 4096 farieb. Má hrubý raster, je slabo podsvietený a na dennom svetle ťažko čitateľný. Ani farby nezobrazuje príliš hodnoverne. Nenáročným užívateľom by však mal stačiť.

Menu telefónu

Menu telefónu je dôverne známe zo starších modelov, napríklad T68i. Tvorí ho deväť ikoniek usporiadaných po troch v troch riadkoch. Menu je usporiadané logicky a prehľadne, Sony Ericsson nijak neexperimentuje.

Zatiaľ čo základný výber tvoria ikonky, submenu je už textové v riadkoch pod sebou. Jednotlivé položky môžete zrýchlene vyberať stlačením čísiel riadkov s funkciami.

Po niekoľkých minútach práce s telefónom narazíte na všadeprítomný problém poslednej modelovej rady tohto výrobcu – telefón je zúfalo pomalý. Pripravte sa na dlhšie odozvy pri pohybe v menu, alebo vykonaní príkazu, pri písaní SMS budete možno rýchlejší ako telefón a hlásenie „Čakajte, prosím“ uvidíte niekoľkokrát denne. Tento problém sa týkal viacerých telefónov a nám ostáva len veriť, že novinky ktoré Sony Ericsson ohlásil budú riešené na inej softvérovej i hardvérovej platforme.

Funkcie

Telefón má funkcie zodpovedajúce triede, v akej sa predáva. Telefónny zoznam má kapacitu 250 miest, k jednému menu možno zapísať tri telefónne čísla a e-mailovú adresu. Kapacita pamäte je však naviazaná na počet čísiel, takže každé číslo pri kontakte predstavuje jednu pozíciu. E-mailové adresy sa ukladajú samostatne. Sony Ericsson tiež v tomto modeli neštastne vyriešil prácu s kontaktmi na SIM karte. Staršie modely spolupracovali so SIM kartou priam ukážkovo, no T230 vytrvalo vyžaduje kontakty skopírovať do pamäte telefónu. Ak si ich želáte ponechať na SIM, vyhľadávanie vám bude trvať pekelne dlho – prístup k SIM je v menu zašitý pod tromi úrovňami a nedá sa nastaviť žiadna skratka (pritom by stačilo pridať priamy odkaz do menu kontextového tlačidla a ku kontaktu by ste sa dostali na tri stlačenia klávesy).

Ku každému kontaktu je možné pridať osobné zvonenie a obrázok (caller ID). Veľké výhrady máme aj k zoznamu prijatých, neprijatých a uskutočnených hovorov – čísla sa mnohokrát do zoznamu nezapíšu, nie sú logicky usporiadané a vy tak nemáte šancu zistiť, ktorý neprevzatý hovor je aktuálny (pri každom hovore sa totiž zaznamená len dátum, nie čas).

Možnosti odosielania správ sú nadštandardné: poslať môžete nielen SMS a MMS, ale aj e-mail, čo je v tejto triede telefónov naproste neobvyklé. Pri písaní SMS spočiatku nevidíte, koľko znakov vám ešte ostáva, počítadlo sa zapne až pri posledných dvadsiatich. Pri prechode do druhej spojenej SMS vyskočí na obrazovke okienko, ktoré vás na to upozorní. Do pamäte telefónu uložíte 60 SMS, kapacita pamäte sa zobrazuje v percentách. Zaujímavé je, že pri písaní SMS sa ku kontaktom na SIM karte dostanete okamžite jedným stlačením tlačidla.

V správach nájdete aj priamy vstup do hlasovej schránky a SMS chat.

Funkcia vytvárania a posielania MMS je štandardná. Na multimediálne súbory je v telefóne vyhradená kapacita približne 1 MB.

Manažérske funkcie v telefóne nenájdete. Dokonca ani kalendár, i keď môžete použiť funkciu pripomienkovača. Praktický budík môžete nastaviť jednorazovo, alebo opakovane, pričom si môžete vybrať aj deň, v ktorý zazvoní. V telefóne sú ešte stopky a kalkulačka.

V telefóne sme našli len jednu predinštalovanú hru – V-Rally (automobilové preteky). T230 podporuje technológiu Mophun, no nepodporuje Javu, takže si nové hry podľa ľubovoľného výberu nestiahnete. Výber hier pre Mophun však nájdete aspoň na stránke Sony Ericsson, na ktorú sa dostanete cez odkaz v menu.

Na displej si môžete uložiť ľubovoľný obrázok, vybrať si však musíte len z toho, čo je v telefóne. Ďalšie obrázky môžete buď nafotiť, alebo stiahnuť cez WAP. Sympatické je nastavenie troch veľkostí písma na obrazovke, využijú to hlavne starší ľudia so slabým zrakom.

Zvonenia sú v telefóne polyfonické, s 32 tónmi. Na výber ich je iba osem, ďalšie si treba do telefónu stiahnuť.

Na pripojenie na internet môžete použiť GPRS triedy 4 a WAP 1.2.1. Telefón nemá zabudovaný hardvérový modem, takže ho nemôžete použiť na pripojenie k počítaču.

K telefónu môžete pripojiť externý fotoaparát, ktorý rozšíri jeho funkcie.

Batéria

V telefóne je batéria Li-Ion s kapacitou 670 mAh. Príjemne nás prekvapila jej výdrž. Ak s telefónom nepracujete príliš intenzívne, na jedno nabitie vydrží 5 až 7 dní a nocí.

Celkové hodnotenie

T230 vo svojej triede síce nepredstavuje špičku, ale rozhodne tiež nepatrí na chvost rebríčka. Najväčšie výhrady máme k pomalému ovládaniu a k čudne sa správajúcemu zoznamu hovorov. Na druhej strane musíme pochváliť príjemný dizajn a veľkú výdrž batérie.