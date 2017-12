Pamäťové karty pre mobily sa neustále zmenšujú, kapacita však stagnuje

V mobilných telefónoch momentálne nájdete tri druhy pamäťových kariet – MMC (MultiMedia Card), SD (Secure Digital) a MemoryStick.

Mobilné telefóny sa stávajú prenosnými multimediálnymi základňami schopnými nielen snímať obraz a video, ale aj prehrávať hudbu. Už dnes je preto cítiť narastajúci trend, keď mobil začína nahrádzať hudobné prenosné prehrávače. Celkom ich však mobily tak skoro nenahradia, pretože im chýba najdôležitejší komponent – pamäť s veľkou kapacitou.



MMC presadzuje napríklad Nokia a po novom aj Siemens. Bežne dostupná kapacita tejto karty stagnuje na 128 MB, no vo svete sa predávajú aj karty s kapacitou 256 a 512 MB. Karty s kapacitou 1GB ešte nie sú príliš rozšírené.

Perspektívnejšia je SD karta, ktorá dnes poskytuje kapacitu až do 1GB. Najdôležitejší je však fakt, že technológia SD umožňuje spätnú kompatibilitu MMC, inými slovami, v zariadeniach používajúcich SD karty môžete použiť aj MMC, no naopak to, bohužiaľ nefunguje.

MemoryStick patrí Sony a preto ho zatiaľ nájdete len v telefónoch Sony Ericsson. Na zdokonalenú verziu MemoryStick Pro dostanete 512 MB dát, no táto technológia sa zatiaľ príliš nerozšírila.

Kapacita však nie je jediný problém pamäťových kariet, ďalšie starosti robia výrobcom aj súčasné veľké rozmery kariet a pomerne dlhá prístupová doba do pamäte (práca s dátami na karte je preto relatívne pomalá).

Keďže výrobcovia presadzujú trend miniaturizácie mobilných telefónov, na trh sa dostáva nová generácia pamäťových kariet. Jej najvýznamnejšími predstaviteľmi sú miniSD, miniMMC a nováčik TransFlash.

TransFlash

Spoločnosť SanDisk uviedla koncom februára na trh nový druh pamäťového média – vymeniteľnú kartu TransFlash s miniatúrnymi rozmermi. SanDisk bol doteraz OEM výrobcom pamäťových kariet v úzadí, no zdá sa, že jeho nový produkt vyvolá na trhu mobilných telefónov malú revolúciu a technológia TransFlash sa masovo presadí.

TransFlash je totiž veľký približne ako SIM karta (11mm x 15mm x1 mm), pričom momentálna maximálna kapacita karty je 128 MB. Karta s najvyššou kapacitou sa bude predávať za 39 dolárov, čo zodpovedá súčasnej cene za MMC karty. Nadôvažok, prostredníctvom adaptéra zmeníte kartu TransFlash na SD a môžete ju použiť v kompatibilných zariadeniach. Karta podporuje správu autorských práv (teda výrobcovia na ňu môžu ukladať dáta, ktoré nebude možné skopírovať).

Prvým výrobcom, ktorý ohlásil masové použitie novej technológie je Motorola, ktorá v poslednom čase spravila viacero odvážnych rozhodnutí. TransFlash bude dodávať k novým 3G telefónom E1000 a A1000.

miniSD

Technológiu Secure Digital presadzuje vo svete Panasonic. Nová miniSD karta bude mať rozmery 20 x 21,5 x 1,4 mm a jej maximálna kapacita bude 128 MB (vyrábať sa bude v troch modeloch – 32, 64 a 128 MB). Karta je spätne kompatibilná s klasickými SD kartami cez priložený adaptér. Aj technológia miniSD podporuje správu autorských práv.

Masovú podporu technológii miniSD zatiaľ ohlásil len Panasonic, ktorý bude novú technológiu integrovať do svojich nových mobilov.

RS-MMC (Reduced Size-MMC), miniMMC

Technológia MMC je úzko spätá s SD, obe karty sú takmer identické. Logicky preto príde na trh aj miniMMC karta s rozmermi 24x18x1.4 mm. Rovnako ako miniSD je spätne kompatibilná s predchádzajúcimi verziami pomocou adaptéra. Cena sa bude pohybovať na rovnakej úrovni ako v prípade kariet TransFlash.

K tejto technológii sa zatiaľ prihlásila len Nokia, ktorá, zdá sa, konkurenčné produkty vytrvalo odmieta.